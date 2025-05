1/14 In der südfranzösischen Weinregion Provence ist rosa Trumpf. Hier werden die besten Lagen für die Roséweinproduktion reserviert. Foto: Shutterstock

Darum gehts Rosé ist der Sommerwein für Genuss und Geselligkeit.

Sacha Lichine revolutionierte Rosé mit«Whispering Angel».

Rosé-Saison beginnt bei über 20 Grad Celsius.

Ein Hauch von Süden im Glas: Rosé ist der Sommerurlaub, der sich sofort servieren lässt. Leicht, aromatisch, schnell eingeschenkt – und am schönsten in guter Gesellschaft. Sobald das Thermometer über 20 Grad klettert, beginnt seine Zeit: die Saison für frische, unkomplizierte Weine, die den Apéro begleiten oder gleich das ganze Abendessen tragen. Rosé hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Wandlung hingelegt – von der belächelten Zwischenfarbe zum Symbol mediterraner Lässigkeit und urbaner Lebensfreude.

Trendfarbe rosa

Einen grossen Anteil daran hat Sacha Lichine, ein Mann mit Gespür für Stil, Genuss und Marktpotenzial. Er übernahm das Château d’Esclans in der südfranzösischen Provence und wollte dort, wo Rosé kein Nebenprodukt, sondern Hauptdarsteller ist, einen Wein machen, der die Welt begeistert. Das Ergebnis: Whispering Angel. Ein Rosé, so fein und präzis, dass er selbst in anspruchsvollen Märkten wie den USA für Furore sorgte. Hell in der Farbe, fruchtig und floral in der Nase, trocken, trinkig und langanhaltend am Gaumen – ein Wein, der auch Rosé-Skeptiker überzeugt. Und der ganz nebenbei zum Synonym für einen neuen Roséstil wurde: leicht, elegant und mit Anspruch. Lichine hat damit nicht weniger als eine rosafarbene Renaissance ausgelöst.

Lifestyle und Foodparinig

Rosé ist heute mehr als nur ein Wein – er ist ein Lebensgefühl. Irgendwo zwischen Côte d’Azur, Rooftop-Bar und Gartenlounge. Und er passt fast immer: zum Apéro, zur leichten Küche, zu Fisch, Grillgemüse oder einfach solo. Gerade dann zeigt Rosé, was wirklich in ihm steckt: erstaunliche Vielseitigkeit. Mit seiner Frische, der dezenten Frucht und der feinen Struktur harmoniert er mit allem, was der Sommer kulinarisch zu bieten hat. Gut gekühlt begleitet er mediterrane Klassiker wie Ratatouille, Garnelen oder Lachs vom Grill. Und selbst zu asiatischen Gerichten mit Schärfe – etwa Thai-Currys – macht ein trockener Rosé eine überraschend gute Figur.

Mediterrane Klassiker neu entdeckt

Auch bei den Weissweinen lohnt sich der Blick über die Landesgrenzen – am besten in Richtung Atlantik oder Mittelmeer. Im nordspanischen Rías Baixas entstehen Albariños mit Zitrusfrische, salziger Note und feiner Struktur – wie gemacht für heisse Tage und frische Küche. Von den Küsten Sardiniens und der Toskana kommt der Vermentino: kräutrig, leicht mineralisch und herrlich lebendig. Perfekt zu Spaghetti alle Vongole oder gegrillten Meeresfrüchten. Und wer einmal einen Ansonica aus Sizilien im Glas hatte, wird seine reifen Fruchtnoten und die mediterrane Würze nicht so schnell vergessen.

Keiner dieser Weine braucht die grosse Bühne. Sie fühlen sich wohl im Eiskübel, im Picknickkorb oder im Glas neben dem Grill. Und sie erinnern uns daran, worum es im Sommer eigentlich geht: um Genuss ohne Stress, um Gesellilgkeit und laue Abende.

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie zahlreiche sommerliche Rosés und Weissweine, aber natürlich auch passende Rot-, Süss- und Schaumweine.

Lassen Sie sich inspirieren!

Ich habe eine Reihe Sommerweine verkostet – frisch, leicht, trinkig. Hier sind meine Favoriten für heisse Tage.

6 Favoriten für Sonne, Strand und Balkon





Der Star Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, für 24.95 Franken



Unser Videowein betört die Nase mit frischen Aromen von Erdbeeren, weissem Pfirsich und Zitrusblüten. Am Gaumen zeigt er eine feine, klare Struktur mit saftiger Frucht, kühler Mineralität und einem Hauch Kräuterwürze. Er endet lang und präzise – ein leiser, aber bleibender Eindruck. Entkorken Sie ihn zu einer sommerlichen Poulet-Tajine mit Aprikosen und Mandeln oder zu einem Salade Niçoise mit Thunfisch, Ei und grünen Bohnen. Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, für 24.95 Franken



Der Beschwingte Rosé Cote des Roses AOP G. Bertrand, für 11.95 Franken



In der Nase duftet dieser charmante Rosé nach Himbeeren, Wassermelone und rosa Grapefruit. Am Gaumen zeigt er sich rund, fruchtig und angenehm frisch, mit einer feinen, weichen Textur und moderater Säure. Passt wunderbar zu einem Randen-Carpaccio mit Ziegenkäse und Pinienkernen oder zu einem knusprigen Flammkuchen mit Speck, Zwiebeln und Crème fraîche. Rosé Cote des Roses AOP G. Bertrand, für 11.95 Franken



Der Reizende Sicilia DOC Damarino Bianco Donnafugata, für 14.95 Franken



Der reinsortige Ansonica öffnet sich mit zarten Aromen von tropischen Früchten, Limette und mediterranen Kräutern. Am Gaumen leichtfüssig, frisch und sehr trinkfreudig – wie eine Meeresbrise im Glas. Schmeckt herrlich in Kombination mit Pasta alle Vongole oder mit gegrillten Calamari, Fenchel und Zitronenöl. Sicilia DOC Damarino Bianco Donnafugata, für 14.95 Franken



Der Salzige Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro, für 14.95 Franken



Dieser Albariño duftet intensiv nach Limetten, grünem Apfel und weissen Blüten. Am Gaumen zeigt er eine knackige Säurestruktur, viel Frische und einen langen, leicht salzigen Abgang – kühl, klar, atlantisch. Herrlich zu leichten Tapas oder zu einer gut gekühlten Gazpacho mit Crostini. Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro, für 14.95 Franken



Der Würzige Vermentino IGT Toscana Santa Cristina, für 9.50 Franken



Feine Aromen von Birne, weissem Pfirsich und Zitrusfrüchten steigen aus dem Glas, begleitet von einer subtilen Kräuterwürze. Am Gaumen ist er lebhaft, trocken und ausgewogen – typisch mediterran mit schöner Mineralität. Passt wunderbar zu einem toskanischen Panzanella-Salat mit sonnengereiften Tomaten und Basilikum oder zu einem leichten Risotto mit grünem Spargel. Vermentino IGT Toscana Santa Cristina, für 9.50 Franken



Der Verführerische Rioja DOCa White Art Collection Bodegas Faustino, für 9.95 Franken



Eine Weisswein-Cuvée aus dem Rioja, die mit überraschender Eleganz überzeugt. Sie verführt mit floralen Noten, reifem Pfirsich und einem Hauch Exotik. Am Gaumen weich und rund, dabei gut balanciert mit frischer Säure und feiner Würze im Abgang. Schmeckt herrlich in Kombination mit einer maritimen Paella oder einem bunten Grillgemüse-Mix mit Aioli und geröstetem Baguette. Rioja DOCa White Art Collection Bodegas Faustino, für 9.95 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.