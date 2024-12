1/6 Reifen Rotwein bitte behutsam dekantieren. Der Wein sollte langsam an den Wänden der Karaffe herabfliessen, damit sich die fragilen Reifearomen nicht in Luft auflösen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Dekantieren von gereiften Rotweinen gehört zum Weinservice dazu

ein behutsamer Umgang mit reifen Weinen ist wichtig

Auf einen Blick Dekantieren von gereiften Rotweinen gehört zum Weinservice dazu

ein behutsamer Umgang mit reifen Weinen ist wichtig

Auch junge Rot- und Weissweine profitieren von einem Ausflug in die Karaffe

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Rotweine bilden während der Reife Sedimente. Klar möchte man dieses Depot, wie es im Fachjargon heisst, nicht im Rotweinglas haben. Darum gehört das Dekantieren von gereiften Rotweinen zum Weinservice dazu.

Im Restaurant erledigt der Sommelier diesen Job für dich. Und es hat immer etwas Magisches, wenn der Wein behutsam aus der Flasche in die Karaffe fliesst. Zu Hause gibt es ein paar Dinge zu beachten, denn ein allzu ruppiger Umgang kann dem reifen Roten schaden.

Vorsicht bei spontanen Gelüsten

Mal eben in den Keller steigen und eine Flasche reifen Châteauneuf-du-Pape öffnen? Lieber nicht. Lagerst du die Flaschen liegend, befindet sich das Depot nicht am Flaschenboden, sondern an den Flaschenwänden. Die Präsentation deiner Dekantierkünste wird zur Nullnummer, wenn die Sedimente sofort in die Karaffe rutschen. Darum stelle die Flasche einen Tag vorher senkrecht, damit das Depot auf den Flaschenboden absinken kann.

Sanft und langsam

Lass' dir Zeit mit dem Umgiessen und achte darauf, dass der Wein nicht in die Karaffe plätschert, sondern sanft der Glaswand entlang fliesst. Je älter der Wein, desto grösser die Gefahr, dass die flüchtigen Reifearomen sich durch den Sauerstoffeintrag beim Umfüllen in nichts auflösen.

Sieben oder Verzichten

Ist das Flaschenglas dunkel, hilft dir ein Sieb aus Edelstahl, die ersten Sedimente aufzufangen. Zudem musst du dann nicht zu viel vom Wein opfern. Bei Weinen, die jahrzehntelang gereift sind, verzichtest du auf das Dekantieren. Lasse einfach einen Rest in der Flasche.

Luft für Jungspunde

Bei reifen Weinen ist das Depot der Grund fürs Dekantieren. Aber auch jungen Rot- und Weissweinen tut ein Ausflug in die Karaffe gut. Hier sorgt der Sauerstoffeintrag dafür, dass der Wein seine Aromen freigibt und sich öffnet. In diesem Fall ist es nicht schlimm, wenn der Wein in die Karaffe plätschert.