1/11 Was wäre eine spanische Beachparty ohne ein Glas fruchtigen Sangria. Das ist Lebensfreude pur!

Sangria, ein Symbol der spanischen Lebensfreude, hat seine Wurzeln auf der Iberischen Halbinsel und wird seit Jahrhunderten getrunken. Der Name «Sangria» kommt vom spanischen Wort «sangre», was Blut bedeutet. Dies ist eine Anspielung auf die dunkelrote Farbe des Getränks. Traditionellerweise wird Sangria aus Rotwein, frischen Früchten, Zucker und einem Schuss Brandy zubereitet. Der Mix diente ursprünglich dazu, qualitativ minderwertige Weine zu verbessern und gleichzeitig ein erfrischendes Getränk zu kreieren, das sich perfekt für heisse Tage eignet. Sangria ist besonders beliebt bei geselligen Anlässen wie Grillabenden und natürlich Beachpartys. Der niedrige Alkoholgehalt im Vergleich zu anderen Cocktails und die erfrischenden Fruchtnoten machen Sangria zum perfekten Sommergetränk, das den Durst stillt und gleichzeitig ein wenig Urlaubsstimmung verbreitet.

Die Leichtigkeit des Seins

Ein weiterer perfekter Ferienwein für den Sommer ist der Vinho Verde aus Portugal. Der Name bedeutet «grüner Wein», was sich auf die jugendliche Frische und Lebendigkeit des Weins bezieht, und nicht auf seine Farbe. Die Weine sind bekannt für ihre leichte Perlage, ihre erfrischende Säure und ihre Aromen von Zitrusfrüchten und grünem Apfel. Diese Aromen machen sie zum idealen Begleiter für warme Tage und leichte Speisen. Ein Vinho Verde ist besonders gut gekühlt ein Genuss und passt hervorragend zu Aperitifs oder zu grilliertem Fisch, Meeresfrüchten oder sommerlichen Salaten. Seine Leichtigkeit und Frische eignen sich auch perfekt für Picknicks oder entspannte Momente am Strand. Die gleichnamige Weinregion «Vinho Verde» im grünen Nordwesten Portugals, wo dieser Wein herkommt, bietet das ideale Klima für die weissen Rebsorten Alvarinho, Arinto, Azal, Avesso, Loureiro und Trajadura. Die Kombination aus milden Temperaturen, ausreichenden Niederschlägen und der Nähe zum Atlantik schaffen optimale Bedingungen für die Trauben, die dem Vinho Verde seinen einzigartigen Charakter verleihen.

Der Geschmack nach Ferien

Weine haben die faszinierende Eigenschaft, dass sie je nach Ort und Stimmung unterschiedlich schmecken können. Einen floralen und gleichzeitig fruchtigen Vermentino beispielsweise, den man während einer Reise durch die sanften Hügel der Toskana kredenzt, schmeckt oft anders, wenn man ihn zu Hause entkorkt. In der Toskana entfaltet der Wein seine Aromen inmitten von Zypressen und Olivenhainen, begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten und der warmen Sonne. Zu Hause hingegen fehlt dann die entspannte Atmosphäre und das besondere Flair, die den Wein in den Ferien so unvergleichlich gemacht haben. Das Phänomen ist eigentlich leicht erklärt: In unseren wohlverdienten Ferien sind unsere Sinne geschärft, wir sind entspannt und nehmen die Umgebung bewusster wahr. Die Verbindung aus Ort, Zeit und Gesellschaft kann den Genuss verstärken. Zurück in der Schweiz kann der Wein dann meistens nicht die gleiche Wirkung entfalten. Nichtsdestotrotz kann man sich ein Stück Urlaub nach Hause holen, indem man den Wein mit Erinnerungen an die Sommerferien geniesst und dazu italienisches Essen zubereitet. So bleibt der Geschmack bestehen und bringt ein bisschen Dolce Vita in den Alltag.

6 Weine, die Ihre Ferien verlängern

Sangria weckt in mir sofort Erinnerungen an ausgelassene Beachpartys in Spanien. Dieser «Lolea» schmeckt fast wie selbstgemacht, jedoch ohne den Aufwand der Zubereitung. In der Nase mit fruchtigen Aromen von Orangen und Zitronen. Am Gaumen zeigt er eine angenehme Süsse und eine leichte Würze. Am besten gut gekühlt servieren! Lolea Sangria Mediterranean Aperitif, für 9.95 Franken



Vinho Verde ist der ideale Sommerwein! Dieses Exemplar verströmt bereits in der Nase einen intensiven Duft nach frischer Meeresbrise. Blumige Noten verbinden sich harmonisch mit Aromen von weissem Pfirsich, Aprikose und Zitronenzeste. Auch am Gaumen überzeugt dieser Wein mit seiner knackigen Säure und einer dezenten, prickelnden Salzigkeit, die für einen hervorragenden Trinkfluss sorgt. Er überzeugt überdies mit einem langen und harmonischen Abgang. Servieren Sie ihn leicht gekühlt zum Apéritif! Vinho Verde DOC Alvarinho Barão do Hospital, für 14.95 Franken



Ein aromatischer Vermentino gehört für mich untrennbar zum Sommer und entführt mich sofort in die Maremma und ans Meer. Der Wein verströmt subtile Aromen von frischen Kräutern, die von Noten gelber Äpfel und saftiger Birnen ergänzt werden. Am Gaumen zeigt er sich mit einer zurückhaltenden Säure, einem angenehmen Trinkfluss und einem leicht salzigen, langen Abgang. Dieser Tropfen ist ideal als Sundowner oder als Begleitung zu weissem Fisch. Toscana IGT Vermentino Eco di Mare Tenuta Argentiera, für 22.95 Franken



Neben Albariño ist Godello die bekannteste weisse Rebsorte der nordspanischen Weinregion Galizien. Der kultige «Mara» besticht durch fruchtige Aromen von grünem Apfel, Aprikose und Mandeln. Am Gaumen zeigt er eine lebendige Säure und maritime Salzigkeit, die diesem Weisswein einen herrlichen Trinkfluss verleihen. Er passt hervorragend zu Crevettencocktail oder Vitello tonnato. Monterrei DO Godello Mara Martin Bodegas Martín Còdax, für 13.95 Franken



Dieser spanische Sauvignon Blanc besticht in der Nase durch ein aromatisches und komplexes Fruchtbouquet. Aromen von Stachelbeere, Limette und Pfirsich verbinden sich mit exotischen Noten von Mango und Ananas. Am Gaumen hält er, was die Nase verspricht. Eine frische Säurestruktur und ein langer Abgang runden das Geschmacksbild ab. Zum Apéro oder zu leichten Salaten genossen, ist dieser Tropfen ein hervorragender Sommerwein. Naturaplan Bio Rueda DO Sauvignon Blanc Marqués de Riscal, für 14.50 Franken



Dieser wunderbare «Lugana» versetzt mich sofort zurück in meine Italien-Ferien. In der Nase entfaltet er zunächst zarte Aromen von Wiesenkräutern und Wacholderbeeren, begleitet von Noten von grünem Apfel und weissem Pfirsich. Am Gaumen präsentiert er sich herrlich erfrischend, mit einem ausgezeichneten Trinkfluss. Unbedingt mit einer Portion Spaghetti alle Vongole geniessen. Lugana DOC Lunatio Masi Agricola, für 13.95 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.