Zum Mafia-Klassiker «Der Pate» passt ...

Auf einen Blick Weine, die perfekt zu berühmten Filmen passen

Salice Salentino spiegelt die düstere Geschichte der Corleones wider

Salice Salentino spiegelt die düstere Geschichte der Corleones wider

Drei Stunden «Titanic» mit Champagner

Dieser Wein bringt das Drama der Corleones ins Glas

Während «Der Pate» als das Gangster-Epos schlechthin gilt, würde man meinen, dass ein klassischer Chianti das perfekte Pendant wäre. Doch meiner Meinung nach muss hier ein «Salice Salentino» her. Diese Cuvée aus «Malvasia Nera di Brindisi» und «Negroamaro» bringt Kraft, Dichte und dunkle Frucht ins Glas, genau wie die düstere, epische Geschichte der Corleone-Familie. Der Wein ist intensiv, maskulin und komplex. Perfekt, um in die Intrigen und Machtspiele von Don Vito Corleone einzutauchen. Ein Wein, der ebenso fesselnd ist wie der Film selbst.

Der Massive Salice Salentino DOP Luccarelli, für 12.50 Franken



Ein tiefdunkler Rotwein mit intensiven Aromen von reifen schwarzen Kirschen, getrockneten Pflaumen und einem Hauch von Schokolade. Noten von mediterranen Kräutern, Leder und süssen Gewürzen runden das Bouquet ab. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig, samtig und kraftvoll mit einer gut integrierten Säure und weichen, aber präsenten Tanninen. Der lange, würzige Abgang hinterlässt Eindrücke von dunkler Frucht und einer feinen balsamischen Note. Passt perfekt zu Schmorgerichten oder gereiftem Käse. Salice Salentino DOP Luccarelli, für 12.50 Franken



Dieser Tropfen macht Miles stolz

«Sideways» ist der ultimative Film für Weinliebhaber. Der Roadmovie mit Paul Giamatti und Thomas Haden Church entfaltet sich in Kaliforniens Weinregion Santa Ynez und dreht sich um Freundschaft, Midlife-Crisis und natürlich Pinot Noir. Der Hauptcharakter Miles, ein neurotischer Weinliebhaber, vergöttert diese Rebsorte und verdammt gleichzeitig den Merlot. Ein burgundischer Pinot Noir ist die einzig mögliche Wahl zu diesem Film. Die zarten, komplexen Aromen von roten Beeren, Erde und ein Hauch von feuchtem Waldboden spiegeln die melancholische, aber tiefgehende Atmosphäre des Films wider. Kein anderer Wein hat so viel Finesse und gleichzeitig so viel Charakter wie ein guter Burgunder – genau wie «Sideways» selbst.

Der Tiefgründige Beaune du Château Domaine Bouchard Père et Fils AOC, für 39.95 Franken



Dieses göttliche Elixier aus der Gemeinde Beaune beweist, dass selbst im französischen Pinot-Mekka Burgund durchaus Weine zu angemessenen Preisen zu finden sind. In der Nase entfalten sich die typischen Aromen von Erdbeere und roter Kirsche. Am Gaumen begeistert er mit einer feinen Säure, präsenten Tanninen, einer dezenten Holznote und einem sanft rauchigen Abgang. Er harmoniert wunderbar mit hellem Fleisch, gereiftem Käse oder einem klassischen Boeuf Bourguignon. Beaune du Château Domaine Bouchard Père et Fils AOC, für 39.95 Franken



Dieser Wein ist so raffiniert wie der Plot von «The Usual Suspects»

«The Usual Suspects» ist ein Thriller voller Wendungen und Geheimnisse. Genau wie ein guter Grüner Veltliner aus Österreich, der mit pfeffriger Würze, straffer Säure und komplexen Fruchtnoten überrascht. Dieser Wein fordert Aufmerksamkeit, er verändert sich mit jedem Schluck - genau wie der Film sich erst nach und nach entfaltet. Am Ende fragt man sich: War es wirklich so offensichtlich? Hat man die Noten Zitrusnoten am Anfang übersehen? Wer «The Usual Suspects» schaut, sollte diesen Wein langsam geniessen, um jedes Detail bewusst wahrzunehmen.

