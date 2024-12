Der Puristische

Franciacorta DOCG DØM Riserva Dosaggio Zero Mirabella, für 42.50 Franken

Die Weinbauregion Franciacorta in der italienischen Lombardei muss sich in Punkto Schaumwein vor der Champagne in keinster Weise verstecken. Dieser «Dosaggio Zero» aus dem Haus Mirabella wird ausschliesslich in den besten Jahrgängen produziert und dem Edelschäumer wird kein Gramm Zucker beigefügt. Er zeigt im Glas ein klares, goldenes Farbspiel, in der Nase offenbart er Aromen von Zitrusfrüchten, grünem Apfel, gerösteten Mandeln und einem Hauch von weissem Pfeffer. Am Gaumen begeistert er durch seine unglaubliche Präzision, sein knochentrocker Ausbau offenbart pure Eleganz. Feine Hefenoten und mineralische Nuancen ergänzen den harmonischen Gesamteindruck. Der Nachhall ist lang und angenehm. Passt perfekt zu Trüffel-Risotto, Crevetten-Cocktail oder geräucherter Forelle.