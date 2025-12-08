In Schweizer Rebbergen wachsen über 300 Rebsorten. Doch dieses Trio steht im Allzeithoch.

Darum gehts Mit 14'500 Hektar Rebfläche ist die Schweiz ein kleines Weinland

Dafür punkten die Eidgenossen mit einer enormen Sortenvielfalt

Die Spitzenreiter der Rebsorten-Charts sind seit Jahrzehnten die gleichen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Pinot noir — der Star aus dem Burgund

Ohne Pinot noir aka Blauburgunder läuft in der Schweiz nichts. Mit 3'649 Hektar steht diese Sorte im Ranking auf dem Siegerpodest. Die noble Traube stammt aus dem Burgund und gelangte auf zwei Wegen in die Schweiz.

Im Dreissigjährigen Krieg soll der Duc de Rohan die Traube in die Bündner Herrschaft gebracht haben. Bis dahin wurde in der Region nur Weisswein angebaut. Um 1646 wurden beim Schloss Salenegg in Maienfeld GR die ersten Pinot-Reben gepflanzt.

In der Gemeinde Morges VD am Genfersee tauchte bereits 1480 ein Pinot-Klon aus dem Burgund auf. Der wird heute, nach dem er beinahe verschwunden war, wieder akribisch gepflegt und kommt als Servagnin in die Weinflaschen.

Chasselas — der elegante Romand

Chasselas folgt Pinot noir mit 3'444 Hektar auf den Fersen. Während Pinot noir in der ganzen Schweiz in den Rebbergen steht, konzentriert sich die Anbaufläche der weissen Sorte auf die Romandie.

Spitzenreiter ist die Waadt. 64 Prozent der Chasselas-Fläche stehen in den sechs Waadtländer Weinregionen zwischen Rhone, Genfer- und Murtensee. Fendant heisst die zarte Traube, deren Weine so herrlich nach Birne und Akazienblüten, duften im Wallis.

Die Schweiz ist das Weinland mit dem höchsten Chasselas-Anteil weltweit. Im deutschen Anbaugebiet Baden stehen rund 1'000 Hektar Chasselas, der dort Gutedel heisst.

Merlot — das Rückgrat des Tessins

Merlot ist die zweitwichtigste Rotweinsorte der Schweiz. 70 Prozent der Schweizer Merlotfläche (1'215 Hektar) stehen im Tessin. Dort profitiert die Rebe von 2'300 Sonnenstunden.

Ins Tessin kam die Edelrebe aus dem Bordelais Anfang des 20. Jahrhunderts nach der Reblauskrise. 1906 wurde in Mezzana der erste Merlot im Südkanton gekeltert.

Besonders am Tessiner Merlot sind die unterschiedlichen Stilistiken: tanninbetont aus dem Barrique oder fruchtig unkompliziert aus dem Stahltank. Werden die roten Trauben ohne Maischegärung sofort nach der Ernte gepresst, wird Merlot Bianco daraus mit frischer Säure und filigraner Aromatik.