Der Geheimnisvolle Wachau DAC Grüner Veltliner Smaragd Himmelstiege, für 17.50 Franken



Grosses Weinkino! In der Nase mit Aromen knackiger grüner Äpfel, Zitrusfrüchte und saftige Birnen, begleitet von der typischen pfeffrigen Würze und mineralischen Noten. Am Gaumen zeigt sich der Wein straff und lebendig mit einer erfrischenden Säure und einer eleganten Struktur. Der Abgang ist lang, geprägt von feiner Würze und einer animierenden Frische. Servieren Sie dazu Backhendl mit Erdäpfelsalat oder einen Saibling mit Kräutern. Wachau DAC Grüner Veltliner Smaragd Himmelstiege, für 17.50 Franken



Dieser Schaumwein begleitet drei Stunden epische Liebe

Drei Stunden epische Romanze, Herzschmerz und eine unsinkbare Liebe. «Titanic» braucht einen Wein, der diesem monumentalen Film standhält. Und was wäre passender als Champagner? Schon in den opulenten Szenen der ersten Klasse wird edler Schaumwein kredenzt. Die feine Perlage und die elegante Struktur spiegeln die glamouröse Welt von Rose und Jack wider. Doch hinter der schimmernden Fassade lauert die Tragödie, genau wie hinter der erfrischenden Fruchtigkeit dieser Weine oft eine komplexe Tiefe steckt. Ein Film, der die Herzen höher schlagen lässt, verdient auch einen Tropfen, der das Gleiche tut.

Der Sinnliche Jacques Germanier Valais AOC Mousseux Millésimé brut, für 23.95 Franken



Dieser Walliser Top-Schaumwein darf sich zwar offiziell nicht Champagner nennen, kann aber locker mit vielen berühmteren und teureren Exemplaren aus der Champagne mithalten. Das reichhaltige nussige und hefige Bouquet wird untermalt mit Aromen von Zitronenzeste und Apfelschale, sowie blumigen Komponenten. Am Gaumen mit feinster Perlage, straffer Säure und cremiger Mundfülle. Der lange, leicht rauchige Abgang vollendet den Trinkspass. Egal ob zu Lachs, Meeresfrüchten oder hellem Fleisch, macht dieser «Brut» zu unterschiedlichen Gerichten eine gute Figur. Jacques Germanier Valais AOC Mousseux Millésimé brut, für 23.95 Franken



Das Getränk für einen Abend mit dem Dude (Spoiler: kein White Russian)

Wer «The Big Lebowski» schaut, weiss: Hier geht es nicht um Hochkultur, sondern um absurde Situationskomik, ein bisschen Wahnsinn und ganz viel Lässigkeit. Der Dude, gespielt von Jeff Bridges, ist wohl der entspannteste Antiheld der Filmgeschichte. Während er seine White Russians schlürft, können wir uns mit einem prickelnden Prosecco begnügen. Warum? Weil Prosecco leicht, verspielt und unbeschwert ist - genau wie dieser Kultfilm der Coen-Brüder. Die spritzige Perlage und die frischen Fruchtnoten sind wie ein perlender Dialog zwischen Walter und Donny: charmant, manchmal chaotisch, aber immer unterhaltsam.

Der Unkomplizierte Prosecco DOC 0.15 Millesimato Extra Dry De Stefani, für 16.50 Franken



In der Nase duftig mit Aromen frischer grüner Äpfel, weisser Pfirsiche und saftiger Birnen, begleitet von floralen Noten und einem Hauch von Mandeln. Am Gaumen zeigt sich der Jahrgangs-Prosecco elegant und harmonisch mit einer gut ausbalancierten Säure und feiner Cremigkeit. Der Abgang ist frisch, mineralisch und angenehm fruchtig. Perfekt zum Apéro! Prosecco DOC 0.15 Millesimato Extra Dry De Stefani, für 16.50 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.