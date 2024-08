Der heisseste Trend

Wer den Namen Ätna hört, denkt nicht sofort an Wein. Doch der besondere Boden macht den Wein, der an den Hängen dieses Vulkans wächst, zu etwas ganz Besonderem. Heute im Video-Test: Vulkanwein! Ein feuriges Prost.

Deutschlands berühmtestes Weinbaugebiet vulkanischen Ursprungs ist ohne Zweifel der Kaiserstuhl in Baden.

Heiss und faszinierend zugleich – vulkanische Weine, auch «Weine des Feuers» genannt, begeistern nicht nur wegen ihres aussergewöhnlichen Ursprungs, sondern auch wegen ihrer unvergleichlichen Geschmacksvielfalt. Die Tropfen, die auf Böden von längst erloschenen oder sogar noch aktiven Vulkanen entstehen, bieten Weinliebhabern eine höchst genussvolle Möglichkeit, die Kraft der Natur im Glas zu erleben. Das Geheimnis liegt im mineralstoffreichen Gestein, das den Weinen eine beeindruckende Struktur und eine charakteristische und elektrisierende Lebendigkeit verleiht.

Eleganz und Mineralität

Vulkanische Böden zeichnen sich durch eine unglaubliche Vielfalt an Mineralien aus. Sie sind reich an Basalt, Tuff, Bimsstein oder anderen vulkanischen Gesteinen, die über Jahrtausende geformt wurden. Sie sind sehr porös, was eine ausgezeichnete Drainage (Wasserdurchlässigkeit) ermöglicht, gleichzeitig aber auch die Wurzeln der Reben dazu zwingt, tief in die Erde vorzudringen, um Nährstoffe zu finden. Diese Tiefe im Wurzelwerk ermöglicht es den Reben, eine Vielzahl von Gesteinsstoffen aufzunehmen, die später im Wein komplexe und mineralische Noten hinterlassen. Die Mineralität ist das Herzstück der vulkanischen Weine. Diese Tropfen weisen oft eine prägnante, fast salzige Note auf. Diese Salzigkeit verleiht ihnen eine bemerkenswerte Frische und Eleganz. Zudem findet man nicht selten Aromen von Feuerstein, Rauch und manchmal sogar von nassem Kieselstein, die den Weinen einen ausserordentlichen Trinkspass verleihen. Doch nicht nur die Mineralität macht diese Weine so besonders. Weissweine aus vulkanischen Regionen zeichnen sich, gepaart mit lebhafter Säure, durch eine unglaubliche Spannung aus. Die Rotweine überzeugen mit komplexer Struktur, intensiver Aromatik und legendärer Langlebigkeit.

Aktiv oder erloschen

Der Ätna bietet ideale Bedingungen für den Anbau sowohl von Weiss- als auch von Rotweinen. Die autochthonen Rebsorten Carricante (Weiss) und Nerello Mascalese (Rot) gedeihen an den Hängen des höchsten aktiven Vulkans Europas besonders gut. Diese Weine sind wie ein Abbild des Ätnas selbst: kraftvoll, komplex und von einer faszinierenden Lebendigkeit.

Auch Deutschland hat vulkanische Weinbaugebiete, der Kaiserstuhl nahe Freiburg ist sicherlich das bekannteste. Dieses erloschene Vulkanmassiv bietet fruchtbare, mineralreiche Böden, die den Weinen eine besondere Note verleihen. Vor allem die Weissweine, wie der Grauburgunder und der Weissburgunder, profitieren von ihnen.

Tokaj, das berühmte ungarische Weinbaugebiet, ist bekannt für seine Süssweine, die ebenfalls auf vulkanischen Böden reifen. Hier, in den Ausläufern der Karpaten, entstehen Weine, die eine perfekte Balance zwischen Süsse und Säure bieten. Diese Tropfen sind wahrhaftig ein Geschenk der Natur und ein Zeugnis der einzigartigen Kraft vulkanischer Aktivität.

Eine weitere bemerkenswerte Weinregion ist Teneriffa auf den Kanarischen Inseln. Hier, auf den fruchtbaren Weingärten an den Hängen des Pico del Teide, immerhin des höchsten Vulkans Spaniens, haben die Winzer die Kunst des Weinbaus auf vulkanischem Gestein perfektioniert. Speziell angetan bin ich von der Rebsorte Listán Negro, der meistangebauten Rebsorte auf Teneriffa. Sie erzeugt Rotweine, die durch ihre intensive Fruchtigkeit, begleitet von würzigen und leicht rauchigen Noten, ein wunderbares Trinkvergnügen bieten.

