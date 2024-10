Die Welschen wissen, wie es läuft!

Das Lavaux im Waadtland ist nicht nur UNESCO Weltkulturerbe, sondern auch Heimat der besten Chasselas der Welt. Foto: Shutterstock 1/11

Was wäre die Romandie ohne ihre charmante Chasselas-Traube? Diese Rebsorte hat das Potenzial, die anspruchsvollsten Gaumen zu verführen. Doch zu behaupten, die Romandie sei nur die Heimat einfacher Weissweine, wäre eine krasse Untertreibung. Die Bandbreite der Weine, die aus dieser Traube entstehen, ist bemerkenswert. Vom spritzigen «Féchy», der an warmen Sommerabenden wie ein sanfter Sonnenstrahl wirkt, bis hin zu eleganten Gewächsen wie «Yvorne Grand Cru» oder «Dézaley», Chasselas kann alles.

Der Blumige Lavaux AOC Saint-Saphorin Grand Cru Domaine du Burignon Ville de Lausanne, für 17.95 Franken



Dass unsere Nationaltraube eindrucksvoll das Terroir reflektiert, zeigt dieser St. Saphorin, der die charakteristischen Merkmale des Lavaux verkörpert. In der Nase entfaltet er eine betörende Kombination aus floralen Aromen und erfrischenden Zitrusnoten, abgerundet von nuancenreichen Anklängen von Steinfrüchten und einer spürbaren Mineralität. Am Gaumen präsentiert sich der Wein leicht und mit einer subtilen Säure. Ein angenehmes, leicht prickelndes Mundgefühl sowie eine belebende Salzigkeit verleihen ihm Vielseitigkeit. Er erweist sich nicht nur als idealer Begleiter zu Raclette und Fondue, sondern harmoniert auch ausgezeichnet mit Käsespätzli oder Älplermagronen. Lavaux AOC Saint-Saphorin Grand Cru Domaine du Burignon Ville de Lausanne, für 17.95 Franken



Gerade im Kanton Waadt, entlang der Ufer des Genfersees, zeigt sich die Chasselas-Traube in voller Pracht. Hier wird sie nicht nur zu Tischweinen verarbeitet, sondern auch zu komplexen Weinen mit floralen Noten und einer Mineralität, die den Weinliebhaber in neue Höhen katapultiert.

Der Gaumenschmeichler Lavaux AOC Médinette Bovard Grand Cru Dézaley, für 30.95 Franken



Dieser Dézaley zeigt das ganze Potenzial, das in der Chasselas-Traube schlummert. In der Nase entfalten sich frische Aromen von Grapefruit und Zitronenschale, ergänzt durch die knackige Frische von grünem Apfel und saftiger Birne. Zusätzlich präsentiert er sich mit markanten blumigen Noten, die an zarte weisse Blüten erinnern und dem Bouquet eine verführerische Eleganz verleihen. Am Gaumen zeigt sich der Wein mit einer harmonisch zurückhaltenden Säure, die ihn geschmeidig und zugänglich macht. Sein Körper ist leicht und beschwingt, während der Abgang überraschend lang und von einer feinen salzigen Nuance geprägt ist, die die Sinne umschmeichelt. Dieser exquisite Wein harmoniert wunderbar mit weissem Fisch, erfrischenden Sommersalaten oder delikaten Quiches und macht jede Mahlzeit zu einem genussvollen Erlebnis. Lavaux AOC Médinette Bovard Grand Cru Dézaley, für 30.95 Franken



Weineldorado Wallis

Doch die Romandie hat noch viel mehr zu bieten. Ein Sprung ins Wallis ist wie ein Besuch im Schlaraffenland der Weine. Hier blühen autochthone, weisse Rebsorten wie «Petite Arvine» oder «Heida» auf. Diese Tropfen bestechen durch eine Frische, die den Gaumen belebt, sowie eine salzige Mineralität, die ihnen einen unglaublichen Trinkfluss verschafft.

Der Salzige Valais AOC Petite Arvine Les Trésors de Famille Maison Gilliard, für 24.95 Franken



Meine absolute Lieblingsrebsorte unter den Weissweinen, die autochthone Petite Arvine, kommt in diesem Walliser Tropfen wunderbar zur Geltung. Die Nase begeistert mit einem grandiosen Bouquet: Aromen von frisch geschnittenem Gras, Zitronenschale, Limette und pink Grapefruit verschmelzen harmonisch mit feinen Nuancen von Feuerstein und Blütenhonig. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit einer erfrischend knackigen Säure, die ihm einen hervorragenden Trinkfluss verleiht, während die charakteristische Salzigkeit in einen langen Abgang übergeht. Ideal zu Crevettencocktail, Sushi oder auch Foie Gras. Valais AOC Petite Arvine Les Trésors de Famille Maison Gilliard, für 24.95 Franken



Die Rotweine des Wallis sind ein weiterer Grund, warum die Region in der Weinszene so geschätzt wird. Mit Sorten wie Syrah, Merlot, Gamaret, Cornalin oder Diolinoir wird das Wallis zu einem Schmelztiegel der Rebsortenvielfalt. Jeder Schluck ist eine Entdeckungsreise: von den fruchtigen Aromen eines jungen Merlots bis hin zu den komplexen und würzigen Noten eines gereiften Syrahs. Hier in den Bergen wird Wein zum Erlebnis, und jeder Winzer hat seine eigene Geschichte zu erzählen.

