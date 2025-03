Der eine reift am sonnigen Genfersee, der andere trotzt dem alpinen Klima. Beide sind Chasselas, doch während er in der Waadt seinen Namen behält, heisst er im Wallis Fendant – und zeigt dort einen leichteren, fruchtigeren Stil. Welcher setzt sich durch?

1/10 Im Kanton Waadt sind die besten Lagen, wie hier im Lavaux, für die Produktion von Chasselas-Weinen reserviert. Foto: Shutterstock

Chasselas ist die weisse Seele der Westschweiz – und das seit Jahrhunderten. Kein anderer Weisswein ist hier so tief verwurzelt, kein anderer prägt die regionale Weinkultur stärker. Lange Zeit glaubte man, sein Ursprung liegt im Jordantal zwischen Jordanien und Israel, und es wurde vermutet, dass er bereits vor über 5000 Jahren in Ägypten bekannt war. Doch der renommierte Schweizer Biologe und Rebsortenforscher Dr. José Vouillamoz kam zu einem anderen Schluss: Chasselas hat seinen Ursprung im Genfersee-Gebiet, was seine tiefe Verwurzelung mit der Westschweiz unterstreicht.

Wie sich Klima und Terroir auf den Stil auswirken

Die Westschweiz ist das Herzgebiet des Chasselas-Anbaus, doch innerhalb der beiden wichtigsten Weinkantone, Waadt und Wallis, gibt es markante Unterschiede in Stil und Ansehen dieser Rebsorte. Während im Wallis die besten Lagen für autochthone weisse Rebsorten wie Petite Arvine oder Heida reserviert sind, wird Chasselas dort meist in einer etwas leichteren und zugänglicheren Form gekeltert. In der Bergregion ist Chasselas unter dem Namen Fendant bekannt. Walliser Fendant-Weine sind oft fruchtig, frisch und unkompliziert und eignen sich hervorragend zum Apéritif.

Ganz anders ist die Situation im Waadtland, wo Chasselas eine höhere Wertschätzung geniesst. Besonders an den Ufern des Genfersees, in den berühmten Weinbaugebieten des Lavaux (Unesco-Weltkulturerbe) bringt Chasselas komplexe, langlebige und terroirgeprägte Weine hervor. Hier sind die besten Lagen dieser Rebsorte vorbehalten, was in der Weinwelt einzigartig ist. Chasselas entfaltet in den terrassierten Weingärten eine Vielfalt an Nuancen, die stark vom jeweiligen Terroir geprägt sind. So unterscheiden sich beispielsweise ein «Epesses», ein «St. Saphorin» oder ein «Féchy» deutlich voneinander, obwohl die Rebberge nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind. Ganz zu schweigen von den berühmten Grand-Cru-Lagen wie «Dézaley» oder «Yvorne». Dort reifen einige der besten und langlebigsten Chasselas-Weine der Welt.

Genial zu geschmolzenem Käse

Eine der herausragenden Eigenschaften des Chasselas ist seine Fähigkeit, sich hervorragend mit klassischen Schweizer Käsespezialitäten wie Fondue und Raclette zu verbinden. Seine feine Mineralität, die moderate Säure und subtile Fruchtigkeit harmonieren perfekt mit der geschmolzenen Käsetextur und sorgen für eine angenehme Frische am Gaumen. Während kräftigere Weiss- oder Rotweine die cremige Konsistenz von geschmolzenem Käse erschlagen können, bleibt der Chasselas stets ein eleganter Begleiter. Ein gut gekühltes Glas hebt die Aromen der verschiedenen Käsesorten hervor, ohne sie zu dominieren, und macht ein klassisches Schweizer Winteressen zu einem noch grösseren Genuss.

Chasselas heute – eine Renaissance

Lange Zeit hatte Chasselas mit einem zweifelhaften Ruf zu kämpfen. Die früher weitverbreitete Praxis, ihn als einfachen Zechwein mit hohen Erträgen zu keltern, führte dazu, dass er oft als belanglos galt. Doch dieses Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Eine neue Generation Westschweizer Winzer hat die Rebsorte rehabilitiert – mit konsequenter Ertragsreduktion im Rebberg, modernen Techniken im Keller und einem gesteigerten Qualitätsbewusstsein. Das Ergebnis: erstklassige Chasselas-Weine, die längst auch international Anerkennung finden.

Chasselas kann in unterschiedlichen Stilrichtungen vinifiziert werden – von dezent süss bis knochentrocken. Sie ist eine facettenreiche Rebsorte, die mit präziser Frucht, filigraner Blumigkeit und eleganter Struktur überzeugt. In der Westschweiz wird sie mit grossem Stolz gepflegt. Vive le Chasselas, vive la Suisse!

Lassen Sie sich inspirieren!

6 Chasselas fürs Châlet

Ein charaktervoller Chasselas, der das Walliser Terroir authentisch widerspiegelt. In der Nase begeistert er mit lebhaften Zitrusnoten und einer markanten Mineralität. Er zeigt sich leichtfüssig am Gaumen, mit einer frischen, belebenden Säure. Die animierende Salzigkeit verleiht ihm besonderen Trinkfluss. Neben Klassikern wie Raclette und Fondue harmoniert er auch hervorragend mit einem deftigen Walliserplättli – ein vielseitiger Begleiter der alpinen Küche. Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken



Dieser St. Saphorin verkörpert eindrucksvoll das Terroir des Lavaux. In der Nase verführt er mit floralen Noten, erfrischender Zitrusfrucht und dezenten Steinobstnuancen, unterlegt von feiner Mineralität. Leicht und elegant zeigt er sich am Gaumen, mit subtiler Säure und einem animierenden Prickeln. Seine belebende Salzigkeit macht ihn zum perfekten Begleiter für Raclette, Fondue sowie Chässpätzli oder Älplermagronen. St. Saphorin Testuz Roche Ronde Lavaux AOC, für 18.50 Franken



Eindrucksvoll zeigt dieser Waadtländer Chasselas, welches Potenzial in dieser Rebsorte schlummert. Aus den Grand Cru Lagen rund um Yvorne stammend, zeigt er die Schweizer Nationalrebsorte von ihrer besten Seite. Kräftig und ausdrucksstark, begeistert er mit frischer Zitrusfrucht, Blüten- und Mandelnoten. Mit moderater Säure, harmonischem Trinkfluss und langem Abgang überzeugt er am Gaumen. Der perfekte Begleiter für ein klassisches Moitié-Moitié-Fondue, in dem die Aromen von Greyerzer und Vacherin besonders schön zur Geltung kommen. