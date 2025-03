1/7 Die Expovina Primavera findet vom 27. März bis 4. April 2025 in Zürich statt. Foto: zVg

Diese Messe ist mehr als eine Verkostung. Die Expovina Primavera (27. März bis 3. April) vereint Weinliebhabende. Sie ist zweifelsohne ein Highlight im Kalender aller, die sich für edle Tropfen begeistern. Als eine der bedeutendsten Weinmessen des Frühlings bietet sie eine einmalige Gelegenheit für Produzierende und Winzerbetriebe, mit ihrem Publikum in direkten Kontakt zu treten. Sie ist nicht nur ein Schaufenster für die besten Weine aus aller Welt, sondern auch ein einzigartiger Treffpunkt, an dem sich Fachpersonen, Kenner und Neugierige austauschen können. Gerade in einer Zeit, in der Genuss von Wein zunehmend von Individualität und persönlichen Vorlieben geprägt ist, sind Veranstaltungen wie diese essenziell, um den Dialog zwischen Herstellenden und Geniessenden zu fördern.

Networking und Masterclasses

Ein Höhepunkt der Expovina Primavera sind die exklusiven Masterclasses. Diese spezialisierten Verkostungen werden in kleinen Gruppen abgehalten und von Fachpersonen der Weinbranche geleitet. Dabei besteht nicht nur die Möglichkeit, eine erlesene Auswahl an Weinen zu probieren, sondern auch tiefere Einblicke in deren Herkunft, Herstellung und Besonderheiten zu gewinnen. Masterclasses bieten somit eine hervorragende Gelegenheit, sein Wissen zu erweitern und vielleicht sogar neue Lieblingsweine zu entdecken. Wer sich für die Kunst des Genusses interessiert, wird diese besonderen Veranstaltungen als eine wertvolle Quelle für Inspiration und Wissen schätzen.

Doch die Messe ist weit mehr als nur eine Möglichkeit zur Verkostung – sie ist ein Treffpunkt für Weinbegeisterte. In entspannter Atmosphäre kommen Gäste mit erfahrenen Winzerinnen und Winzern, anderen Weinliebhabenden oder neugierigen Neuentdeckenden ins Gespräch. Der Austausch von Geschichten, Erfahrungen und Empfehlungen ist eines der schönsten Elemente eines solchen Events. Hier trifft man auf Menschen, die die Leidenschaft für guten Wein teilen und sich gerne über ihre persönlichen Entdeckungen und Lieblingsweine austauschen.

Neues entdecken und die eigene Weinkarte erweitern

Ein weiterer Grund, warum Weinmessen wie die Expovina Primavera so wichtig sind, ist die Möglichkeit, Neues zu entdecken. In einer Welt, in der viele von uns ihre Bestellungen online tätigen, sind Messen die perfekte Gelegenheit, Weine zu probieren, die man sonst vielleicht nicht auf der Weinkarte finden würde. Hier haben die Gäste die Chance, edle Tropfen aus aller Welt zu kosten – sei es aus bekannten Regionen wie Italien, Spanien oder Frankreich oder aus weniger bekannten, aber genauso aufregenden Herkunftsländern. Diese Vielfalt eröffnet neue Geschmackserlebnisse und hilft, persönliche Favoriten zu finden.

Die Expovina Primavera ist auch der ideale Ort, um die besten Weine des Jahres zu probieren. In der Wine Trophy 2024 wurden mehr als 1440 Einsendungen einem rigorosen Prüfprozess unterzogen. Eine beeindruckende Zahl von 236 Gold- und 262 Silbermedaillen wurde an besonders herausragende Weine vergeben. Die Schweizer Produzierenden dominierten dabei mit 60 Prozent der eingereichten Weine, was die hohe Qualität und Vielfalt des heimischen Weinmarkts unterstreicht. Unter den internationalen Weinen führten die italienischen mit einem Anteil von 14,5 Prozent das Feld an, gefolgt von spanischen (8,3 Prozent) und französischen (5,5 Prozent).

