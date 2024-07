Sommer und Wein – eine unschlagbare Kombination! Sogar in einem Jahr wie diesem. Doch welche Sorten bringen die nötige Erfrischung? Der Experte verrät die besten Tipps für sommerlichen Weingenuss.

1/10 An heissen Tagen kann Weisswein, in Massen konsumiert, erfrischend wirken.

Das lange Warten hat ein Ende – endlich Sommer! Sich mit einem Glas Wein im Freien zuzuprosten, bedeutet, das Leben zu zelebrieren und den vergänglichen Moment der Leichtigkeit in vollen Zügen auszukosten. Sommer und Wein, eine Kombination, die viel Lebensfreude verkörpert. Bei steigenden Temperaturen und der zu erwartenden Hitze muss niemand auf den Genuss von Wein verzichten. Im Gegenteil, massvoll konsumiert, erfrischen und beleben Weine dank ihrer spritzigen Säure und fruchtigen Aromen.

Besonders in der warmen Jahreszeit können Weine zu einer wahren Explosion der Sinne werden. Verstauen Sie im Sommer die schweren Rotweine im Keller! Stattdessen laden eisgekühlte Rosés und Weissweine zu einem erfrischenden Genuss ein. Diese Weine sind nicht nur leichter, sondern auch spritziger und passen perfekt zu sommerlichen Gerichten und warmen Abenden.

Ein gut gekühlter Rosé oder ein fruchtiger Weisswein ist die ideale Wahl, um die Sommerhitze zu mildern und sich eine wohltuende Pause zu gönnen. Diese Weine sind nicht nur erfrischend, sondern auch vielseitig kombinierbar, was sie zu einem perfekten Begleiter für jede Gelegenheit im Sommer macht.

Die Leichtigkeit des Seins

Warum sollte man also im Sommer auf Wein verzichten? Ein gekühlter Tropfen ist die perfekte Abkühlung an heissen Tagen. Die spritzige Säure sorgt für ein belebendes Gefühl und erfrischt Körper und Geist. Leichte Weissweine und Rosés bieten eine Vielzahl an fruchtigen Aromen, von Zitrusnoten bis hin zu beerigen Komponenten. Diese Geschmacksvielfalt ist wie eine Reise durch sommerliche Obstgärten. Darüber hinaus bringt ein Glas Wein Menschen zusammen. Ob bei einem Grillabend, einem Picknick im Park oder einem gemütlichen Abend auf der Terrasse: Wein schafft eine gesellige Atmosphäre und fördert das Miteinander.

Probieren geht über Studieren

Für diejenigen, die auch im Sommer nicht auf Rotwein verzichten möchten, bieten sich leichtere Vertreter wie ein jungfruchtiger Pinot Noir oder ein süffiger Gamay an. Diese Sorten bieten eine sanfte und aromatische Alternative zu den schweren Rotweinen. Wer gerne Neues ausprobiert, kann auch einen prickelnden Rotwein wie zum Beispiel einen Lambrusco probieren. Leicht gekühlt bietet dieser eine spannende Abwechslung und passt perfekt zu lauen Sommerabenden. Egal ob Rosé-, Weiss- oder leichte Rotweine, der Sommer kommt in allen Farben. Dazu gehört für mich nicht nur das erfrischende Bad im See, sondern eben auch ein gutes Gläschen. Sommerweine sind ein Ausdruck von Erfrischung und der puren Lust am Leben. Ein leichtfüssiges Prost auf die kommenden heissen Tage.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie zahlreiche Weine, die den Sommer noch besser schmecken lassen.

Lassen Sie sich inspirieren!

