Es gibt Restaurants, die bieten Dutzende exquisitester Weine auch glasweise an. Wie machen die das? Und es gibt Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber, die haben jederzeit eine Auswahl ihrer Lieblingsweine – im Anbruch und dennoch in Bestform – griffbereit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit Coravin bleiben angebrochene Flaschen während Wochen in Bestform

Das System eignet sich für die Gastronomie und für Private

Ein möglicher Effekt ist, weniger, aber besser zu trinken

Stefan Keller Redaktor Wein

Das Zauberwort heisst Coravin. Erfunden hat das Gerät Greg Lambrecht, Mediziner und Weinliebhaber aus Kalifornien.

Auf die Idee brachte ihn seine Produktion von Nadeln, die bei Herzeingriffen zum Einsatz kommen und folglich ausgesprochen dünn und dennoch bruchfest sein müssen. Damit pröbelte er und lancierte 2013 sein erstes Modell.

Der Kork bleibt in der Flasche

Der Clou: Um in den Genuss eines Glases Wein zu kommen, wird die Flasche nicht entkorkt. Ein dünnes Röhrchen durchsticht den Kork, die gewünschte Flüssigkeitsmenge wird ins Glas gepumpt, und der entstehende Hohlraum wird mit vor Oxidation schützendem Argongas gefüllt.

Das Gerät brauchte einen Namen. Greg Lambrechts Sohn brachte Moskito ins Spiel, das schien dem Schöpfer aber zu abschreckend. Er entschied sich für Coravin, abgeleitet vom lateinischen Wort «cor», der Bezeichnung für Herz.

Drei verschiedene Modelle

Seither sind nebst Coravin Timeless zwei weitere Modelle entstanden. Coravin Pivot und Coravin Sparkling. Pivot dient der Gastronomie, da der Wein schneller ausgeschenkt werden kann, Sparkling ist für die Konservierung von Schaumwein gedacht.

Bereits in über 80 Ländern verkauft Greg Lambrecht seine Geräte und freut sich spitzbübisch, wenn er sagt: «Jede Sekunde wird heute ein Glas Wein auf diese Art ausgeschenkt.»

Wochenlang in Bestform

Allen drei Typen ist eigen, dass Weinflaschen auch in angebrochenem Zustand und am besten liegend gelagert nicht an Qualität verlieren – und dies über Wochen. Die Verwendung der mit Argongas gefüllten Kapseln lohnt sich allerdings nur bei mittel- bis hochklassigen Weinen, da diese in der Anschaffung nicht günstig sind.

Wer weniger, dafür aber besser trinken will und sich freut, für unterschiedlichste Gerichte den passenden Wein griffbereit zu haben, und sich so eine Weinbegleitung auch im Alltag gönnt, der ist mit Coravin bestens bedient.