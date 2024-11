1/12 Die Gewürztraminertrauben haben gelblich und rötlich gefärbte Beeren. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Gewürztraminer ist ein facettenreicher, wandelbarer und aromatischer Wein

Im Elsass opulent, in Südtirol trocken und mineralisch

Vielseitig einsetzbar, passt er zu asiatischen Gerichten, aber auch als Apéro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gewürztraminer ist alles andere als ein leiser Vertreter seiner Zunft. Mit seiner unverkennbaren Aromatik aus Rosenblüten, Litschi und exotischen Gewürzen zieht er die Aufmerksamkeit unweigerlich auf sich – ein Statement-Wein, der polarisiert, aber niemals langweilt. Im Elsass findet der Gewürztraminer mit restsüssem Ausbau sein opulentes Zuhause. Hier entstehen Weine, die mit üppiger Textur und aromatischer Tiefe perfekt zu würzigen Speisen passen. In Südtirol hingegen zeigt sich die Sorte trockener und mineralischer, oft begleitet von eleganter Struktur – eine spannende, kontrastreiche Facette.

Die Ursprünge des Gewürztraminers sind ebenso mystisch wie seine Aromatik. Tatsächlich gibt es einen starken Bezug zum Südtiroler Dorf Tramin, das oft als Namensgeber genannt wird. Der Traminer – quasi der Urvater des Gewürztraminers – hat in dieser Region eine lange Geschichte. Historische Quellen belegen, dass der Traminer bereits im Mittelalter in Südtirol kultiviert wurde, was den Hinweis nahelegt, dass die Rebsorte hier ihren Ursprung haben könnte.

Die Verbindung zum Elsass ist hingegen moderner und stark geprägt von der Qualität. Im Elsass zählt der Gewürztraminer zu den «cépages nobles» – den edelsten Rebsorten der Region, die für Weine mit geschützter Herkunftsbezeichnung (AOC Alsace Grand Cru) zugelassen sind. Hier hat er sich seit dem 19. Jahrhundert fest etabliert, vor allem aufgrund seines Potenzials für aromatische und opulente Weine.

Ein Chamäleon besiegt seinen schlechten Ruf

Gewürztraminer glänzt in vielen Rollen: Als sortenreiner Wein mag er simpel erscheinen, doch in Cuvées oder im gemischten Satz zeigt er ungeahnte Tiefe. Besonders aufregend wird es bei Naturweinen, wo die Rebsorte mit ihrer Aromatik und leichten Oxidation neue Dimensionen eröffnet. Die wahre Stärke des Weissweins liegt in seiner Vielseitigkeit: Gewürztraminer harmoniert mühelos mit asiatischen Gerichten wie Thai-Currys und unterstreicht ebenso gekonnt die Aromen indischer Gewürzküche. Als Aperitif macht er ebenfalls eine ausgezeichnete Figur.

Gewürztraminer kämpft immer noch gegen Vorurteile: zu schwer, zu parfümiert, zu altmodisch. Doch diese Rebsorte verdient einen zweiten Blick. Sie ist facettenreich, wandelbar und bietet – richtig eingesetzt – puren Weingenuss. Wer sich darauf einlässt, wird mit charakterstarken Weinen belohnt. Gewürztraminer ist mehr als nur ein Aromawunder. Er steht für Vielfalt, Experimentierfreude und die Möglichkeit, Grenzen zu verschieben – eine Rebsorte, die im richtigen Moment für unvergessliche Erlebnisse sorgt.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie die gesamte Bandbreite an Gewürztraminern, sowohl aus dem Elsass, aus Südtirol oder aber aus der Schweiz. Und natürlich eine riesige Anzahl an Rot-, Weiss-, Rosé-, Süss- und Schaumweinen anderer Rebsorten aus der grossen weiten Weinwelt.

Lassen Sie sich inspirieren!

In den letzten paar Wochen hatte ich Zeit und Musse, diese aussergewöhnliche Rebsorte besser kennenzulernen und meine eigenen Vorurteile über Bord zu werfen. Ich habe viel degustiert und mit verschiedenen Gerichten kombiniert. Hier meine fünf Favoriten, die ich Ihnen wärmstens empfehle.

5 Gewürztraminer für Ihren Weinkeller

Der Liebliche Alsace AOP Gewürztraminer Baron de Hoen Beblenheim, für 10.50 Franken



Die Nase betört mit typischen Aromen von Rosenblüten, Litschi und einem Hauch Honig. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich und zugänglich, mit moderater Säure und einer angenehmen Restsüsse, die exotische Fruchtnoten wie Ananas und reife Mango unterstreicht. Einfach, harmonisch und zugänglich – perfekt als Einstieg in die Welt des Gewürztraminers oder als Begleiter zu asiatischen Gerichten und zarten Desserts. Alsace AOP Gewürztraminer Baron de Hoen Beblenheim, für 10.50 Franken



Die Nase betört mit typischen Aromen von Rosenblüten, Litschi und einem Hauch Honig. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich und zugänglich, mit moderater Säure und einer angenehmen Restsüsse, die exotische Fruchtnoten wie Ananas und reife Mango unterstreicht. Einfach, harmonisch und zugänglich – perfekt als Einstieg in die Welt des Gewürztraminers oder als Begleiter zu asiatischen Gerichten und zarten Desserts. Jetzt bestellen