6 Weine, die den Sommer versüssen

Der Sundowner Mediterranée IGP Rosé Studio by Miraval, für 14.95 Franken



Dieser typisch südfranzösische Rosé bietet sowohl erfrischenden und exotischen Trinkspass für die Beachparty als auch eine filigrane Begleitung zu leichten, sommerlichen Salaten. In der Nase verströmt er einen verführerischen Duft, der fruchtige Aromen von Mandarinli, Preiselbeere und Mango mit Noten südfranzösischer Garrigue-Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Lavendel verbindet. Am Gaumen zeigt er sich mit erfrischender Säure und einem super Trinkfluss. Mediterranée IGP Rosé Studio by Miraval, für 14.95 Franken



Der Blumige Toscana IGT Vermentino La Pettegola Banfi, für 15.50 Franken



Dieser weiche, aromatische Vermentino versetzt mich augenblicklich in die südliche Toskana. Diese Rebsorte liebt die Nähe zum Meer und besticht durch ein fruchtiges, florales Bouquet. Der Wein verströmt dezente Aromen von Blumenwiese und frischen Wiesenkräutern, ergänzt durch Noten von Zitronenschalen und Aprikosen. Am Gaumen präsentiert er sich mit einer feinen Säure, gutem Trinkfluss und einem leicht salzigen, langen Abgang. Dieser Tropfen eignet sich hervorragend als Aperitif oder als Begleitung zu weissem Fisch. Toscana IGT Vermentino La Pettegola Banfi, für 15.50 Franken



Der Knackige Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, für 19.95 Franken



Ein erfrischender Riesling darf unter den Sommerweinen natürlich nicht fehlen. Dieser knochentrockene Riesling aus dem deutschen Anbaugebiet Nahe besticht in der Nase durch ein intensives, fruchtiges und florales Bouquet mit Aromen von Zitronenschale, weissem Pfirsich und Holunderblüten, ergänzt durch Nuancen von Feuerstein und Bienenwachs. Am Gaumen kommen exotische Noten hinzu. Knackige Säure, legendärer Trinkfluss und ein langer, komplexer Abgang sorgen für ein explosives Finale. Dieser Wein passt hervorragend zu Forellenfilet, Apérogebäck oder milder asiatischer Küche. Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, für 19.95 Franken



Der Salzige Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro, für 14.95 Franken



Dieser nordspanische Albariño versprüht Sommerfeeling pur. Bereits in der Nase entfaltet er einen intensiven Duft nach frischer Meeresbrise. Blumige Noten verbinden sich mit Aromen von weissem Pfirsich, Aprikose und Zitronenzeste. Auch am Gaumen überzeugt dieser Wein mit überraschend knackiger Säure und herrlicher Salzigkeit, die für einen unglaublichen Trinkfluss sorgen. Der Abgang lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Geniessen Sie ihn gut gekühlt zu weissem Fisch oder Meeresfrüchten. Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro, für 14.95 Franken



Der Rauchige Coteaux Bourguignons, für 22.50 Franken



Rotwein an heissen Tagen? Kein Problem, wenn man einen Gamay im Glas hat. Dieser burgundische Vertreter besticht in der Nase mit einem betörenden Bouquet und Aromen von wilden Erdbeeren und dunklen Beeren, harmonisch ergänzt durch leicht erdige Holzfassnoten. Am Gaumen entfaltet sich der Wein mit straffer Säure, einem eleganten, aber dennoch kräftigen Körper und einem langen, leicht rauchigen Abgang. Er passt hervorragend zu einer Vielzahl von Speisen und begleitet ein saftiges Schweinskotelett oder ein herzhaftes Pastagericht besonders gut. Coteaux Bourguignons, für 22.50 Franken



Der Sommerhit Emilia Romagna DOC Lambrusco Concerto Medici Ermete, für 16.40 Franken



Warum nicht einmal etwas Neues probieren? Lambrusco hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Gut gekühlt verlängert dieser prickelnde Rotwein das Beachparty-Feeling am Gaumen. In der Nase intensiv und fruchtig mit Aromen von Walderdbeeren, Himbeeren und Banane. Am Gaumen überzeugt er mit erfrischender Perlage und einem ansprechenden Abgang. Dieser Wein passt perfekt zu einem entspannten Grillabend und verschiedenen Wurstspezialitäten. Emilia Romagna DOC Lambrusco Concerto Medici Ermete, für 16.40 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.