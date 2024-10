Der Harmonische – Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds Foto: www.coop.ch 1/14

Kurz zusammengefasst Im Herbst ist es Zeit für kräftige und vollmundige Weine

Weine mit hohem Alkoholgehalt passen zu deftigen Speisen

Supertoskaner sollten in keinem Weinkeller fehlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wenn der Herbst Einzug hält, stehen Weine im Mittelpunkt, die mit ihrer Kraft und Fülle überzeugen. Diese intensiven Tropfen begleiten die kühlere Jahreszeit perfekt. Doch wann gilt ein Wein wirklich als «schwer»? Traditionell wird die Faustregel angewendet, die besagt, dass Weine mit mehr als 14 Volumenprozent Alkohol als schwer gelten. Doch in Zeiten des Klimawandels, wo mittlerweile die meisten Trauben einen höheren Zuckergehalt aufweisen, finden sich zunehmend Weine, die diese Marke überschreiten. Zählt man also alle diese Tropfen zu den schweren Weinen? Vielleicht liegt die Antwort eher in den reiffruchtigen Aromen und der Textur, die einen Wein wirklich reichhaltig und vollmundig machen.

Die Neue Welt machts vor

Ein intensiver Shiraz aus Südaustralien oder ein wuchtiger Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley in Kalifornien können die Frage nach dem «schwer» eindeutig beantworten, unabhängig von ihrem Alkoholgehalt. Im Barossa Valley im südlichen Australien entstehen einige der besten Shiraz-Weine (so wird die Syrah-Traube Down Under genannt) der Welt. Sie sind bekannt für ihre vollmundigen, fruchtigen Aromen von reifen Beeren, Gewürzen und manchmal sogar einem Hauch Eukalyptus. Sie sind ideale Begleiter zu herzhaften Herbstgerichten wie geschmortem Lamm oder zu einem kräftigen Wildgericht. Ähnlich majestätisch sind die Cabernet Sauvignons aus dem kalifornischen Napa Valley. Diese Weine überzeugen mit bemerkenswerter Tiefe, Struktur und muskulösem Körper. Ihr vollmundiger Charakter passt hervorragend zu einem festlichen Rindsbraten, der an kalten Abenden wärmende Gemütlichkeit verspricht.

Die Alte Welt steht in nichts nach

Doch natürlich gibt es auch in Europa Weine, die das Herz von Weinliebhabern höherschlagen lassen. Tempranillos aus der Ribera del Duero in Spanien, die unter der Sonne reifen, bringen kraftvolle Fruchtaromen und eine würzige Tiefe mit sich. Diese Weine sind perfekt, um sie zu einem schmackhaften Pilzrisotto oder einer herbstlichen Paella zu entkorken. In Italien verzaubern die berühmten Supertoskaner aus Bolgheri. Die komplexen Aromen dieser Weine – von dunklen Früchten über erdige Noten bis hin zu feinen Gewürzen – ergänzen sich hervorragend zu einem eleganten Festessen mit Wild oder einer Auswahl an gereiftem Käse. Ein weiteres Highlight der herbstlichen Weingenüsse sind zeitlose Barolos aus dem Piemont. Mit ihren floralen und fruchtigen Aromen, ergänzt durch erdige Noten, bieten diese königlichen Tropfen ein wahres Genussfeuerwerk, das wunderbar zu Trüffelgerichten oder herzhaften Pasta-Kreationen passt. Last but not least dürfen wir selbstverständlich die majestätischen Châteauneuf-du-Pape-Cuvées aus dem Weingebiet der südlichen Rhône in Frankreich nicht vergessen. Diese Weine sind voll von fruchtigen Aromen roter und dunkler Beeren, würzigen Noten und einem Hauch von Kräutern der Provence. Sie sind ideale Partner zum herbstlichen Ratatouille oder Coq au vin, die mit frischen Kräutern und Gewürzen zubereitet werden.

Endlich durfte ich wieder ausgiebig Rotwein verkosten und habe dabei ein paar Juwelen entdeckt, die meiner Meinung nach in keinem Weinkeller fehlen dürfen. Im breiten Weinsortiment von Coop finden sich unzählige herbstliche Tropfen, die sich wunderbar mit saisonalen Gerichten kombinieren lassen.

Lassen Sie sich von den Aromen verführen, entdecken Sie die Vielfalt der schweren Weine und geniessen Sie die herbstlichen Genüsse, die das Leben bietet.

Lassen Sie sich inspirieren! Prost!

