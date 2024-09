1/10 Die Biodynamie betrachtet das gesamte landwirtschaftliche System als lebendigen Organismus, in dem Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen in einem harmonischen Kreislauf interagieren.

Demeter ist nicht nur irgendein Gütesiegel – es ist das älteste und strengste weltweit, wenn es um ökologischen Anbau geht. Seit den 1920er-Jahren setzt Demeter auf die Prinzipien der biodynamischen Landwirtschaft, die auf den Ideen von Rudolf Steiner basieren. Er sah die zunehmende Industrialisierung und Chemisierung der Landwirtschaft kritisch und war überzeugt: Unser Land ist kein blosses Produktionsmittel, sondern ein lebendiges System, das Respekt und eine ganzheitliche Behandlung verdient.

Die biodynamische Anbaumethode geht über die Anforderungen des konventionellen ökologischen Landbaus hinaus. Sie verzichtet nicht nur auf synthetische Pestizide und Düngemittel, sondern betrachtet das gesamte landwirtschaftliche System als lebendigen Organismus, in dem Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen in einem harmonischen Kreislauf interagieren. Ein zentrales Element dieses Ansatzes ist die Förderung der Bodenfruchtbarkeit durch natürliche Verfahren und den Einsatz speziell hergestellter biodynamischer Präparate. Diese Präparate bestehen aus pflanzlichen, tierischen und mineralischen Substanzen und sollen die Vitalität des Bodens und der Pflanzen stärken.

Worin liegt der Unterschied zu herkömmlichen Bio-Standards?

Im Weinbau gibt es deutliche Unterschiede zwischen biodynamischen und biologischen Methoden. Während im biologischen Weinbau der Schwerpunkt auf dem Verzicht auf synthetische Pestizide, Fungizide und Herbizide liegt, verfolgt die biodynamische Methode einen ganzheitlicheren Ansatz. Hier wird das Weingut als geschlossenes System verstanden, in dem alle Elemente, einschliesslich der Tiere, der Bodenbearbeitung und sogar der Erntezeitpunkte, aufeinander abgestimmt sind und nach natürlichen Rhythmen, wie etwa dem Mondkalender, organisiert werden.

Auch im Weinkeller gibt es Unterschiede. Während biologischer Weinbau bestimmte Zusatzstoffe und Techniken erlaubt, um den Wein zu stabilisieren oder zu klären, beschränkt Demeter diese Eingriffe auf ein Minimum. Die Verwendung von Schwefel, um den Wein haltbarer zu machen, ist bei Demeter-zertifizierten Weinen stark limitiert. Die zulässigen Höchstwerte liegen deutlich unter denen von bio-zertifizierten Weinen.

Nachhaltigkeit und langfristige Vorteile

Ein oft missverstandenes Element ist die Berücksichtigung von kosmischen Rhythmen, die viele biodynamische Winzer in ihre Praxis einbeziehen. Pflanz- und Erntezeitpunkte orientieren sich am Mondkalender, was auf den ersten Blick esoterisch erscheinen mag. Doch es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass diese Praktiken die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Reben fördern können. Studien zeigen, dass biodynamisch bewirtschaftete Böden eine verbesserte Struktur und höhere Widerstandskraft gegen Trockenheit und Krankheiten aufweisen.

Da biodynamische Winzer den Einsatz von Chemikalien und Zusatzstoffen im Weinberg und Keller minimieren, spiegeln die Weine oft authentischer das Terroir wider, also den spezifischen Charakter des Weinbergs. Für Weinliebhaber sind solche Weine besonders interessant, da sie oft ein komplexeres Geschmacksprofil bieten und weniger verarbeitet sind. Aus diesem Grund haben sich immer mehr renommierte Weinproduzenten für den biodynamischen Anbau entschieden. So praktiziert beispielsweise die berühmte «Domaine de la Romanée-Conti» in Burgund die Biodynamie – und ihre Weine gehören zu den gefragtesten und teuersten der Welt.

Bei der Degustation unzähliger biologisch oder biodynamisch hergestellter Tropfen habe ich mich ausschliesslich auf die Schweiz konzentriert. Das Resultat lässt sich sehen!

5 nachhaltige Schweizer Tropfen

Der Leichtfüssige Naturaplan Bio Château Barillet vin de pays Suisse Blanc, für 14.95 Franken



Diese Demeter-zertifizierte Cuvée aus Chasselas, Pinot Blanc, Pinot Gris und Chenin Blanc verführt in der Nase mit Aromen von Zitronenschale, grünem Apfel, Grapefruit, frischem Gras und nassem Stein, begleitet von dezenten Wiesenkräutern. Am Gaumen präsentiert er sich erfrischend, mit milder Säure und einem guten Trinkfluss. Die leicht prickelnde Mineralität verleiht ihm eine besondere Lebendigkeit. Eine dezente Cremigkeit begleitet den mittleren Abgang. Dieser Wein passt hervorragend zu Wurstsalat oder knusprig gebratenem Fisch. Jetzt bestellen

Der Geheimtipp Naturaplan Bio Valais AOC Rebbio Jean-René Germanier, für 18.95 Franken



Ein verführerischer Walliser Rotwein, der in seiner Preisklasse herausragt. In der Nase dominieren intensive Aromen von Cassis, Brombeeren und feinem Süssholz. Am Gaumen entfaltet er eine elegante Struktur, getragen von einer harmonischen Säure und sanften Tanninen. Der Abgang ist langanhaltend und aromatisch. Geniessen Sie diesen edlen Tropfen zu einem Boeuf Bourguignon oder einer reichhaltigen Käseplatte. Jetzt bestellen

Der Lebendige Naturaplan Bio Demeter Waadt AOC Chasselas Libellule, für 14.95 Franken



Der biodynamisch erzeugte Verschnitt aus der Schweizer Nationaltraube Chasselas und der internationalen Chardonnay-Sorte begeistert schon in der Nase. Die blumige Frische des Chasselas vereint sich mit exotischen Fruchtnoten, begleitet von Aromen von Kernobst und frischen Blüten. Am Gaumen entfaltet sich die angenehme Cremigkeit des Chardonnay, die dem Wein eine elegante und ausgewogene Struktur verleiht. Ein perfekter Genuss zu Käsespätzli. Jetzt bestellen

Der Originelle Naturaplan Bio Valais AOC Nez Noir Les Domaines Rouvinez, für 19.95 Franken



Die Walliser Cuvée aus Syrah, Gamaret und Merlot überzeugt auf ganzer Linie. In der Nase entfalten sich verführerische Aromen von dunklen und roten Beeren. Am Gaumen zeigt er sich frisch, mit einer harmonischen Säure und seidigen Tanninen, einem süffigen Trinkfluss und hervorragender Länge. Er passt wunderbar zu einem Grillabend, aber auch zu Klassikern wie Filet im Teig oder Coq au Vin. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.