Der Klassiker

Calchaqui Malbec Auténtico Colomé, für 28.00 Franken



Ich persönlich habe mich unsterblich in argentinische Weine verliebt. Sie profitieren von einem einzigartigen kontinentalen Klima mit viel Sonnenschein. Gleichzeitig profitieren sie von den kalten Nächten in den Anden. Das Weingut Colomé ist nicht nur das älteste in Argentinien, sondern bewirtschaftet auch die höchsten Weinberge der Welt. Dieser Malbec wurde auf 2300 m ü. M. angebaut und ist der ideale Grillwein. In der Nase mit betörendem Bouquet und Aromen von Cassis und Pflaumen, gepaart mit Nuancen von Leder, Tabak und Grafit. Dazu passen selbstverständlich saftige Steaks und Lammkoteletts.