Auch in der Deutschschweizer Weingegend AOC Schaffhausen reift die Pinot Noir Traube hervorragend.

Guter Rotwein muss nicht schwer sein

Klimawandel beeinflusst Rotweinstil und -qualität weltweit

Filigran, elegant, erfrischend oder trinkig – all diese Adjektive werden aufgrund des Klimawandels immer seltener mit Rotwein assoziiert. Höhere Temperaturen und steigende Zuckergehalte im Traubengut führen dazu, dass selbst in klassischen «Cool Climate»-Zonen häufig vollmundige und alkoholstarke Tropfen entstehen. Bedauerlicherweise bedienen viele grosse Weinproduzenten dieses Klischee: Guter, teurer Rotwein muss schwer und opulent sein. Dabei bleibt oft unerwähnt, dass nicht alle Weinliebhaber auf die wuchtige Stilistik der sogenannten Parkerbomben abfahren.

Bordeaux zeigt den Weg

Im grössten zusammenhängenden Weinbaugebiet der Welt, im französischen Bordeaux, findet längst ein Umdenken statt. Die fetten Jahre sind nicht nur in Bezug auf die sinkenden Flaschenpreise vorbei, sondern auch hinsichtlich des Weinstils. Rotweine mit 15 oder mehr Volumenprozenten gehören der Vergangenheit an – und das ist nicht nur den «schwächeren» Jahrgängen geschuldet. Wenn zum Beispiel der Cabernet Sauvignon nicht ganz ausreift, kommt die hohe Kunst der Verschnitttechnik ins Spiel, die ihren Ursprung in Bordeaux hat. Hier zeigen Winzerinnen und Kellermeister ihr wahres Können, und es wird deutlich, was Qualität wirklich bedeutet. Die guten Bordeaux-Cuvées aus «schwierigen» Jahrgängen gehören für mich zum besten, was die Weinwelt zu bieten hat: filigrane, ausgewogene und elegante Tropfen, kurz gesagt, klassische Bordeaux.

Der Kampf gegen das Thermometer

Wer jetzt denkt, die kühleren Weinbaugebiete würden von den höheren Temperaturen und der zusätzlichen Sonne profitieren, irrt sich gewaltig. Besonders in der renommierten Schaumweinregion Champagne oder in klassischen Weissweinregionen wie der Deutschen Mosel haben die Winzer ihre liebe Mühe, die charakteristisch hohen Säurewerte zu erzielen, die diese Weine so einzigartig machen. Aber auch im Rotweinbereich haben das französische Burgund oder das Schweizer Anbaugebiet AOC Schaffhausen mit dem höheren Zuckergehalt der Reben zu kämpfen. Gerade filigrane Rebsorten wie Pinot Noir und Gamay mögen es nicht zu heiss. Marmeladige Fruchtaromen verfälschen den unverwechselbaren Stil der besten und teuersten Pinots der Welt. Die einzige Möglichkeit für die Weinbauern und Winzerinnen ist, die Trauben früher zu lesen, um genügend Säure und einen niedrigeren Alkoholgehalt im Wein zu bewahren. Wer einen Pinot oder Gamay zum Fondue oder Raclette geniessen möchte, der sehnt sich danach, dass sich die feinen Tannine und die tragende Säure harmonisch mit dem Käse verbinden.

Siziliens vulkanische Weine – was macht sie unwiderstehlich?

Dass leichte Rotweine auch in warmen oder sogar heissen Weinbaugebieten entstehen können, beweist die DOC Etna mit ihren wunderbar trinkigen und mineralischen Tropfen aus der Nerello-Mascalese-Traube. In der Nähe des aktivsten Vulkans Europas sind die Weingärten in grosser Höhe angelegt. Die dadurch entstehenden starken Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht verleihen den Weinen ihre fruchtige Frische und säurebetonte Struktur, die für einen genialen Trinkfluss sorgt. Das Vulkangestein trägt seinen Teil dazu bei und hinterlässt in der Nase sowie am Gaumen salzige und rauchige Nuancen. Für mich zählen diese sizilianischen Tropfen zum Besten, was die (Rot-)Weinwelt momentan zu bieten hat.

Sehen Sie im Video, wie mir der Schaffhauser Tropfen «Rot» vom Weingut Lindenhof so schmeckt. Natürlich finden Sie im breiten Weinsortiment von Coop nicht nur leichte Rot-, sondern auch Weiss-, Rosé- und Schaumweine in allen möglichen Stilen.



Lassen Sie sich inspirieren!



Diese filigranen roten Tropfen empfehle ich Ihnen für die kalte Jahreszeit und zu den Nationalgerichten Fondue oder Raclette.

