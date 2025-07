1/14 Was gibt es Schöneres als ein Glas Rotwein zum Grillspass? Foto: Shutterstock

Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht, zieht es Geniesserinnen und Geniesser nach draussen. Sie ergötzen sich am Knistern der Glut, am Duft von Kräutern, brutzelndem Fleisch – und an einem Glas Rotwein, das alles harmonisch umrahmt. In Argentinien ist Grillieren ein Kult, in Chile eine Lebensart, in der Toskana ein Familienfest. Bordeaux und das Wallis zeigen, wie klassische Eleganz den Rost erobert. Alte Welt oder Neue Welt – jeder Wein hat seine Geschichte und passt zu einem anderen Grillmoment. Rotwein im Sommer? Absolut. Denn er bringt Struktur, Wärme und Tiefe – genau das, was gegrilltes Fleisch braucht.

Argentinien – Malbec und das Asado-Ritual

Argentinien ist ein Sehnsuchtsort für Fleischliebhaber. Asado ist weit mehr als Barbecue – es ist geselliges Ritual, begleitet von intensiven Aromen. Malbec ist der natürliche Partner dieser Leidenschaft: tiefdunkel, opulent und gleichzeitig erstaunlich frisch. Seine reifen Beerenaromen harmonieren mit dem Rauch der Holzkohle und der Würze von Chimichurri. Obwohl die Neue Welt gerne opulente, kraftvolle Weine erzeugt, die ihre Herkunft unverhohlen zeigen, wirken sie selten schwerfällig. Wer den Sommer ernst nimmt, gönnt sich Malbec zu Steaks, aber auch zu gegrillten Auberginen oder Paprikaspiessen. Argentinien beweist: Rotwein kann Hitze, Feuer und Sommer!

Der Videowein Calchaqui Malbec Auténtico Colomé, für 28 Franken In der Nase zeigt dieser Malbec intensive Aromen von Brombeeren, Schwarzkirschen und etwas Graphit, unterlegt von einer feinen Würze. Am Gaumen präsentiert er sich kraftvoll und dicht, mit reifen, harmonisch eingebundenen Tanninen und einer überraschenden Frische, die aus den Höhenlagen der Calchaqui-Täler stammt. Ein mineralischer Nachhall verleiht ihm Eleganz. Passt perfekt zu Rib-Eye-Steak mit Chimichurri oder gegrillter Aubergine.

Der Rauchige Malbec Reserva Mendoza Argentina Alvaro, für 16.50 Franken Dieser kraftvolle Wein duftet intensiv nach dunklen Pflaumen, Heidelbeeren und Vanille, ergänzt durch eine zarte Rauchnote. Am Gaumen wirkt er vollmundig und samtig, mit feinen Kräuternoten und seidigen Tanninen, die perfekt mit gegrilltem Rind harmonieren. Ein Wein mit langem, runden Finale. Servieren Sie ihn zu Rinderfilet oder gegrilltem Mais mit Paprikabutter.

Chile – Bordeaux-Blends mit südamerikanischer Seele

Chile ist ein Land der Extreme – Vulkane, Pazifikbrise, kühle Nächte. Diese Vielfalt spiegelt sich in den Weinen wieder. Die Rebsorte Carménère gilt als chilenische Spezialität: sanfte Tannine, intensive Würze, dunkle Frucht. In Cuvées mit Cabernet Sauvignon zeigt sie Struktur und Tiefe, perfekt für würzig marinierte Lammkoteletts oder Grillgemüse. Anders als in Europa sind die Weine hier meist früher zugänglich, füllig, aber charmant. Wer am Grill kräftig würzt, findet im chilenischen Rotwein einen genialen Begleiter.

