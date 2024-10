Kurz zusammengefasst Herbst: Zeit für Wildgerichte und edle Weine

Europäische Weine ergänzen Wildspezialitäten perfekt

Wenn der Herbst in die Täler zieht und die Wälder in allen Farben erstrahlen, beginnt eine Zeit der intensiven Genüsse. Die Tage werden kürzer, die Luft klarer, und in den Küchen beginnt das Fest der Sinne. Kräftige Wildgerichte, die tief in der Schweizer Tradition verwurzelt sind, treffen auf edle Weine der Region – eine unwiderstehliche Harmonie, die die Seele wärmt und das Herz höher schlagen lässt. Es ist eine Jahreszeit, die man nicht nur intensiv erleben, sondern förmlich schmecken kann.

Schweizer Weinmonumente

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem heimeligen Tisch, der von einem sanften Kerzenschein beleuchtet wird. Vor Ihnen ein Teller mit saftigem Rehrücken oder zartem Hirsch-Entrecôte. Der Duft von herbstlichen Gewürzen und gebratenem Wildfleisch erfüllt den Raum. Und dazu entkorken Sie ein exklusives Fläschchen. Vielleicht einen tiefen, rubinroten Cornalin aus dem Wallis oder einen samtigen Tessiner Merlot, der schon beim ersten Schluck seine ganze Wärme und Kraft entfaltet. Diese Weine sind mehr als nur Speisebegleiter – sie sind Partner, die den intensiven Aromen der Wildspezialtäten auf Augenhöhe begegnen und sie sogar verstärken. Die Aromatik, die an dunkle Beeren und einen Hauch von Gewürzen erinnert, ist wie gemacht für die kräftigen Aromen von Hirsch und Reh. Cornalin, tief verwurzelt in der Schweizer Tradition, erzählt von alten Weinhängen und langen Herbstabenden, an denen man die Ruhe der Natur im Glas spürt. Tessiner Merlot hingegen bringt eine andere Note ins Spiel: Reife Kirschen vereinen sich mit einem Hauch Schokolade und verleihen jedem Wildschwein- oder Rehschnitzel eine fast sinnliche Wärme. Es ist, als ob der Wein die Tessiner Sonne in sich trägt, und in jedem Schluck spürt man das Temperament und die Eleganz dieser einzigartigen Region.

Veltliner Sforzato und seine Wurzeln

Die Verbindung von Wein und Wild reicht tief in die Geschichte zurück, und das merkt man besonders, wenn man einen Veltliner Sforzato geniesst. Das Veltlin, der Legende nach einst Teil der Schweiz, trägt noch heute diese Verbindung in seinen Weinen. Ein «Sforzato», hergestellt aus angetrockneten Nebbiolo-Trauben, ist wie eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Mit seinen konzentrierten Aromen von getrockneten Früchten und einer Prise Gewürze bringt er eine geradezu archaische Tiefe in die Wildküche. Wenn Sie ein saftiges Wildschweinkotelett mit einer Zwetschgensauce servieren, ist dieser Wein ein kraftvoller Begleiter.

Frankreichs magische Klassiker

Doch es sind nicht nur die Schweizer Weine, die den Herbst zu einem Fest der Sinne machen. Ein Blick über die Grenze nach Frankreich, in die Wiege des Weins, eröffnet eine Welt voller fruchtiger Eleganz und würziger Tiefe. Ein Pomerol aus Bordeaux beispielsweise, dessen samtige Tannine und tiefe Fruchtigkeit geradezu nach einem zarten Rehgericht rufen, bringt eine mystische Note in die Herbstküche. Oder die Tropfen aus dem Weinbaugebiet der nördlichen Rhône, die mit ihrem Mix aus Grenache und Syrah eine Würze in die Speisen zaubern, die wie geschaffen ist für intensive Wildsaucen. Der Reichtum der französischen Weinkultur trägt dazu bei, die Komplexität der Wildgerichte zu unterstreichen und ihnen eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Es ist, als ob der Wein die Aromen des Herbstes aufgreift und sie in flüssige Form bringt.

Der Herbst – ein Fest für die Sinne

In den goldenen Herbstmonaten ist die Natur nicht nur eine visuelle Pracht, sondern auch eine kulinarische Inspiration. Die Kombination von Wild und Wein – ob aus der Schweiz, dem Veltlin oder Frankreich – ist wie eine Liebesgeschichte, die mit jedem Bissen und jedem Schluck tiefer wird. Es ist die Zeit, in der man die Intensität des Lebens spürt, in der die Aromen auf der Zunge tanzen und die Wärme des Weins sich sanft um das Herz legt. Ein Fest, das nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele berührt – ein wahres Herbstmärchen, in dem Geschmack und Leidenschaft miteinander verschmelzen.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden sich unzählige herbstliche Tropfen, die sich wunderbar mit Ihren bevorzugten Wildspeisen kombinieren lassen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Ich bin ein ausgesprochener Liebhaber von Wildspezialitäten und ich hatte grossen Spass daran, unzählige Weine zu verkosten und mit dem Gaumenschmaus zu kombinieren. Diese ausgewählten Tropfen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:

