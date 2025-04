1/11 In der Toskana reifen Rotweine von Weltruf. Hier dominiert die Rebsorte Sangiovese. Foto: Shutterstock

Darum gehts Italien ist bekannt für seine vielfältigen Weinregionen

Sangiovese und Barolo sind prominente Rebsorten

Italienischer Weinbau reicht über 4000 Jahre zurück Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Italien ist ein Land der grossen Kontraste, der Geschichte und vor allem des Weines. Schon in der Antike nannte man es «Enotria», das «Land des Weines» – ein Name, der den unerschütterlichen Bezug der Italiener zu ihrem Weinbau widerspiegelt. In der Tat reicht die Tradition des Weinbaus in Italien mehr als 4000 Jahre zurück, und es war die römische Zivilisation, die den Weinbau in die weitesten Ecken ihrer Kolonien exportierte. Doch der wahre Schatz des Landes liegt nicht nur in seiner Geschichte, sondern in seiner unglaublichen Vielfalt an autochthonen Rebsorten und den unzähligen Weinregionen, die vom nördlichen Aostatal bis hinunter ins heisse Sizilien reichen.

Der Weinbau Italiens hat sich über Jahrhunderte entwickelt und glänzt heute mit einer Qualität, die weit über die Vergangenheit hinausgeht. Besonders in der Toskana und im Piemont, zwei der renommiertesten Weinregionen des Landes, entstehen Rotweine von internationalem Format. Der Erfolg dieser Weine ist kein Zufall. Er basiert auf einer tief verwurzelten Weinbau-Tradition, kombiniert mit modernster Technologie.

Wenn Königin und König den Ton angeben

In der Toskana bildet Sangiovese – die «Königin der italienischen Rebsorten» – das Herzstück der Region. Sie zeigt sich in den verschiedenen Anbauregionen der Toskana von ihrer besten Seite, sowohl im Chiantigebiet, in Montepulciano als auch in der Maremma, wo sie im Verschnitt mit Ciliegiolo und Alicante als Morellino von sich reden macht. Sangiovese ist das Aushängeschild der Toskana. Kraftvoll und gleichzeitig filigran, mit Aromen von Kirsche, Pflaume, Tabak und einer erdigen Tiefe, die sich mit der Reife zu vielschichtigen, eleganten Weinen entfalten.

Selbstverständlich steht dem auch das Piemont in nichts nach. Hier wird der Barolo als «König der Weine» verehrt. Die Rebsorte Nebbiolo bringt tiefgründige, tanninhaltige Weine hervor, die mit der Zeit an Eleganz gewinnen. Die Weine aus dem Piemont zeichnen sich durch ihre Struktur und Finesse aus, und sie bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen Frucht, Säure und Tanninen. Sie verkörpern die Seele der piemontesischen Weinbautradition. Ein meisterhafter Dialog zwischen Natur, Handwerk und moderner Kellerkunst.

Mehr als Dolce Vita im Glas

Auf der Schweizer Weinkarte steht Italien mit grossem Abstand auf dem ersten Platz, und das nicht nur, weil hierzulande viele Italiener leben. Vielmehr haben die italienischen Winzer bewiesen, dass sie mit modernster Weinbautechnik und exzellentem Marketing andere grosse Rotweinnationen der «alten Welt» hinter sich lassen können – einschliesslich Frankreich und Spanien. Die grossartige italienische Küche, von Pizza und Pasta über delikate Antipasti bis hin zu exquisiten Fisch- und Fleischgerichten, hat hier auch ein Wörtchen mitzureden. Beim perfekten Zusammenspiel von Essen und Wein macht Italien so schnell niemand etwas vor.

Um die faszinierende Welt italienischer Rotweine aus der Toskana und dem Piemont näher kennenzulernen, stelle ich Ihnen sechs aussergewöhnliche Tropfen vor, die Sie bei Coop als «Mondovino Highlights» online finden. Jeder dieser Weine repräsentiert auf seine Weise das Beste, was Italien zu bieten hat – Charakter, Eleganz und eine tiefe Verwurzelung in der regionalen Weintradition.

Lassen Sie sich inspirieren!