Um in die faszinierende Welt der Vulkanweine einzutauchen, habe ich aussergewöhnliche Weine verkostet. Gerne möchte ich Ihnen folgende Tropfen wärmstens empfehlen.

6 feurige Tropfen für Ihren Weinkeller

Der Lockere Baden QBA Kaiserstuhl Pinot Blanc, für 7.95 Franken



In der Nase mit zarten Aromen von grünem Apfel, Birne und einem Hauch von Mandel. Am Gaumen angenehm leicht und erfrischend mit milder Säure und harmonischer Struktur verleiht. Ein leicht süsslicher Abgang rundet das Geschmackserlebnis ab, wobei eine feine Mineralität, typisch für die vulkanischen Böden des Kaiserstuhls, im Hintergrund mitschwingt. Dieser Pinot Blanc eignet sich hervorragend als unkomplizierter Begleiter zu leichten Gerichten wie Salaten, grilliertem Gemüse oder einer einfachen Quiche. Jetzt bestellen

Der Unwiderstehliche Etna DOC Bianco Sul Vulcano Donnafugata, für 29.95 Franken



In der Nase mit betörendem Bouquet und Aromen von Zitrone und Limette, begleitet von Kräuternuancen und einem Hauch Feuerstein. Am Gaumen mit beeindruckender Frische und Lebendigkeit, getragen von einer knackigen Säure, die dem Wein eine bemerkenswerte Spannung und Präzision verleiht. Der Abgang ist elektrisierend und mit trinkflussanregender Salzigkeit. Entkorken Sie diesen wunderbaren Wein zu Pesce spada alla siciliana! Jetzt bestellen

Der Tanzende Etna Rosso DOC Nerello Mascalese Sentiero delle Gerde Mandrarossa, für 22.50 Franken



Mein Geheimtipp! In der Nase verführerisch mit Aromen frischer Kirschen, Himbeeren und roten Johannisbeeren, gepaart mit erdigen Nuancen und einem Hauch von Thymian und Rosmarin. Ein leicht rauchiger Ton verleiht der Aromatik zusätzliche Tiefe und Komplexität. Am Gaumen zeigt sich dieser Tropfen äusserst elegant und vielschichtig. Die fruchtigen Noten setzen sich fort, begleitet von einer lebendigen Säure, die dem Wein eine erfrischende Klarheit verleiht. Servieren Sie dazu Risotto ai funghi porcini oder Tagliolini al tartufo. Jetzt bestellen

Der Majestätische Etna DOC Profumo di Vulcano Federico Graziani, für 75.00 Franken



Eleganz und Tiefe in Perfektion: Diese exklusive Cuvée aus Nerello Cappuccio und Nerello Mascalese zeigt sich bereits in der Nase sehr vielschichtig. Aromen roter und dunkler Beeren verschmelzen mit floralen und erdigen Nuancen. Das vulkanische Terroir zeigt sich in dezenten Rauch- und Feuersteinaromen, die dem Wein eine zusätzliche Tiefe verleihen. Am Gaumen saftig, mit zeitloser Eleganz und beinahe unendlich langem Abgang. Schmeckt herrlich zu Pappardelle al ragù di coniglio. Jetzt bestellen

Der Leichtfüssige Teneriffa Listan Artífice Tinto Borja Pérez Viticultor, für 25.00 Franken



Mit etwas Luft entwickelt dieser leichte Rotwein eine delikate und vielschichtige Nase. Aromen von Erdbeeren paaren sich mit Thymian und weissem Pfeffer, getragen von einer rauchigen Aromatik. Am Gaumen mit leichter Struktur, feinen Tanninen und einem etwas salzigen Abgang, der diesem Tropfen einen herrlichen Trinkfluss beschert. Zu einer leichten Paella mit Meeresfrüchten ist er der perfekte Rotwein für heisse Tage. Unbedingt leicht gekühlt geniessen. Jetzt bestellen

Der Göttliche Tokaji Aszú 5 Puttonyos Disznókö, für 36.50 Franken



Dieser Tokajer kommt dem Ausdruck «Nektar der Götter» ziemlich nah. Unglaublich intensive Nase mit komplexen Aromen von kandierten Früchten, Blütenhonig, Holundersirup und Orangenconfit, gepaart mit nussigen und pilzigen Anklängen. Am Gaumen mit grossartiger Säure, die die opulente Süsse perfekt ausgleicht. Der Abgang ist minutenlang und gibt mir Gänsehaut. Wenn Sie jetzt dazu noch Foie gras auftischen, landen Sie im Genuss-Olymp. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.