Der Konzentrierte Red Blend Chile Colchagua Acrux Viña Sutil, für 19.95 Franken Diese Assamblage betört die Nase mit intensiven Aromen von reifen schwarzen Johannisbeeren, Cassis und dunklen Pflaumen. Im Hintergrund zeigen sich Anklänge von Zedernholz und süssen Gewürzen. Am Gaumen ist er konzentriert und zugleich geschmeidig, mit dichter Frucht, reifen Tanninen und einer feinen balsamischen Note. Das Finale ist lang, würzig und ein wenig rauchig. Schmeckt wunderbar zu Lammkoteletts mit Rosmarin oder gegrillten Pilzen.

Wallis – alpine Kraft mit leichtem Körper

Das Wallis bringt alpine Frische ins Glas – und das passt überraschend gut zu Grillabenden. Die kühlen Nächte und steilen Lagen ergeben Rotweine mit intensiver Frucht und moderatem Alkohol. Der Rebbio zeigt, dass auch Bioweine Substanz besitzen und zu gegrillten Gemüsespiessen oder leichten Fleischgerichten bestens harmonieren. Ein Beweis, dass die Alte Welt Eleganz in die Glut bringt.

Der Sanfte Naturaplan Bio Valais AOC Rebbio Jean-René Germanier, für 18.95 Franken Dieser Walliser Rotwein besticht durch ein fruchtiges Bouquet von reifen Kirschen, roten Johannisbeeren und zarten Kräutern. Am Gaumen zeigt er sich frisch und ausgewogen, mit sanften Tanninen und einer lebendigen Säure, die das Finale animierend und klar macht. Gönnen Sie sich dazu Grillgemüse mit Rosmarin und ein saftiges Schweinsfilet.

Toskana – Sangiovese und mediterraner Grillgenuss

In der Toskana gehört Grillieren zum Lebensgefühl. Bistecca alla Fiorentina, Salsiccia, Lammkoteletts – alles wird von Sangiovese begleitet. Mit seiner lebendigen Säure und feinen Tanninen bringt ein saftiger Chianti Frische ins Spiel, die ein gegrilltes Stück Fleisch perfekt balanciert. Mediterrane Kräuter und Sangiovese sind ohnehin ein Traumpaar. Auch mit vegetarischen Gerichten – Fenchel, Zucchini, Paprika – harmonieren die Tropfen ausgezeichnet.

Der Herbe Chianti DOCG Rufina Riserva Frescobaldi Castello di Nipozzano, für 19.95 Franken Dieser Chianti duftet nach saftiger Sauerkirsche, getrockneten Kräutern und einem Hauch Leder. Am Gaumen zeigt er sich lebendig, mit präsenter Säure, feinkörnigen Tanninen und Noten von reifen Waldbeeren und Gewürzen. Der Abgang ist lang und harmonisch. Tischen Sie dazu eine Salsiccia oder gegrilltem Fenchel mit Parmesan auf.

Bordeaux – Cru Bourgeois und französische Noblesse

Bordeaux ist für viele der Inbegriff klassischer Rotweinkultur. Die Region an der Gironde vereint Tradition, Noblesse und eine einzigartige Stilistik: kühle Eleganz, dunkle Frucht und feine Holzaromen. Anders als viele Neue-Welt-Weine wirken die Cuvées selten opulent oder schwerfällig, sondern strukturiert und präzise. Die präsenten Tannine harmonieren perfekt mit saftigen Steaks vom Grill, weil sie das Fett im Fleisch balancieren und Aromen von Rosmarin, Pfeffer und Rauch aufnehmen. Bordeaux zeigt: Ein Rotwein kann kraftvoll sein, ohne dabei laut zu wirken.

Der Reife Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc, für 19.95 Franken Dieser gereifte Bordeaux überzeugt nicht nur durch sein unschlagbares Preis-Genuss-Verhältnis. Er zeigt in der Nase Aromen von reifer Schwarzkirsche, Cassis und feinen Röstaromen vom Barriqueausbau. Am Gaumen wirkt er kraftvoll, mit festen, aber geschmeidigen Tanninen und einer subtilen Mineralität. Im langen Finale treten Noten von Tabak und dunkler Schokolade auf. Herrlich zu Côte de Boeuf oder mediterranem Ratatouille.

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.