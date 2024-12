1/12 Die Wiege der Syrahtraube liegt im französischen Rhônegebiet. Die komplexesten Exemplare entstehen im «Côte Rôtie» Gebiet. Foto: Shutterstock

Die Heimat des Syrahs liegt im französischen Rhône-Tal, wo er seit Jahrhunderten kultiviert wird. Legendäre Anbaugebiete wie «Hermitage» oder «Côte-Rôtie» zeugen von dieser langen Tradition. Doch die aussergewöhnliche Traube wollte nicht in ihrer Heimat bleiben: Von Frankreich aus eroberte sie die Welt. Heute ist als internationale Rebsorte überall auf der Welt bekannt, nicht zuletzt in Australien, wo sie unter dem Namen «Shiraz» zu einer nationalen Ikone wurde. Aber auch in den USA, Südafrika, Argentinien und Chile zeigt sie ihr enormes Potenzial. Darüber hinaus läuft sie in etlichen Anbaugebieten der «alten Welt» zur Höchstform auf, wie beispielsweise im Wallis, wo sie einige der komplexesten und langlebigsten Rotweine der Schweiz hervorbringt. Mit weltweit knapp 185.000 Hektar Anbaufläche steht Syrah/Shiraz heute auf Rang 4 der bedeutendsten Rotweinsorten.

Die kleinbeerige Traube ist eine Anpassungskünstlerin. In kühleren Regionen bringt sie strukturierte, würzige Weine hervor. Ihre Aromen erinnern an schwarzen Pfeffer, Veilchen und dunkle Beeren. In heissen Gebieten entstehen hingegen dichte, kraftvolle Tropfen, die mit Aromen von Pflaumen, Schokolade und Lakritz beeindrucken. Dabei gedeiht die Rebe auf unterschiedlichsten Böden, von Granit und Schiefer bis zu schweren Lehmböden. Syrah spiegelt das Terroir eindrucksvoll wider und beweist ihre Vielseitigkeit auf beeindruckende Weise.

Alleskönner in der Flasche

Kaum eine andere Rebsorte bietet ein derart breites Spektrum an Stilen. Syrah liefert sowohl unkomplizierte Tafelweine, die mit Frucht und Zugänglichkeit überzeugen, als auch hochkomplexe Einzellagenweine, die Kultstatus erreichen. Die legendären Weine aus den Anbaugebieten «Hermitage» und «Côte-Rôtie» des nördlichen Rhônegebiets in Frankreich gehören zu den langlebigsten und begehrtesten Rotweinen der Welt. In Australien sorgt der ikonische «Penfolds Grange» regelmässig für Rekordpreise.

Ob reinsortig oder als Verschnittpartner – Syrah macht immer eine gute Figur. In der Südlichen Rhône verleiht sie den berühmten GSM-Cuvées (Grenache, Syrah, Mourvèdre) Struktur und Tiefe. In der «neuen Welt» begeistert sie mit Frucht und Opulenz, sei es solo oder in Blends. Dabei bleibt sie sowohl für Einsteiger als auch Kenner stets spannend: Während junge, fruchtige Shiraz-Weine unkomplizierten Genuss bieten, entwickeln sich die besten Syrah-Weine mit zunehmendem Alter zu komplexen Meisterwerken.

In letzter Zeit durfte ich unzählige Weine verkosten – und bei jedem Schluck wuchs meine Liebe zu dieser grossartigen Traube. Gerne präsentiere ich Ihnen meine Highlights, die eigentlich in keinem Weinkeller fehlen sollten.

6 Syrahs für die Ewigkeit

Der Saftige Valais AOC Syrah Classique Domaine des Muses, für 24.95 Franken



Auch das Wallis weiss, wie man Syrah auf Höchstniveau keltert. Bereits in der Nase begeistert er mit einem verlockenden Bouquet aus reifen schwarzen Kirschen, saftigen Brombeeren und einem Hauch von Veilchen. Dezente Noten von Pfeffer und einer feinen Mineralität widerspiegeln das Terroir. Am Gaumen zeigt er sich lebendig und ausgewogen, mit einer harmonischen Säure, sanften Tanninen und einer klaren Fruchtprägung, die bis in den angenehm langen Abgang anhält. Dieser vielseitige Wein passt hervorragend zu zartem Lammrücken, einer herzhaften Wildterrine oder einem schmackhaften Pilzrisotto. Valais AOC Syrah Classique Domaine des Muses, für 24.95 Franken



