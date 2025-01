Grenache erobert die Weinwelt mit Frucht, Power und Anpassungsfähigkeit. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich in legendären Cuvées und beeindruckenden Solisten. Fünf Weine, die das Beste aus dieser Rebsorte herausholen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Grenache stammt vermutlich aus dem Nordosten Spaniens, wo sie seit Jahrhunderten unter dem Namen Garnacha kultiviert wird und, beispielsweise im Rioja-Gebiet, als Verschnittpartnerin der tanninreicheren Sorte Tempranillo auftritt. Ihre Reise begann jedoch richtig, als sie im südlichen Rhônetal Frankreichs Fuss fasste und dort Einzug in die GSM-Cuvées (Grenache, Syrah, Mourvèdre) hielt. Heute ist sie in zahlreichen Weinbauregionen der Welt zu finden: von den zerklüfteten Bergen des Languedoc bis zu den sonnigen Weiten Sardiniens und weiter nach Australien, wo sie zusammen mit Shiraz in den ikonischen Red-Blends brilliert.

Ihre Anpassungsfähigkeit ist legendär: Grenache liebt Sonne und Wärme. Dort, wo andere Rebsorten unter der Hitze des Klimawandels leiden, zeigt sie ihre Stärke. Die dicke Schale der Trauben und ihre Fähigkeit, in trockenen Bedingungen zu gedeihen, machen sie zu einem Star der Zukunft. Früher war es im nördlichen Rhônetal oft zu kalt für ihre komplette Reife. Doch mittlerweile findet man sie sogar in bis vor Kurzem unerwarteten Regionen wie dem Schweizer Wein-Eldorado Wallis.

Vielseitigkeit im Glas

Grenache ist ein wahres Chamäleon im Weinbau. In Cuvées sorgt sie für Frucht und Charme, mit Aromen von reifen Erdbeeren, Kirschen und manchmal auch einem Hauch von Gewürzen wie Zimt oder Anis. Doch sie kann auch solo überzeugen: Reinsortige Grenacheweine, wie sie zum Beispiel im weltberühmten «Château Rayas» im Châteauneuf-du-Pape produziert werden, gehören zu den teuersten und beeindruckendsten Weinen der Welt. Die samtige Textur, gepaart mit einer komplexen Aromatik und feinen, weichen Tanninen, machen diese Weine zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Doch Grenache ist keineswegs nur etwas für das Luxussegment. Einige der besten Preis-Leistungs-Weine stammen aus Regionen wie dem spanischen Montsant, Sardinien, der Côte du Rhône oder auch Gigondas. Diese Weine bieten oft eine hervorragende Qualität zu erschwinglichen Preisen und haben das Potenzial, sich durch Lagerung im Keller weiterzuentwickeln.

Unterschätzte Rebsorte mit Zukunft

Lange wurde Grenache als zu tannin- und farbarm belächelt, geeignet höchstens als Partnerin für Syrah, um ein wenig Alkohol und Frucht in die Cuvée zu bringen. Doch diese Vorurteile sind längst überholt. Die moderne Weinbereitung hat gezeigt, dass Grenache, wenn sie richtig kultiviert und vinifiziert wird, Weine von atemberaubender Tiefe und Komplexität hervorbringen kann. Ihre helle Farbe mag täuschen, aber sie zaubert ein geschmackliches Feuerwerk an den Gaumen.

Im Klimawandel gewinnt Grenache an Bedeutung: Sie trotzt extremer Hitze und liefert dennoch frische, aromatische Weine. Als Rebsorte der Zukunft verbindet sie Tradition und Moderne – von Châteauneuf-du-Pape bis zu innovativen Kreationen in Australien und Südamerika.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie zahlreiche Weine mit den unverwechselbaren Aromen der Grenachetraube, ob als Cuvée oder reinsortig. Dazu gibts eine riesige Auswahl an Rot-, Weiss-, Rosé- und Schaumweinen aus der ganzen Weinwelt.

Lassen Sie sich inspirieren!

In letzter Zeit durfte ich ganz unterschiedliche Grenache-Weine verkosten. Die ausgewählten Trouvaillen aus verschiedenen Weinregionen haben mit ihrer Vielfalt an Aromen, Stilen und einem fantastischen Preis-Genuss-Verhältnis begeistert.

5 Grenache-Schnäppchen

Der Duftende Montsant DO Tinto Acústic Celler, für 15.95 Franken



Die Cuvée aus Carinena und Garnacha (Carignan & Grenache) überzeugt mit ihrer duftenden, mediterranen Aromatik. In der Nase reife Himbeeren, dunkle Kirschen und etwas Veilchen, begleitet von feinen Noten von Lakritz. Am Gaumen saftig und frisch, mit geschmeidigen Tanninen, lebendiger Säure und einem mineralischen Abgang. Himmlisch zu katalanischem «Escalivada» und ebenso passend zu Züri-Gschnätzlets. Montsant DO Tinto Acústic Celler, für 15.95 Franken



Der Authentische Naturaplan Bio Gigondas AOP Terra Amata, für 18.95 Franken



Dieser biologisch produzierte Gigondas ist ein klassisches GSM-Cuvée, das mit rustikaler Eleganz begeistert. In der Nase dominieren dunkle Beeren, reife Kirschen und ein Hauch von Garriguekräutern aus der Provence. Am Gaumen präsentiert sich der Wein vollmundig mit seidigen Tanninen, saftiger Frucht und einem würzigen, leicht pfeffrigen Abgang. Passt perfekt zum Schmorgericht Daube à la Provençale, oder zu Lammkoteletts mit Ratatouille. Naturaplan Bio Gigondas AOP Terra Amata, für 18.95 Franken



Der Würzige Cannonau di Sardegna DOC Costera Argiolas, für 15.95 Franken



Die wilde Seele Sardiniens im Glas. In der Nase mit intensiven Aromen von dunklen Waldbeeren und reifen Pflaumen, begleitet von einem Hauch Leder und Tabak. Am Gaumen zeigt er sich warm, würzig und samtig, mit weichen Tanninen, einer leicht rauchigen Note und mittellangem Abgang. Ideal zum sardischen «Nationalgericht», dem herzhaften Spanferkel «Porceddu», oder schlicht zu «Pecorino Sardo» und «Pane Carasau» mit Olivenöl und Rosmarin. Cannonau di Sardegna DOC Costera Argiolas, für 15.95 Franken



Der Erdige Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, für 12.50 Franken



In der Nase eine wunderbare Mischung aus dunklen Kirschen, reifen Waldbeeren und feinen Anklängen von Unterholz und getrockneten Kräutern. Dazu eine subtile, erdige Note, die an Trüffel erinnert – ganz im Namen des Weins. Am Gaumen zeigt er sich elegant und mittelkräftig, mit seidigen Tanninen und würzigem Abgang. Entkorken Sie ihn zu Lammragout oder gegrillter Entenbrust mit Pilzrisotto! Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, für 12.50 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.