Ich möchte Ihnen fünf ausgezeichnete Tropfen vorstellen, die mit einer Goldmedaille prämiert wurden – Weine, die nicht nur den Gaumen verwöhnen, sondern auch Inspiration für eigene Entdeckungen auf der Expovina Primavera bieten.

Lassen Sie sich inspirieren!

5 ausgezeichnete Tropfen

Der Liebliche Valais AOC Johannisberg Porte Novembre Maison Gilliard, für 19.95 Franken



Die perfekt integrierte Restsüsse verleiht dem Videowein eine angenehme Weichheit, und wenn er gut gekühlt serviert wird, wirkt er sogar wunderbar erfrischend. Aromen von reifen Pfirsichen, exotischen Früchten und einer feinen Mandelnote dominieren das Bouquet. Am Gaumen zeigt er eine feine, aber dennoch spürbare Bitterkeit im Abgang, die dem Wein eine angenehme Komplexität verleiht. Dank seiner Süsse und Frische eignet sich dieser Silvaner (Johannisberg) hervorragend für die Kombination mit asiatischen Speisen.

Der Duftende Valais AOC Pinot Noir Saint-Léonard Domaines des Virets, für 13.95 Franken



Ein süffiger Walliser Pinot, der durch sein intensives, fruchtiges Bouquet besticht, das vor allem von reifen Himbeeren dominiert wird, begleitet von feinen Anklängen von Preiselbeeren und Sauerkirsche. Am Gaumen zeigt er eine elegante Fruchtigkeit, die von einer leichten Würze unterstützt wird. Im Abgang überrascht er mit einer bemerkenswerten Länge. Passt wunderbar zu Älplermagronen oder zu einer klassischen Walliser Rösti.

Der Würzige Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, für 26.50 Franken



Ein Merlot von aussergewöhnlicher Eleganz und Reinheit. In der Nase verführt der Tessiner mit einem vielschichtigen Bouquet aus reifen Pflaumen, roter Kirsche und edlen Süssholznoten. Am Gaumen entfaltet sich eine perfekte Balance: die samtenen Tannine harmonieren mit einer lebendigen Säure, während die dezenten Röstnoten des Eichenfasses dem Wein zusätzliche Tiefe verleihen. Das Finale überrascht mit einer feinen Pfeffernote, die elegant ausklingt. Ein idealer Begleiter zu einer herzhaften Polenta.

Der Knackige Rheingau Riesling Trocken Gelblack Schloss Johannisberg, für 19.95 Franken



Ein Riesling darf in meiner Auswahl natürlich nicht fehlen! In der Nase entfaltet sich ein faszinierendes Spiel aus Aromen von grünem Apfel und weissem Pfirsich, die von einem Hauch rauchiger Nuancen ergänzt werden. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit einer geradlinigen Struktur, die von einer lebendigen, aber ausgewogenen Säure getragen wird. Die feine Salzigkeit und der überraschend lange Abgang verleihen ihm eine wunderbare Tiefe und Frische. Er ist der perfekte Begleiter zu einem lauwarmen Pulpo-Salat oder einem zarten weissen Fisch, bei dem seine fruchtige Frische und mineralische Eleganz wunderbar zur Geltung kommen.

Der Sinnliche Valais AOC Oeil de Perdrix Domaines des Virets, für 10.95 Franken



Dieser Walliser Rosé zeigt sich in der Nase verführerisch fruchtig. Aromen von reifen Erdbeeren, Himbeersirup und einer zarten Note von Orangenschale vermischen sich zu einem intensiven Bouquet. Am Gaumen ist der Wein angenehm rund, mit einer feinen, zurückhaltenden Säure, die durch eine dezente Restsüsse wunderbar ausbalanciert wird. Dieser Oeil de Perdrix eignet sich hervorragend als Begleiter zu einem herzhaften Raclette oder zu leichten sommerlichen Salaten. Servieren Sie ihn gut gekühlt!

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.