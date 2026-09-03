Zwischen Villeneuve und Bex liegt im unteren Rhonetal die Waadtländer Weinregion Chablais. Hier wachsen mit die besten Chasselas der Schweiz. Speziell ist das Winzerdorf Yvorne. Dort ebnete eine Katastrophe den Boden für erfolgreichen Weinbau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Chasselas-Reben in Yvorne wachsen auf einem besonderen Boden

Im Sommer sorgt ein warmer Wind von den Bergen für gesunde Trauben

Chasselas wird hier eher spät geerntet: Die Tannine in den Beerenhäuten müssen perfekt reif sein.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Im März 1584 bebte im unteren Rhonetal mehrmals die Erde. Von einer Felswand oberhalb des Dorfes Yvorne lösten sich 10 Millionen Kubikmeter Geröll, die sich ins Tal ergossen und einen Teil der Häuser begruben. Eine Dimension, die dem Bergsturz in Blatten VS gleichkommt.

Yvorne wurde südöstlich der Schuttlawine wieder aufgebaut. Die durcheinandergewirbelten Bodenstrukturen änderten auch das Terrain für den Rebbau, der in der Region schon seit den Römern betrieben wurde. Auf dem Schutt aus Kalkmergel und Feuerstein wurden erneut Reben angepflanzt.

Die «Katastrophe» wurde zum Spitzen-Terroir

«L'Ovaille» hiess das neue Terrain, was damals auf Französisch so viel bedeutete wie Katastrophe oder Unglück. Heute gehört das Terroir zu den besten Lagen des Chablais.

Doch nicht nur der Schuttkegel war begehrt. Im 19. Jahrhundert formierte sich der Weinbau in Yvorne neu. Die Winzer begannen, auch den Kalkfelsen für den Rebbau zu erschliessen, und legten Terrassen an, die mit Mauern gestützt wurden. Hier liegt die Domaine Clos du Rocher, die dieses Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert.

Kalkfelsen für langlebige Chasselas

Der kalkige Untergrund der Domaine ist Chasselas-Terroir. Die wichtigste Rebsorte wächst hier auf sechs Hektar. Eine Spezialität ist der edelsüsse Doral. Die Sorte ist eine Kreuzung zwischen Chasselas und Chardonnay.

Auch rote Sorten wie Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot wachsen hier für eine Rotwein-Cuvée. Vor zwei Jahren wurde Cabernet Franc gepflanzt.

Während am Léman die Lese bereits startet, lässt Önologe Léonard Pfister Ende August den Trauben noch Zeit. Die phenolische Reife des Chasselas muss gegeben sein. Nur dann entwickelt der Chasselas die feinen, strukturierenden Bitternoten, die ein unverkennbares Sortenmerkmal sind und die ihm eine lange Reife auf der Flasche ermöglichen.