Im Neuenburgerland blüht der Pinot Noir auf

Kommen wir nun zu meiner persönlichen Schwäche: dem Pinot Noir! Im französischsprachigen Teil der Schweiz, von Genf bis Neuenburg, blüht diese Rebsorte in vollem Glanz. Die Bündner mögen es mir verzeihen, aber die besten Pinots habe ich im Neuenburgischen getrunken. Dieser kleine Kanton ist für mich das wahre «Burgund der Schweiz». Hier entstehen Weine, die elegant, fein und voller Charakter sind – genau das, was man von einem erstklassigen Pinot Noir erwartet.

Der Beerige Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, für 27.50 Franken



Pinot Noir, ach wie ich dich liebe! In der Nase entfaltet sich ein blumiges, rotbeeriges Bouquet, das durch feine Holznoten und Aromen von Rauchspeck bereichert wird. Am Gaumen begeistert es mit einer hervorragenden Säurestruktur und reifen Tanninen. Der Wein ist ausgewogen, dicht und bietet einen langen, vielschichtigen Abgang. Servieren Sie dazu Poulet à la neuchâteloise, ein traditionelles Gericht mit Hähnchen in einer Sauce aus Wein und Champignons. C’est magnifique. Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, für 27.50 Franken



Last but not least, lassen Sie uns einen Blick auf den Kanton Genf werfen. Trotz seiner überschaubaren Fläche begeistert Genf mit einer dynamischen und faszinierenden Weinkultur. In letzter Zeit haben die Genfer Winzer durch ihre innovativen Ansätze und ihre Liebe zu unkomplizierten Rebsorten wie Gamay auf sich aufmerksam gemacht. Vorbei sind die Zeiten, in denen diese Weine als minderwertig betrachtet wurde – heute erleben wir eine wahre Renaissance der fruchtigen Tropfen.

Der Moderne La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, für 23.95 Franken



In der Nase verführt dieser coole Gamay mit einem betörenden, fruchtigen Bouquet. Aromen von wilden Erdbeeren und eingelegten Kirschen entfalten sich prächtig und werden harmonisch ergänzt durch schön integrierte, leicht rauchige Noten, die dem Wein zusätzliche Tiefe verleihen. Am Gaumen begeistert dieser ungefilterte und spontanvergorene Tropfen mit einer unschlagbaren Süffigkeit. Die präsente Säure sorgt für erfrischende Lebendigkeit, während das elegante Tanningerüst dem Wein Struktur und Finesse verleiht. Der Abgang überrascht mit einer angenehmen Länge, die das Geschmackserlebnis perfekt abrundet. La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, für 23.95 Franken



Mit einem kühlen Glas Gamay in der Hand, das spritzig und frisch ist, fühlt man sich sofort zurückversetzt in laue Sommernächte. Die innovativen jungen Winzer setzen zunehmend auf biodynamische Anbaumethoden und spontane Vergärung. Das Resultat? Weine, die voller Leben und Charakter sind – perfekt für gesellige Abende mit Freunden oder romantische Dinnerpartys.

Ein Sprung über den Röstigraben

Und was wäre ein amüsanter Blick auf die welsche Weinlandschaft ohne einen kleinen Sprung über den Röstigraben, diese fast mythische Grenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Sie hat nicht nur kulturelle, sondern auch kulinarische Unterschiede zu bieten. Wenn die Welschen von ihren Pinot Noirs schwärmen, schenken sich die Deutschschweizer gerne genüsslich ein Glas Blauburgunder ein. Doch ganz egal ob Romand oder Deutschschweizer: Wein verbindet! In der Romandie und darüber hinaus ist der Wein nicht nur ein Getränk, sondern ein Erlebnis, eine Geschichte und eine Brücke zwischen Kulturen.

Der Komplexe Valais AOC Assemblage Rouge d'Enfer Maître de Chais, für 29.95 Franken



Deshalb zieht mich das Wallis so in seinen Bann! Diese exquisite Cuvée aus Diolinoir, Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc verkörpert auf beeindruckende Weise, was der Bergkanton aus seinen Rebbergen hervorbringen kann. In der Nase offenbaren sich verführerische Aromen von getrockneten Kräutern, dunklen Kirschen und Dörrpflaumen, begleitet von einem Hauch von geräuchertem Speck, der dem Bouquet eine besondere Tiefe verleiht. Am Gaumen präsentiert sich dieser Wein kraftvoll und elegant zugleich, mit samtigen Tanninen, die ihn geschmeidig machen, und einem langen, intensiven Abgang, der nachhaltig beeindruckt. Er harmoniert perfekt mit Wildschweinkoteletts an Zwetschgensauce – ein unvergessliches Geschmackserlebnis, das man nicht verpassen sollte! Valais AOC Assemblage Rouge d'Enfer Maître de Chais, für 29.95 Franken



In diesem Sinne: Auf die welschen Weine und die vielen Geschmackserlebnisse, die sie zu bieten haben! Santé les amis.