6 wilde Essensbegleiter

Ein Wahnsinnswein! Schon in der Nase beeindruckt er durch seine aussergewöhnliche Komplexität: Aromen von getrockneten Kräutern, dunklen Kirschen, Dörrpflaumen und einem Hauch von geräuchertem Speck veredeln das würzige Bouquet. Am Gaumen zeigt er sich zugleich elegant und kraftvoll, mit seidigen Tanninen und einem langen und intensiven Abgang. Perfekt harmoniert dieser edle Tropfen mit Wildschweinkoteletts an Zwetschgensauce. Santé les amis! Jetzt bestellen

Der Samtene Ticino DOC Merlot Vecchia Masseria Riserva Vinattieri, für 23.95 Franken Ein erlesener Merlot in seiner reinsten und elegantesten Form. Das Tessiner Juwel verführt die Sinne mit einem reichen Bouquet aus reifen Pflaumen, saftigen roten Kirschen und einem Hauch von edlem Süssholz. Am Gaumen entfaltet sich eine perfekte Harmonie: Weiche Tannine, eine belebende Säure und fein eingebundene Röstaromen aus dem Eichenfass verschmelzen zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis, das in einem leicht pfeffrigen, lang anhaltenden Finale gipfelt. Ideal zu einem herzhaften Wildschweinragout mit Polenta. Ticino DOC Merlot Vecchia Masseria Riserva Vinattieri, für 23.95 Franken Ein erlesener Merlot in seiner reinsten und elegantesten Form. Das Tessiner Juwel verführt die Sinne mit einem reichen Bouquet aus reifen Pflaumen, saftigen roten Kirschen und einem Hauch von edlem Süssholz. Am Gaumen entfaltet sich eine perfekte Harmonie: Weiche Tannine, eine belebende Säure und fein eingebundene Röstaromen aus dem Eichenfass verschmelzen zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis, das in einem leicht pfeffrigen, lang anhaltenden Finale gipfelt. Ideal zu einem herzhaften Wildschweinragout mit Polenta. Jetzt bestellen

Der gehaltvolle Sforzato (Sfurzat) entfaltet in der Nase ein facettenreiches Bouquet, das mit Aromen von Himbeermarmelade, zarten Veilchen und einer dezenten Pfeffernote verführt, ohne je überladen zu wirken. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll und zugleich vielschichtig, getragen von einer markanten Tanninstruktur, die in einen beinahe endlos anhaltenden Abgang übergeht. Ein raffinierter Wein, der sich hervorragend zu Rehpfeffer anbietet und sogar als exquisite Begleitung zu Vermicelles eine gute Falle macht. Jetzt bestellen

Was für ein sensationelles Preis-Genuss-Verhältnis! Schon in der Nase zieht uns dieser Wein mit seinen verführerischen Aromen von reifen Kirschen, saftigen Pflaumen und den subtilen Noten von Thymian und schwarzen Oliven in seinen Bann. Am Gaumen ist er frisch und zugleich kraftvoll, mit einer fleischigen Textur, die den Wein besonders lebendig wirken lässt. Der leicht pfeffrige Abgang verleiht ihm eine würzige Tiefe, die lange nachhallt. Wunderbar zum Rehrückenfilet mit Kürbisspätzli! Jetzt bestellen

Saftig und kräftig kommt dieser Klassiker aus dem rechten Bordeaux-Ufer daher. In der Nase mit reifen Aromen von dunklen Beeren, Pflaumen und einem Hauch von Tabak. Am Gaumen zeigt er sich geschmeidig, mit feinkörnigen Tanninen und einer dezenten Würze, die in einem langen, harmonischen Abgang mündet. Diesen edlen Tropfen können Sie hervorragend zum Hirsch-Entrecôte an Preiselbeersauce entkorken. Jetzt bestellen

In der Nase entfaltet sich ein verführerisches Aromenspiel aus saftiger, gereifter Frucht, dunklen Kirschen, schwarzer Johannisbeere und dezenten Holznuancen. Am Gaumen präsentiert sich der Wein kraftvoll und zugleich von zeitloser Eleganz, getragen von einem beeindruckend feinen Tanningerüst. Der lange, anhaltende Abgang rundet das Genusserlebnis ab. Mit seinem nahezu unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis ist dieser Wein ein Muss für Kenner – ideal in Kombination mit Bandnudeln an Wildschweinragout. Ein Kauf, der sich zweifellos lohnt! Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.