Im nordspanischen Weinbaugebiet Rioja ist die Tempranillotraube Hauptverschnittpartnerin von Garnacha, Mazuelo und Graciano.

Wer spanischen Wein liebt, kommt an Tempranillo nicht vorbei. Diese Traube ist der Schlüssel zu einigen der besten Tropfen der Welt. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Terroirs, ihre Vielfalt in Stil und Charakter sowie ihre grandiose Lagerfähigkeit machen sie zu einer der faszinierendsten Rebsorten.

Die Wurzeln der Traube reichen tief in die spanische Weinbaugeschichte zurück. Der Name stammt vom spanischen Wort «temprano», was «früh» bedeutet – ein Hinweis auf ihre vergleichsweise frühe Reife. Diese Eigenschaft verleiht ihr eine Eleganz, die in verschiedensten Ausprägungen zur Geltung kommt.

Rioja – die klassische Heimat des Tempranillo

In Rioja, Spaniens berühmtester Weinregion, ist Tempranillo die unangefochtene Königin – auch wenn sie oft im Verschnitt mit Garnacha, Mazuelo und Graciano auftritt. Diese legendären Blends vereinen Kraft und Finesse, wobei Tempranillo Struktur, Eleganz und Langlebigkeit beisteuert. Die Rioja-Weine werden traditionell in vier Qualitätsstufen eingeteilt: Joven (jung und frisch), Crianza (mindestens zwei Jahre gereift), Reserva (mindestens drei Jahre gereift) und Gran Reserva (mindestens fünf Jahre gereift, davon im Minimum zwei im Fass). Gerade die Gran Reservas zeigen, wie meisterhaft Tempranillo altern kann – jahrzehntelang reifen sie zu unvergleichlicher Komplexität heran.

Ribera del Duero – die Kraft der Höhe

Während Tempranillo in Rioja oft als Teamplayer agiert, spielt sie in der aufstrebenden Region Ribera del Duero die Hauptrolle – meist reinsortig, aber keineswegs eindimensional. Hier, auf den kargen Böden und unter den extremen klimatischen Bedingungen der kastilischen Hochebene, entfaltet sie eine ganz eigene Persönlichkeit. Tagsüber brennende Sonne, nachts eisige Kühle – dieses Wechselspiel verleiht den Weinen eine tiefgründige Intensität, saftige Frucht und eine beeindruckende Struktur. Einige der grössten Rotweine Spaniens, etwa jene von «Vega Sicilia» oder «Pingus», sind eindrucksvolle Beispiele für das Potenzial von Tempranillo in dieser Region.

Portugal – Wie Tempranillo die Blends veredelt

Jenseits der spanischen Grenze hat Tempranillo ebenfalls ihren Platz gefunden – in Portugal ist sie als «Tinta Roriz» bekannt. Besonders im Douro-Tal, wo sie oft mit den autochthonen Sorten «Touriga Nacional» und «Touriga Franca» verschnitten wird, verleiht sie den grossen portugiesischen Blends monumentale Tiefe und Komplexität. Hier wird sie nicht nur für finessenreiche Rotweine verwendet, sondern ist auch eine bedeutende Komponente in den legendären Portweinen.

Die Anpassungskünstlerin – Wie sie neue Weinländer erobert

Eine der grössten Stärken der Tempranillotraube ist ihre Fähigkeit, sich verschiedenen Klimata und Böden anzupassen. Ob in den kalkhaltigen Böden der Rioja, den kargen Höhenlagen von Ribera del Duero oder den steilen Schieferterrassen des Douro – Tempranillo zeigt überall ihre Persönlichkeit. Diese Anpassungsfähigkeit hat sie längst über Europa hinausgetragen. In Australien, Argentinien, Kalifornien und sogar in Texas feiert die Sorte zunehmend Erfolge. Besonders in heissen, trockenen Regionen zeigt sie sich als zukunftsfähige Alternative zu empfindlicheren Rebsorten, denn der Klimawandel stellt die Weinwelt vor enorme Herausforderungen! Die widerstandsfähige Traube könnte zu den Gewinnerinnen dieser Entwicklung gehören, denn sie hat sich in den heissen Sommern der spanischen Hochebene längst an Wasserknappheit angepasst – eine Fähigkeit, die in den kommenden Jahrzehnten wohl gefragter sein wird denn je.

Ich durfte im breiten Weinsortiment von Coop zahlreiche Tempranillos verkosten, sowohl im Verschnitt wie auch reinsortig, aus Rioja, Ribera del Duero oder dem portugiesischen Douro-Tal. Ich habe Ihnen sechs Tropfen ausgewählt, die in jedem Weinkeller eine gute Figur machen

6 Tempranillos für Ihr Seelenheil

Der Unkomplizierte Rioja DOCa Crianza Cune, für 11.95 Franken



Ein klassischer Rioja mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Nase wird von reifen roten Früchten, Kirschen und Pflaumen dominiert, ergänzt durch feine Vanille-, Kokos- und Gewürznoten, die von der Reifung in amerikanischer Eiche stammen. Am Gaumen zeigt er sich geschmeidig, mit mittlerem Körper, sanften Tanninen und einer ausgewogenen Säure. Ein eleganter, harmonischer Abgang mit einer dezenten Würze rundet das Geschmackserlebnis ab. Servieren Sie dazu Lammkoteletts mit Rosmarin oder einen herzhaften Eintopf mit Kartoffeln und Peperoni. Rioja DOCa Crianza Cune, für 11.95 Franken