6 rote Klassiker für einen goldigen Herbst

Der Harmonische Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds, für 38.95 Franken



Ein klassischer australischer Shiraz aus dem Barossa Valley. Bereits in der Nase entfaltet sich ein eindrucksvolles Bouquet, das von intensiven Aromen dunkler Beeren geprägt ist, harmonisch vereint mit erdigen Noten und feinen Nuancen von Süssholz, die dem Fassausbau entstammen. Am Gaumen präsentiert sich der Wein komplex und ausgewogen, begleitet von einer mittleren Säure, samtenen Tanninen und einem angenehm runden Abgang. Ideal passt er zu einem perfekt gewürzten Steak oder mariniertem Grillgemüse! Shiraz Kalimna Barossa Valley Australia Bin 28 Penfolds, für 38.95 Franken



Ein klassischer australischer Shiraz aus dem Barossa Valley. Bereits in der Nase entfaltet sich ein eindrucksvolles Bouquet, das von intensiven Aromen dunkler Beeren geprägt ist, harmonisch vereint mit erdigen Noten und feinen Nuancen von Süssholz, die dem Fassausbau entstammen. Am Gaumen präsentiert sich der Wein komplex und ausgewogen, begleitet von einer mittleren Säure, samtenen Tanninen und einem angenehm runden Abgang. Ideal passt er zu einem perfekt gewürzten Steak oder mariniertem Grillgemüse! Jetzt bestellen

Der Supertoskaner Bolgheri DOC Le Serre Nuove dell'Ornellaia Tenuta dell'Ornellaia, für 54.95 Franken



Kraft und Eleganz zeichnen den «kleinen Bruder» des weltberühmten Supertoskaners «Ornellaia» aus. In der Nase entfaltet sich ein duftendes Bouquet aus Waldbeeren, Kirschen, Pflaumen und typischen mediterranen Kräutern. Am Gaumen wird die Präzision der Arbeit im Weingut deutlich spürbar: Eine angenehme Säure, samtige Tannine und harmonisch integrierte Holznoten erfüllen die Erwartungen, die die Nase weckt. Der Abgang scheint nicht enden zu wollen. Sichern Sie sich unbedingt einige Flaschen und geniessen Sie dazu Pappardelle al cinghiale oder eine andere exquisite Wildspezialität! Bolgheri DOC Le Serre Nuove dell'Ornellaia Tenuta dell'Ornellaia, für 54.95 Franken



Kraft und Eleganz zeichnen den «kleinen Bruder» des weltberühmten Supertoskaners «Ornellaia» aus. In der Nase entfaltet sich ein duftendes Bouquet aus Waldbeeren, Kirschen, Pflaumen und typischen mediterranen Kräutern. Am Gaumen wird die Präzision der Arbeit im Weingut deutlich spürbar: Eine angenehme Säure, samtige Tannine und harmonisch integrierte Holznoten erfüllen die Erwartungen, die die Nase weckt. Der Abgang scheint nicht enden zu wollen. Sichern Sie sich unbedingt einige Flaschen und geniessen Sie dazu Pappardelle al cinghiale oder eine andere exquisite Wildspezialität! Jetzt bestellen

Der Königliche Barolo DOCG del Comune di Serralunga d'Alba Tenuta Cucco, für 49.00 Franken



Dieser klassische Barolo entfaltet in der Nase eine harmonische Balance aus fruchtigen und floralen Nuancen. Er betört mit Aromen von Kirschen aus dem Piemont und Walderdbeeren, die sich elegant mit zarten Anklängen von Veilchen und Lavendel verweben. Dieser Wein demonstriert, dass auch vergleichsweise junge Barolos nicht zwangsläufig schwer zugänglich sein müssen. Am Gaumen präsentiert er sich mit einer lebhaften Säure und einer griffigen Tanninstruktur, die jedoch keineswegs austrocknend wirkt. Als Begleitung empfehlen sich klassische italienische Gerichte wie Ossobuco oder Tagliolini al tartufo, die seine komplexen Aromen wunderbar ergänzen. Barolo DOCG del Comune di Serralunga d'Alba Tenuta Cucco, für 49.00 Franken



Dieser klassische Barolo entfaltet in der Nase eine harmonische Balance aus fruchtigen und floralen Nuancen. Er betört mit Aromen von Kirschen aus dem Piemont und Walderdbeeren, die sich elegant mit zarten Anklängen von Veilchen und Lavendel verweben. Dieser Wein demonstriert, dass auch vergleichsweise junge Barolos nicht zwangsläufig schwer zugänglich sein müssen. Am Gaumen präsentiert er sich mit einer lebhaften Säure und einer griffigen Tanninstruktur, die jedoch keineswegs austrocknend wirkt. Als Begleitung empfehlen sich klassische italienische Gerichte wie Ossobuco oder Tagliolini al tartufo, die seine komplexen Aromen wunderbar ergänzen. Jetzt bestellen

Der Vielschichtige Fine Food Châteauneuf-du-Pape AOC Domaine de la Côte de l'Ange, für 34.95 Franken