Der Komplexe Alsace AOP Gewurztraminer Neuweg Domaine Gross, für 24.50 Franken



Im Glas präsentiert sich dieser Natural Wine mit einem leichten, goldenen Schleier – trüb, aber lebendig. In der Nase explodiert ein Bouquet von Rosenblüten, exotischen Gewürzen, kandierter Orangenschale und einem Hauch Pfefferminz. Am Gaumen zeigt er sich überraschend trocken, mit einer spannenden Struktur, feiner Tannintextur und einer angenehm eingebundenen Säure. Ein kraftvoller, aber balancierter Wein, der lange nachklingt und zum Nachprobieren anregt. Ein charakterstarker Begleiter, der am Tisch genauso brilliert wie solo. Alsace AOP Gewurztraminer Neuweg Domaine Gross, für 24.50 Franken



Im Glas präsentiert sich dieser Natural Wine mit einem leichten, goldenen Schleier – trüb, aber lebendig. In der Nase explodiert ein Bouquet von Rosenblüten, exotischen Gewürzen, kandierter Orangenschale und einem Hauch Pfefferminz. Am Gaumen zeigt er sich überraschend trocken, mit einer spannenden Struktur, feiner Tannintextur und einer angenehm eingebundenen Säure. Ein kraftvoller, aber balancierter Wein, der lange nachklingt und zum Nachprobieren anregt. Ein charakterstarker Begleiter, der am Tisch genauso brilliert wie solo. Jetzt bestellen

Der Klassiker Südtirol DOC Gewürztraminer Merus Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, für 21.50 Franken



In der Nase mit einem Feuerwerk exotischer Aromen. Litschi, Ananas und Passionsfrucht treffen auf zarte Rosenblüten und einen Hauch von Ingwer. Am Gaumen trocken, dennoch kraftvoll und aromatisch, mit einer seidigen Textur, wunderbar integrierter Säure und einem beeindruckend langen Abgang. Ein Paradebeispiel für Südtiroler Gewürztraminer – aromatisch, balanciert und unvergesslich. Servieren Sie dazu Tagliatelle mit Steinpilzen oder Frühlingsrollen mit Gemüse. Südtirol DOC Gewürztraminer Merus Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, für 21.50 Franken



In der Nase mit einem Feuerwerk exotischer Aromen. Litschi, Ananas und Passionsfrucht treffen auf zarte Rosenblüten und einen Hauch von Ingwer. Am Gaumen trocken, dennoch kraftvoll und aromatisch, mit einer seidigen Textur, wunderbar integrierter Säure und einem beeindruckend langen Abgang. Ein Paradebeispiel für Südtiroler Gewürztraminer – aromatisch, balanciert und unvergesslich. Servieren Sie dazu Tagliatelle mit Steinpilzen oder Frühlingsrollen mit Gemüse. Jetzt bestellen

Der Intensive Alto Adige DOC Gewürztraminer Campaner Kellerei Kaltern - Caldaro, für 23.95 Franken



Dieser Südtiroler punktet in der Nase mit intensiven Aromen von getrockneten Rosenblättern, reifen Aprikosen, kandierter Orangenschale und einem Hauch Muskatnuss. Am Gaumen vollmundig und kraftvoll, mit erstaunlicher Dichte und einem aussergewöhnlich hohen Alkoholgehalt, der jedoch perfekt eingebunden ist. Trotz seiner Üppigkeit bleibt der Wein trocken, getragen von einer mineralischen Frische, die dem Wein Balance verleiht. Der lange, leicht wärmende Abgang hallt mit Anklängen von Honig und einem Hauch Kräuterwürze nach. Harmoniert ebenso hervorragend mit Chicken Tikka Masala wie mit Blauschimmelkäse. Alto Adige DOC Gewürztraminer Campaner Kellerei Kaltern - Caldaro, für 23.95 Franken



Dieser Südtiroler punktet in der Nase mit intensiven Aromen von getrockneten Rosenblättern, reifen Aprikosen, kandierter Orangenschale und einem Hauch Muskatnuss. Am Gaumen vollmundig und kraftvoll, mit erstaunlicher Dichte und einem aussergewöhnlich hohen Alkoholgehalt, der jedoch perfekt eingebunden ist. Trotz seiner Üppigkeit bleibt der Wein trocken, getragen von einer mineralischen Frische, die dem Wein Balance verleiht. Der lange, leicht wärmende Abgang hallt mit Anklängen von Honig und einem Hauch Kräuterwürze nach. Harmoniert ebenso hervorragend mit Chicken Tikka Masala wie mit Blauschimmelkäse. Jetzt bestellen

Der Spritzige Schaffhausen AOC Lindenhof, für 17.95 Franken



Die Nase wird von einem frischen Limetten- und Grapefruitduft begrüsst, begleitet von reifen Fruchtnoten wie Aprikose und Litschi sowie einem Hauch frischer Blüten. Am Gaumen präsentiert sich die Cuvée lebendig und harmonisch. Die tragende Säure des Riesling-Silvaners sorgt für Frische, während der Gewürztraminer florale Noten beisteuert. Der leicht spritzige Abgang macht Lust auf den nächsten Schluck. Herrlich zum Aperitif, zu Ziegenfrischkäse oder zu Sushi. Schaffhausen AOC Lindenhof, für 17.95 Franken



Die Nase wird von einem frischen Limetten- und Grapefruitduft begrüsst, begleitet von reifen Fruchtnoten wie Aprikose und Litschi sowie einem Hauch frischer Blüten. Am Gaumen präsentiert sich die Cuvée lebendig und harmonisch. Die tragende Säure des Riesling-Silvaners sorgt für Frische, während der Gewürztraminer florale Noten beisteuert. Der leicht spritzige Abgang macht Lust auf den nächsten Schluck. Herrlich zum Aperitif, zu Ziegenfrischkäse oder zu Sushi. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.