6 Tropfen, die Ihr Leben versüssen

Der Erdige Toscana DOCG Morellino di Scansano Fattoria Le Pupille, für 15.95 Franken



Dieser vollmundige Morellino ist ein Verschnitt aus Sangiovese, Ciliegiolo und Alicante. In der Nase vereint er verführerische Aromen von reifen schwarzen Kirschen, Brombeeren und feiner Vanille, die sich mit würzigen Noten von Leder, schwarzem Pfeffer und einem Hauch getrockneter Kräuter vermischen. Am Gaumen kräftig mit intensiver Frucht, reifem und harmonischem Abgang. Perfekt zu Pappardelle al ragù di cinghiale! Toscana DOCG Morellino di Scansano Fattoria Le Pupille, für 15.95 Franken



Dieser vollmundige Morellino ist ein Verschnitt aus Sangiovese, Ciliegiolo und Alicante. In der Nase vereint er verführerische Aromen von reifen schwarzen Kirschen, Brombeeren und feiner Vanille, die sich mit würzigen Noten von Leder, schwarzem Pfeffer und einem Hauch getrockneter Kräuter vermischen. Am Gaumen kräftig mit intensiver Frucht, reifem und harmonischem Abgang. Perfekt zu Pappardelle al ragù di cinghiale! Jetzt bestellen

Der Klassische Toscana DOCG Chianti Classico Castellare, für 21.95 Franken



Für mich zählt dieser Chianti zu den besten seiner Preisklasse. Er vereint Dichte und Konzentration mit einer feinen Eleganz und einem verführerischen Trinkfluss. In der Nase entfalten sich die klassischen zitrischen Aromen von Orangenschale und einem Hauch Zitrone, harmonisch ergänzt durch Aromen roter und dunkler Beeren sowie subtile Noten von frischem Tabak. Am Gaumen zeigt er eine knackige Säure, die perfekt mit samtigen Tanninen und einem langen, anhaltenden Abgang korrespondiert. Dieser Chianti ist der ideale Begleiter zu reifem Pecorino oder einer zarten Tagliata di manzo. Toscana DOCG Chianti Classico Castellare, für 21.95 Franken



Für mich zählt dieser Chianti zu den besten seiner Preisklasse. Er vereint Dichte und Konzentration mit einer feinen Eleganz und einem verführerischen Trinkfluss. In der Nase entfalten sich die klassischen zitrischen Aromen von Orangenschale und einem Hauch Zitrone, harmonisch ergänzt durch Aromen roter und dunkler Beeren sowie subtile Noten von frischem Tabak. Am Gaumen zeigt er eine knackige Säure, die perfekt mit samtigen Tanninen und einem langen, anhaltenden Abgang korrespondiert. Dieser Chianti ist der ideale Begleiter zu reifem Pecorino oder einer zarten Tagliata di manzo. Jetzt bestellen

Der Moderne Toscana DOCG Chianti Classico Riserva Villa Antinori, für 22.50 Franken



Dieser moderne Riserva ist eine gelungene Cuvée aus Sangiovese und der internationalen Rebsorte Cabernet Sauvignon. In der Nase verführt er mit einer vielschichtigen Aromenpalette von Veilchen, Wacholder, roten und schwarzen Kirschen, Pflaumen und einem Hauch frischer Minze. Am Gaumen präsentiert er sich kraftvoll und saftig, mit einer lebendigen Säure, edlen Tanninen und einem beeindruckend langen Abgang. Er entfaltet seine ganze Pracht in Begleitung einer Bistecca alla fiorentina oder einem Fegato alla veneziana. Buon appetito! Toscana DOCG Chianti Classico Riserva Villa Antinori, für 22.50 Franken



Dieser moderne Riserva ist eine gelungene Cuvée aus Sangiovese und der internationalen Rebsorte Cabernet Sauvignon. In der Nase verführt er mit einer vielschichtigen Aromenpalette von Veilchen, Wacholder, roten und schwarzen Kirschen, Pflaumen und einem Hauch frischer Minze. Am Gaumen präsentiert er sich kraftvoll und saftig, mit einer lebendigen Säure, edlen Tanninen und einem beeindruckend langen Abgang. Er entfaltet seine ganze Pracht in Begleitung einer Bistecca alla fiorentina oder einem Fegato alla veneziana. Buon appetito! Jetzt bestellen

Der Edle Toscana DOCG Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi, für 26.95 Franken