Ein herausragendes Preis-Genuss-Verhältnis für einen Châteauneuf-du-Pape! Die facettenreichen Aromen überwältigen bereits in der Nase: Erdbeeren, Preiselbeeren, die frischen Noten der Garrigue, Pflaumenkompott, Süssholz, Caramel, Kaffee, Leder, Tabak und Pilze entfalten sich harmonisch. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit einer moderaten Säure und einer exquisiten Tanninstruktur. Er ist balanciert, lang anhaltend und komplex im Abgang. Am besten entkorken Sie ihn zu einem Chateaubriand, Bœuf Bourguignon oder einem zarten Lammgigot. Fine Food Châteauneuf-du-Pape AOC Domaine de la Côte de l'Ange, für 34.95 Franken



Ein herausragendes Preis-Genuss-Verhältnis für einen Châteauneuf-du-Pape! Die facettenreichen Aromen überwältigen bereits in der Nase: Erdbeeren, Preiselbeeren, die frischen Noten der Garrigue, Pflaumenkompott, Süssholz, Caramel, Kaffee, Leder, Tabak und Pilze entfalten sich harmonisch. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit einer moderaten Säure und einer exquisiten Tanninstruktur. Er ist balanciert, lang anhaltend und komplex im Abgang. Am besten entkorken Sie ihn zu einem Chateaubriand, Bœuf Bourguignon oder einem zarten Lammgigot. Jetzt bestellen

Der Muskulöse Cabernet Sauvignon Napa Valley Black Stallion, für 32.50 Franken



Cabernets aus dem Napa Valley sind für ihre beeindruckende Tiefe und Komplexität bekannt, und der «Black Stallion» hält, was er verspricht. In der Nase entfaltet er ein reiffruchtiges Bouquet, das von intensiven Cassis-Aromen geprägt ist, harmonisch begleitet von Noten von Gewürznelken und Vanille aus dem Holzfass. Am Gaumen zeigt sich der Wein mit einer moderaten Extraktsüsse, die perfekt mit der samtigen Tanninstruktur harmoniert und eine fleischige Mundfülle bietet. Sein lang anhaltender Abgang rundet das Genusserlebnis elegant ab. Dieser muskulöse Kalifornier eignet sich hervorragend als Begleiter zu Lammkoteletts oder saftigen Pork Chops. Cabernet Sauvignon Napa Valley Black Stallion, für 32.50 Franken



Cabernets aus dem Napa Valley sind für ihre beeindruckende Tiefe und Komplexität bekannt, und der «Black Stallion» hält, was er verspricht. In der Nase entfaltet er ein reiffruchtiges Bouquet, das von intensiven Cassis-Aromen geprägt ist, harmonisch begleitet von Noten von Gewürznelken und Vanille aus dem Holzfass. Am Gaumen zeigt sich der Wein mit einer moderaten Extraktsüsse, die perfekt mit der samtigen Tanninstruktur harmoniert und eine fleischige Mundfülle bietet. Sein lang anhaltender Abgang rundet das Genusserlebnis elegant ab. Dieser muskulöse Kalifornier eignet sich hervorragend als Begleiter zu Lammkoteletts oder saftigen Pork Chops. Jetzt bestellen

Der Geschmeidige Ribera del Duero DO Alexander vs. The Ham Factory Reserva Casa Rojo Bodega y Viñedos, für 47.50 Franken



Dieser Wein ist eine Liebeserklärung an Spaniens unangefochtene Königin der Trauben und offenbart das volle Potenzial eines Tempranillo aus Ribera del Duero. In der Nase begeistert er mit einer ausgeprägten Sortentypizität: Zarte Noten von Schokolade und gerösteten Kakaobohnen harmonieren meisterhaft mit einer Vielzahl dunkler Beeren, darunter Brombeeren, Cassis und schwarze Kirschen, die das Bouquet prägen. Am Gaumen zeigt sich der Wein dicht und vielschichtig, mit reifen, filigranen Tanninen und langem, saftigem Abgang. Passt hervorragend zu einem geschmorten Lammragout. Ribera del Duero DO Alexander vs. The Ham Factory Reserva Casa Rojo Bodega y Viñedos, für 47.50 Franken



Dieser Wein ist eine Liebeserklärung an Spaniens unangefochtene Königin der Trauben und offenbart das volle Potenzial eines Tempranillo aus Ribera del Duero. In der Nase begeistert er mit einer ausgeprägten Sortentypizität: Zarte Noten von Schokolade und gerösteten Kakaobohnen harmonieren meisterhaft mit einer Vielzahl dunkler Beeren, darunter Brombeeren, Cassis und schwarze Kirschen, die das Bouquet prägen. Am Gaumen zeigt sich der Wein dicht und vielschichtig, mit reifen, filigranen Tanninen und langem, saftigem Abgang. Passt hervorragend zu einem geschmorten Lammragout. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.