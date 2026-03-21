Seit zehn Jahren schmeisst Madlaina Erni (31) in Monticello den Weinbaubetrieb, den ihr Vater Jakob Rohner aufgebaut hat. Ihre Rebberge liegen in Nord- und Südbünden, im Churer Rheintal und im Misox. Merlot und Pinot noir sind ihre Hauptweine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madlaina Erni ist die einzige Winzerin im Misox

Auf 31 Hektaren wird in diesem Bündner Südtal Rebbau betrieben

Ihr eigenwilligster Wein ist ein roter Schaumwein aus Merlot-Trauben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Keller Redaktor Wein

Madlaina Erni ist in vielem solitär. Sie ist die einzige Winzerin im Misox, Männer mitgemeint, die hauptberuflich Weinbau betreibt. 31 Hektaren stehen alles in allem im südlichen Teil der Mesolcina im Ertrag, so der Name des Gebietes zwischen San Bernardino und Grono. Das Misox ist eines der vier Bündner Südtälern.

Bewirtschaftet werden die Parzellen von Feierabendwinzern, die aus ihren Trauben einen Hauswein keltern oder die Ernte an Kellereien im angrenzenden Kanton Tessin verkaufen.

2019 gelang es Madlaina Erni, in Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Schule Plantahof, die AOC Graubünden Misox ins Leben zu rufen, seither besitzt sie gewissermassen ihre eigene Herkunftsbezeichnung.

Heroischer Rebbau

«Unsere Reben wachsen auf steilen, historischen Terrassen. Um die alten, bis zu 100-jährigen Rebstöcke optimal zu pflegen, mache ich alles von Hand, es ist ein heroischer Weinbau», sagt die Winzerin, die hier vier Hektaren bewirtschaftet. Eine halbe Hektare liegt auf der Alpennordseite in Zizers. «Im Keller erfolgt die Gärung spontan, jede Lage wird separat vinifiziert. Wir setzen auf lange Maischestandzeiten, damit die Gerbstoffe samtig werden.»

Roter Schaumwein aus Merlot-Trauben

Ihr eigenwilligster Wein ist ein flaschenvergorener Schaumwein aus Merlot-Trauben. «Ich hatte und habe oft Lust auf Bubbles, besonders nach einem Tag in den Reben. Merlot ist unsere Hauptsorte, deshalb wählte ich sie für meinen Schaumwein. Er passt hervorragend zu einheimischen Gerichten: Die Kohlensäure bindet Fett, und der Rotwein harmoniert mit der Würze unserer regionalen Küche.»

Sorgen bereiten ihr Hirsche, Rehe und Wildschweine, sie treten im Misox in grosser Zahl auf und machen sich auch an ihren Trauben gütlich. Madlaina Erni versucht, ihre Ernte mit Schutzzäunen zu retten. Das allein reicht aber nicht. So hat sie sich entschlossen, die Jagdprüfung abzulegen. Ende letztes Jahr hat sie diese erfolgreich bestanden. Nun heisst es in Monticello also: Hirschlein nimm dich wohl in acht …