Nomen est omen. Der Wein aus dem charmanten Winzerstädtchen Montepulciano entfaltet eine unverwechselbare Eleganz und Noblesse. Er begeistert bereits in der Nase mit intensiv präsenten Aromen roter und dunkler Kirschen, die sich wunderbar mit würzigen Nuancen von Lavendel und Thymian vereinen. Am Gaumen zeigt er sich balsamisch und anmutig – mit ausgewogener Säurestruktur und fein eingebundenen, edlen Tanninen. Dieser noble Tropfen harmoniert perfekt mit einem Ossobucco al vino rosso sottovuoto oder einem herzhaften Hackbraten nach Grossmutterart. Toscana DOCG Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi, für 26.95 Franken



Nomen est omen. Der Wein aus dem charmanten Winzerstädtchen Montepulciano entfaltet eine unverwechselbare Eleganz und Noblesse. Er begeistert bereits in der Nase mit intensiv präsenten Aromen roter und dunkler Kirschen, die sich wunderbar mit würzigen Nuancen von Lavendel und Thymian vereinen. Am Gaumen zeigt er sich balsamisch und anmutig – mit ausgewogener Säurestruktur und fein eingebundenen, edlen Tanninen. Dieser noble Tropfen harmoniert perfekt mit einem Ossobucco al vino rosso sottovuoto oder einem herzhaften Hackbraten nach Grossmutterart. Jetzt bestellen

Der Reife Barbera d’Asti Superiore Piemont DOCG Enzo Bartoli, für 15.95 Franken



Ein Barbera darf natürlich hier nicht fehlen. Der Tropfen punktet mit einer frischen, fruchtigen Nase, die Aromen von reifen Kirschen, roten Beeren und einem Hauch von Kräutern offenbart. Am Gaumen ist er saftig, mit einer lebendigen Säure, die ihn erfrischend und zugänglich macht. Die Tannine sind fein eingebunden, was ihm eine angenehme Weichheit verleiht, während der Abgang lang und einladend bleibt. Ideal zu einem Brasato al vino oder einer herzhaften Pasta. Barbera d’Asti Superiore Piemont DOCG Enzo Bartoli, für 15.95 Franken



Ein Barbera darf natürlich hier nicht fehlen. Der Tropfen punktet mit einer frischen, fruchtigen Nase, die Aromen von reifen Kirschen, roten Beeren und einem Hauch von Kräutern offenbart. Am Gaumen ist er saftig, mit einer lebendigen Säure, die ihn erfrischend und zugänglich macht. Die Tannine sind fein eingebunden, was ihm eine angenehme Weichheit verleiht, während der Abgang lang und einladend bleibt. Ideal zu einem Brasato al vino oder einer herzhaften Pasta. Jetzt bestellen

Der Blumige Langhe DOC Nebbiolo Tenuta Cucco, für 19.95 Franken



Dieser elegante Nebbiolo präsentiert sich mit einer sehr floralen Nase, die an Rosenblätter und Veilchen erinnert, ergänzt durch frische Aromen reifer Erdbeeren sowie erdigen Noten aus dem Holzfassausbau. Am Gaumen zeigt er sich mit einer feinen Struktur, knackigen Tanninen und einer lebendigen Säure, die ihm eine beeindruckende Frische verleiht. Der Abgang ist lang und bringt eine angenehme mineralische Note mit. Servieren Sie dazu traditionelles piemontesisches Gericht wie Agnolotti del plin burro e salvia oder aber Tagliolini al tartufo. Langhe DOC Nebbiolo Tenuta Cucco, für 19.95 Franken



Dieser elegante Nebbiolo präsentiert sich mit einer sehr floralen Nase, die an Rosenblätter und Veilchen erinnert, ergänzt durch frische Aromen reifer Erdbeeren sowie erdigen Noten aus dem Holzfassausbau. Am Gaumen zeigt er sich mit einer feinen Struktur, knackigen Tanninen und einer lebendigen Säure, die ihm eine beeindruckende Frische verleiht. Der Abgang ist lang und bringt eine angenehme mineralische Note mit. Servieren Sie dazu traditionelles piemontesisches Gericht wie Agnolotti del plin burro e salvia oder aber Tagliolini al tartufo. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.