In Terlan reifen Weissweine, die durch ihre Langlebigkeit verblüffen. Das Südtiroler Dorf ist berühmt für Weissburgunder und Sauvignon blanc. Die älteste Flasche stammt aus dem Jahr 1893 und liegt im Weinarchiv der Genossenschaftskellerei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Kellerei Terlan in Südtirol zählt zu den ältesten Italiens

Hier keltert man besonders langlebige Weissweine

Ein Teil der besten Abfüllungen kommt erst nach Jahren in den Verkauf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Keller Redaktor Wein

Das Dorf Terlan, zehn Kilometer nördlich von Bozen gelegen, ist bekannt für seinen Weisswein. Die Genossenschaft entstand 1893 und zählt damit zu den ältesten auf dem heutigen Staatsgebiet Italiens.

In Südtirol wurde zur Gründungszeit achtzig Prozent Rotwein gekeltert, Vernatsch allem voran. Terlan bildete eine Ausnahme und ist es heute in vielerlei Hinsicht immer noch. Von den Trauben der 143 Mitglieder werden zu 70 Prozent Weissweine gekeltert.

Reben klettern in die Höhe

Auf den Böden mit dem Grundgestein Quarzporphyr vulkanischen Ursprungs gelingen auch ganz und gar aussergewöhnliche Gewächse. Sie stammen von Reben, die zwischen 200 und 900 Höhenmetern wachsen und oft im Pergel-Anbau kultiviert werden.

Seit der Gründung der Kellerei wird eine Cuvée aus den Sorten Weissburgunder, Chardonnay und Sauvignon blanc gekeltert. Sie trägt – ihrer Eigenständigkeit wegen – eine eigene Herkunftsbezeichnung: Terlaner Alto Adige DOC. Mehrheitlich keltern die Genossen aber Sortenreines, seit 100 Jahren Weissburgunder, seit 70 Jahren Sauvignon blanc, später kamen Chardonnay und Gewürztraminer hinzu.

Lohnenswerte Lagerung

Auf Altkellermeister Sebastian Stocker geht zurück, dass von besonders gelungenen Ernten ein Teil der Weissweine zurückbehalten wird und erst Jahre später in den Verkauf gelangt. Die älteste Abfüllung – sie ist für die Topgastronomie noch erhältlich – stammt aus dem Jahr 1979, es ist ein Weissburgunder beziehungsweise Pinot bianco. In anderen Jahren kamen Chardonnay oder Terlaner in die Schatzkammer.

Als Raritäten-Wein aktuell im Verkauf ist Jahrgang 2013, nach 11 Jahren Reifung auf der Feinhefe wurden davon im vergangenen August 3300 Flaschen abgefüllt.

Im Weinarchiv der Kellerei lagern in 13 Meter Tiefe rund 100 000 Flaschen, darunter auch eine aus dem Jahr 1893. Ob und zu welchem Anlass sie dereinst geöffnet wird, das steht in den Sternen geschrieben.