6 leichte Alternativen für Herbst und Winter

Der Unkomplizierte Schaffhausen AOC LH Rot Weingut Lindenhof, für 16.95 Franken



Dieser einfache und trinkfreudige Schaffhauser verführt mit einem frisch-fruchtigen Bouquet, das Aromen von Walderdbeeren und subtilen würzigen Noten entfaltet. Am Gaumen präsentiert er sich vollmundig und ausgewogen, mit einer angenehmen Säure und sanften Tanninen, die in einem langen Abgang münden. Diese Cuvée aus Pinot Noir und einem Hauch von Gamaret harmoniert hervorragend mit Wildgerichten wie Rehpfeffer oder Hirschragout und passt ebenso gut zu einem geselligen Raclette. Schaffhausen AOC LH Rot Weingut Lindenhof, für 16.95 Franken



Der Rauchige Aargau AOC Pinot Noir Besserstein, für 19.95 Franken



Dieser Aargauer beweist, dass Pinots aus der Deutschschweiz nicht zwangsläufig aus der Bündner Herrschaft stammen müssen. In der Nase entfaltet er ein blumiges, rotbeeriges Bouquet, das von dezenten Aromen von Rauchspeck begleitet wird. Am Gaumen präsentiert er sich mit einer lebendigen Säure und einer feinen Tanninstruktur. Ausgewogen und elegant, überrascht er mit einem bemerkenswert langen Abgang. Servieren Sie dazu ein Wurst- und Käseplättli oder Älplermagronen für ein harmonisches Geschmackserlebnis. Aargau AOC Pinot Noir Besserstein, für 19.95 Franken



Der Meisterliche Aloxe-Corton AOC Albert Bichot, für 37.95 Franken



Ein wahres Meisterwerk! Dieser Tropfen aus der Gemeinde Aloxe-Corton beweist, dass im französischen Pinot-Mekka Burgund weiterhin Weine mit einem hervorragenden Preis-Genuss-Verhältnis zu finden sind. In der Nase entfalten sich die typischen Aromen von Erdbeere und roter Kirsche. Am Gaumen begeistert der Wein mit einer feinen Säure, präsenten Tanninen, einer dezenten Holznote und einem sanft rauchigen Abgang. Er harmoniert wunderbar mit hellem Fleisch, gereiftem Käse oder einem klassischen Boeuf Bourguignon. Aloxe-Corton AOC Albert Bichot, für 37.95 Franken



Der Hippe Beaujolais-Lantignié AOC Gamayléon L'épicurieux, für 23.95 Franken



Dieser coole Gamay aus dem französischen Stammgebiet Beaujolais-Lantignié profitiert von der Spontanvergärung und einem unkonventionellen Herstellungsverfahren. In der Nase trifft man auf leicht reduktive Töne, die nach ein paar Minuten einem intensiven Bouquet von roten Beeren, Birne und Banane Platz machen, untermalt von würzigen und dezent rauchigen Nuancen. Am Gaumen überzeugt er mit knackiger Säure, leichter Struktur und einem wunderbaren, mineralischen Abgang. Entkorken Sie ihn zu Saucisse, Fondue oder Raclette – ein Genuss, der gute Laune macht! Beaujolais-Lantignié AOC Gamayléon L'épicurieux, für 23.95 Franken



Der Moderne La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, für 23.95 Franken



In der Nase verführt dieser lässige Gamay mit einem betörenden fruchtigen Bouquet. Aromen von wilden Erdbeeren und eingelegten Kirschen entfalten sich prächtig und werden harmonisch ergänzt durch schön integrierte, leicht rauchige Noten, die dem Wein zusätzliche Tiefe verleihen. Am Gaumen begeistert dieser ungefilterte und spontanvergorene Tropfen mit einer unschlagbaren Süffigkeit. Die präsente Säure sorgt für erfrischende Lebendigkeit, während das elegante Tanningerüst dem Wein Struktur und Finesse verleiht. Der Abgang überrascht mit einer angenehmen Länge, die das Geschmackserlebnis perfekt abrundet. La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, für 23.95 Franken



Der Sinnliche Etna DOC Rosso Lenza di Munti Nicosia, für 16.50 Franken



Ein absoluter Geheimtipp! In der Nase entfaltet sich ein verführerisches Bouquet aus frischen Kirschen, Himbeeren und roten Johannisbeeren, harmonisch ergänzt durch erdige Nuancen und einen Hauch von Pfefferminz. Ein feiner, rauchiger Akzent verleiht der Aromatik eine zusätzliche Dimension und spannende Komplexität. Am Gaumen präsentiert sich dieser Tropfen äusserst elegant und vielschichtig. Perfekt dazu passen Risotto ai funghi porcini oder Tagliolini al tartufo – ein Fest für die Sinne! Etna DOC Rosso Lenza di Munti Nicosia, für 16.50 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.