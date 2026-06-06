Der Piemonteser Moscato d’Asti hat seinen grossen Auftritt jeweils an Weihnachten, als obligater Begleiter des Panettone. Dabei passt der duftige Schmeichler mit seiner tänzerischen Leichtigkeit noch viel besser zum Sommerfeeling.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Moscato bianco alias Muscat à petits grains ist die wichtigste weisse Rebsorte im Piemont

Der Moscato d’Asti ist ein harmonischer, sehr aromatischer Perlwein mit wenig Alkohol

Er kann allein genossen werden, als Aperitif oder nach dem Essen, passt aber auch perfekt zu sommerlichen Fruchtdesserts

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Der kleinbeerige Moscato bianco – auf Französisch Muscat à petits grains und auf Deutsch etwas verwirrend Gelber Muskateller genannt – ist die wichtigste weisse Rebsorte in der norditalienischen, für ihre Rotweine berühmten Region Piemont.

Verarbeitet wird die uralte Sorte unter anderem zum unvergleichlichen Moscato d’Asti, auf keinen Fall zu verwechseln mit dem Asti Spumante. Letzterer wird zwar auch aus Moscato bianco gekeltert, ist aber ein normaler Schaumwein.

Feiner Schäumer

Der Moscato d’Asti hingegen, gewachsen in der hügeligen DOCG-Zone der Provinzen Asti, Cuneo und Alessandria, schäumt als sogenannter Perlwein (Frizzante) viel dezenter als der Schaumwein (Spumante). Der Moscato d’Asti macht nur eine alkoholische Gärung durch, und nicht zwei wie der Spumante.

Die Gärung stoppt man beim Moscato durch Kälte. Dadurch wird der Zucker, der in den Trauben enthalten ist, nur zum kleineren Teil in Alkohol umgewandelt und bleibt im Wein erhalten.

Sinnliche Aromatik

Das Resultat dieser abgebrochenen Gärung ist ein zart prickelnder Wein mit sehr wenig Alkohol (meistens um die fünf Volumenprozent) – also perfekt für den Sommer! – und verführerischem Fruchtzucker, der von einer frischen Säure ausbalanciert wird.

Vollends um den Finger wickelt einen der Moscato d’Asti mit seinen intensiven, betörend sinnlichen Noten von Pfirsich, Nektarinen, Aprikosen, reifen Trauben und Orangenblüten, gewürzt mit Akzenten von Muskat, Salbei und frischen Kräutern.

Ein duftender Moscato d’Asti eignet sich hervorragend als sommerlicher Aperitif, am liebsten natürlich draussen auf dem Balkon oder im Garten in munterer Gesellschaft genossen, denn er belebt und regt an, ohne in den Kopf zu steigen oder zu ermüden. Auch zum Abschluss einer Mahlzeit, anstelle eines Desserts, macht er eine ausgesprochen gute Figur.

Wahlverwandtschaften

Noch besser allerdings schmeckt der Charmeur, wenn man ihn mit Früchten kombiniert. Man kann ihn als frechen Sommerdrink servieren, mit einigen Beeren im Glas und garniert mit ein paar Blättchen Verveine oder Zitronenmelisse. Probiere ihn zu Erdbeertörtchen oder, noch besser, zu einer frisch gebackenen Aprikosenwähe!

Meine persönliche Lieblingskombination geht der Moscato d’Asti mit Pfirsichen ein. Bereite einen Obstsalat aus reifen weissen und gelben Pfirsichen zu, garniere farblich ansprechend mit ein paar Johannisbeeren oder Granatapfelkernen (das Auge trinkt mit!) und schlürfe dazu genüsslich ein Glas Moscato d’Asti (gerne darfst du auch einen kräftigen Schluck über die Früchte giessen). Du wirst sehen: Das ist eine Paarung, bei der sich automatisch Glücksgefühle einstellen. Ein echter (Sommernachts-)Traum!