Der Schweizermeister Valais AOC Syrah Cayas Jean-René Germanier, für 49.95 Franken



In der Nase entfaltet der Wein intensive Aromen von roten und dunklen Kirschen, begleitet von feinen Noten von Verveine, Lakritz und einem Hauch Cassis. Am Gaumen zeigt er sich mit einer angenehmen Säure, harmonisch eingebundenen Tanninen und einem langen, eleganten Abgang. Ob zu Rindsfilet Stroganoff, Hirschentrecôte, Lammkoteletts oder einem herzhaften Auberginenauflauf – dieser Wein verspricht ein wahres Genusserlebnis. Sichern Sie sich jetzt ein paar Flaschen dieses edlen Tropfens, der in den kommenden Jahren sein volles Potenzial noch weiter entfalten wird. Valais AOC Syrah Cayas Jean-René Germanier, für 49.95 Franken



Der Griffige Cornas AOP Les Eygats, Courbis, für 42.50 Franken



Ein kraftvoller, griffiger Syrah aus der nördlichen Rhône, genauer gesagt aus Cornas, wo die Rebsorte ihre pure und unverfälschte Seite zeigt. In der Nase entfaltet der Wein intensive Aromen von dunklen Beeren, schwarzen Oliven und rauchigen Anklängen, begleitet von einer würzigen Pfeffernote und erdigen Tönen. Am Gaumen präsentiert er sich strukturiert und griffig, mit prägnanten Tanninen und einer lebendigen Säure, die dem Wein Frische und Biss verleiht. Der lange, mineralische Abgang macht ihn zu einem idealen Begleiter für geschmorte Wildgerichte, eine herzhafte Lammkeule oder deftige Entenbrust. Cornas AOP Les Eygats, Courbis, für 42.50 Franken



Der Epochale Châteauneuf-du-Pape AOP Château de Nalys E. Guigal, für 64.95 Franken



Ganz grosses Weinkino! Ein Wein voller Finesse und beeindruckender Aromenvielfalt: Noten von roten Beeren wie Erdbeeren und Preiselbeeren verschmelzen mit Garrigue-Kräutern, Pflaumenkompott, Süssholz, Karamell, Kaffee, Leder, Tabak und Pilzen. Am Gaumen zeigt sich der Wein mit moderater Säure und einer feinen, seidigen Tanninstruktur. Er ist hervorragend ausbalanciert und begeistert mit einem vielschichtigen, minutenlangen Abgang. Dieser edle Tropfen kann noch viele Jahre reifen, bietet aber schon heute ein genussvolles Trinkerlebnis. Besonders gut harmoniert er mit Châteaubriand, Boeuf Bourguignon oder einem zarten Lammgigot. Châteauneuf-du-Pape AOP Château de Nalys E. Guigal, für 64.95 Franken



Der Schillernde Shiraz Barossa Valley Château Tanunda Grand Barossa, für 19.95 Franken



Schon in der Nase beeindruckt dieser Tropfen mit einem intensiven Bouquet: Aromen von dunklen Beeren verschmelzen mit erdigen Anklängen und feinen Noten von Süssholz, die durch den Fassausbau entstehen. Am Gaumen zeigt er sich vielschichtig und harmonisch ausbalanciert, mit einer moderaten Säure, samtigen Tanninen und einem angenehm weichen Abgang. Servieren Sie diesen Wein zu einem würzigen Steak oder mariniertem Grillgemüse und erleben Sie pure Genussmomente. Shiraz Barossa Valley Château Tanunda Grand Barossa, für 19.95 Franken



Der Intensive Shiraz South Australia Marananga Penfolds Bin 150, für 69 Franken



Ein klassischer australischer Shiraz aus dem Hause Penfolds, einem der renommiertesten Produzenten des Landes. Schon in der Nase entfaltet er ein beeindruckendes Bouquet: Intensive Aromen dunkler Beeren treffen auf einen Hauch von Eukalyptus, erdige Töne und feine Nuancen von Vanille, die durch den Fassausbau perfekt eingebunden sind. Am Gaumen zeigt er sich vielschichtig und harmonisch: moderate Säure, geschmeidige Tannine und ein angenehm runder Abgang. Ein idealer Begleiter zu einem würzig gebratenen Steak oder mariniertem Grillgemüse. Shiraz South Australia Marananga Penfolds Bin 150, für 69 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.