Der Frische Ribera del Duero DO Protos Roble, für 13.95 Franken



In der Nase entfaltet dieser reinsortige Tempranillo eine Aromatik aus getrockneten Kirschen, Pflaumen, Leder und Tabak, untermalt von feinen Gewürznoten wie Zimt, Nelken und einem Hauch dunkler Schokolade. Am Gaumen präsentiert er sich samtig und vielschichtig, mit perfekt eingebundenen Tanninen, einer präsenten Säure und einem langanhaltenden, leicht rauchigen Abgang. Dieser majestätische Wein verdient einen ebenbürtigen Begleiter: «Chuletillas al sarmiento» – kleine Lammkoteletts, die traditionell über Rebenholz gegrillt werden und seine Aromen perfekt ergänzen. Ribera del Duero DO Protos Roble, für 13.95 Franken



Der Urchige Douro DOC Reserva Quinta dos Quatro Ventos, für 16.95 Franken



In der Nase vereinen sich Aromen von reifen schwarzen Früchten wie Brombeeren und Pflaumen mit floralen Veilchennoten, feiner Würze und einem Hauch von Graphit. Am Gaumen zeigt sich der Wein kraftvoll und gleichzeitig geschmeidig, mit seidigen Tanninen und einer lebendigen Säure, die für Trinkfreude sorgt. Der Abgang ist lang und saftig. Entkorken Sie ihn zu Steaks, das am Kaminfeuer gegrillt und mit Fleur de Sel gewürzt wird. Douro DOC Reserva Quinta dos Quatro Ventos, für 16.95 Franken



Der Monumentale Rioja DOCa Gran Reserva 904 La Rioja Alta, für 59.95 Franken



Ein majestätischer Gran Reserva, der die Perfektion der besten Lagen in Rioja Alta widerspiegelt. Die Nase entfaltet ein betörendes Bouquet aus getrockneten roten Früchten, Leder, Zigarrenkiste, feiner Vanille und orientalischen Gewürzen. Am Gaumen samtig und vielschichtig, mit perfekt eingebundenen Tanninen, präziser Säure und einer schwebenden Eleganz. Noten von dunkler Schokolade, Röstaromen und balsamischen Anklängen begleiten das grandiose Finale. Ein Rioja in vollendeten Form – zeitlos und grossartig. Dieser edle Tropfen verlangt nach einem traditionellen spanischen Gericht wie zum Beispiel «Cordero asado» (langsam im Holzofen geschmortes Lamm) oder «Perdiz estofada» (geschmorte Rebhühner mit Kräutern). Rioja DOCa Gran Reserva 904 La Rioja Alta, für 59.95 Franken



Der Charismatische Ribera del Duero DO Pàramos Legaris, für 29.95 Franken



Dieser muskulöse Tempranillo aus der sonnenverwöhnten Hochebene von Ribera del Duero beeindruckt mit intensiver Kraft, Tiefe und Struktur. In der Nase mit betörenden Aromen reifer, schwarzer Beeren, Pflaumenkompott, dunkler Schokolade und Tabak, begleitet von würzigen Noten wie Lakritz, schwarzem Pfeffer und Zedernholz. Am Gaumen zeigt er sich mächtig und konzentriert, mit markanten Tanninen, einer lebendigen Säure und einem langen, warmen Abgang. Dieser alkoholstarke Charakterwein verlangt nach einem ebenso kräftigen Begleiter – etwa «Lechazo Asado», dem berühmten, langsam im Holzofen geschmorten Milchlamm aus Kastilien, oder «Morcilla de Burgos», der herzhaften, würzigen Blutwurst. Ribera del Duero DO Pàramos Legaris, für 29.95 Franken



Der Geheimtipp Douro DOC Quinta Nova Reserva Blend, für 23.95 Franken



Diese faszinierende Cuvée aus Tinta Roriz (Tempranillo), Touriga Franca und Touriga Nacional vereint Kraft, Eleganz und Tiefe auf beeindruckende Weise. Die Nase begeistert mit intensiven Aromen von dunklen Beeren, Cassis, getrockneten Kräutern und floralen Veilchennoten, ergänzt durch feine Anklänge von Kakao, Graphit und süssen Gewürzen. Am Gaumen zeigt sich der Wein wunderbar vielschichtig mit animierender Säure, die ihm Frische und Trinkfluss verleiht und langem, harmonischem Abgang. Ein echter Geheimtipp, der hervorragend zu «Cabrito Assado» – traditionell im Holzofen geschmortem Zicklein – oder «Feijoada à Transmontana», einem herzhaften Bohneneintopf mit Wurst und Fleisch, passt. Douro DOC Quinta Nova Reserva Blend, für 23.95 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.