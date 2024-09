Kurz zusammengefasst Griechischer Wein erzählt Geschichten von Göttern und Helden

Lokale und internationale Rebsorten beeindrucken Weinfreunde

Weinberge auf Samos produzieren süssen, aromatischen Muskatellerwein

Griechischer Wein ist kein Getränk, das man mal eben zwischen Tür und Angel geniesst – er ist ein Tropfen, der Geschichten erzählt. Geschichten von Göttern und Helden, von Sonne und Meer, von Sehnsucht und Heimat. Udo Jürgens hat 1974 mit seinem Hit «Griechischer Wein» ein Gefühl auf den Punkt gebracht, das viele auch heute noch mit der beliebten Feriendestination verbinden: Fernweh, gepaart mit einem Schluck Melancholie. Doch griechischer Wein ist nicht nur ein nostalgisches Getränk für laue Sommerabende: Hinter jedem Glas steckt eine Geschichte, die tiefer geht als ein eingängiger Schlagertext. Und, ja, ich wette, nach Lesen dieses Artikels bringen Sie den Song nicht mehr aus dem Kopf…

Antike Tradition und Süssweine

Schon die alten Griechen wussten, wie man feiert und Wein durfte dabei nie fehlen! Der Weingott Dionysos (bei den Römern als Bacchus bekannt) wurde für dieses himmlische Getränk verehrt und seine zahlreichen Anhänger liessen es gerne ordentlich krachen. Wein war nicht nur ein Getränk, sondern ein Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. Der Weinbau hat in Griechenland Wurzeln, die tief in die Antike reichen. Die Weinberge der Insel Samos sind dabei das perfekte Beispiel für diese Tradition. Auf der kleinen Ägäis-Insel entstand der berühmte Muskatellerwein – süss, aromatisch und zeitlos. Ein Schluck davon und man spürt förmlich die Geschichte, die in jeder Rebe steckt.

Moderne Rosés und internationale Rebsorten

Doch wer glaubt, dass Griechenland nur Süsswein kann, hat die Rechnung ohne Rosé gemacht. In den letzten Jahren hat sich der griechische Roséwein einen Namen gemacht und die Weinfreunde begeistert. Frisch, fruchtig, mit einer Säure, die gerade an heissen Sommertagen perfekt erfrischt, passt er wunderbar zu den leichten Köstlichkeiten der griechischen Küche. Ein Glas Rosé und schon sitzt man gedanklich in einer Taverne am Meer, während die Sonne untergeht. Aber Griechenland wäre nicht Griechenland, wenn es nicht auch im Weinbereich eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen würde. Denn neben den traditionellen Rebsorten wie Agiorgitiko setzen die Winzer zunehmend auf internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot. Das Ergebnis sind moderne, kraftvolle Rotweine, die oft in Eichenfässern reifen und mit ihrer Tiefe und Komplexität beeindrucken. Diese Weine zeigen, dass Griechenland nicht nur Nostalgie, sondern auch Zukunft kann.

Ob Süssweine aus Samos, lebendige Rosés, vulkanische Assyrikos aus Santorini oder kraftvoller Rotwein – Griechenland hat punkto Rebsorten- und Stilvielfalt unglaublich viel zu bieten. Der Weinbau ist ein lebendiger Beweis dafür, dass die Traditionen des Landes nicht in der Vergangenheit verharren, sondern sich immer wieder neu erfinden.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie verschiedene Weine, die in Griechenland produziert werden, aber selbstverständlich auch unzählige weitere Rot-, Weiss- und Süssweine aus Europa und Übersee.

Lassen Sie sich inspirieren!

Ich bin ein grosser Fan des griechischen Weins und durfte in letzter Zeit einige Exemplare verkosten. Gerne möchte ich Ihnen folgende Tropfen empfehlen.

4 Griechen für die Ewigkeit

Der Opulente Drama PGI Merlot Chateau Julia Domaine Costa Lazaridi, für 24.50 Franken



Dieser sonnenverwöhnte Merlot entfaltet bereits in der Nase intensive Aromen von reifen Pflaumen, dunklen Kirschen und einer feinen Vanillenote, die durch die Reifung im Eichenfass entsteht. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig mit samtigen Tanninen, ausgewogener Säure und einer eleganten Balance. Subtile Nuancen von dunkler Schokolade und ein Hauch von Gewürzen vervollständigen das komplexe Aromenspiel. Der Abgang ist langanhaltend und kraftvoll, dabei jedoch stets raffiniert. Ideal als Begleiter zu grilliertem Lamm, Wildgerichten oder gereiftem Hartkäse, und auch zu Rindersteak oder herzhafter Moussaka eine perfekte Wahl. Drama PGI Merlot Chateau Julia Domaine Costa Lazaridi, für 24.50 Franken



Der Exotische Peloponnese PGI Rosé Peplo Domaine Skouras, für 18.95 Franken



Die zarte Lachsfarbe dieses Weins weckt Erinnerungen an Südfrankreich. Sein verführerisches, blumiges Bouquet zieht einen magisch in den Bann: Feine Rosenblütennoten verschmelzen mit dem süssen Hauch von Honigmelone, begleitet von erfrischenden Nuancen von Grapefruit und Passionsfrucht. Am Gaumen begeistert er mit herrlich frischer Säure, einer unwiderstehlichen Leichtigkeit und einem Abgang, der endlos scheint. Dieser exotische Rosé ist der Inbegriff des perfekten Sundowners – am besten natürlich am Strand, während die Sonne im Meer versinkt! Peloponnese PGI Rosé Peplo Domaine Skouras, für 18.95 Franken



Der Vielschichtige Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, für 19.95 Franken



In der Nase entfaltet sich ein feines, vielschichtiges Aromenspiel, das sofort Aufmerksamkeit weckt. Dieser Wein beeindruckt mit einem frischen, blumigen Bouquet, das von zarten Noten roter Beeren und Pink Grapefruit geprägt wird. Am Gaumen zeigt sich der Wein trocken und erfrischend, mit einer ausgewogenen Struktur, die durch eine feine Säure und eine angenehme Mineralität unterstützt wird. Der Abgang ist langanhaltend, was ihm eine besondere Eleganz verleiht. Ideal eignet sich dieser Wein als Begleiter zu grilliertem Fisch oder Meeresfrüchten, wo seine Frische und Finesse perfekt zur Geltung kommen. Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, für 19.95 Franken



Der Reizende Samos PDO Muscat Kourtaki, für 9.95 Franken



Dieser Muscat von der Insel Samos besticht durch seine goldgelbe Farbe und sein intensives, fruchtbetontes Bouquet. In der Nase entfalten sich reife Aromen von Honig, Aprikosen und getrockneten Früchten, die von einer feinen Würze begleitet werden. Am Gaumen zeigt sich der Wein üppig und süss, dabei jedoch gut ausbalanciert durch eine erfrischende Säure. Der lange, samtige Abgang trägt Noten von Karamell und Blütenhonig. Ein perfekter Begleiter zu Desserts wie Cheesecake oder zu gereiftem Käse. Samos PDO Muscat Kourtaki, für 9.95 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.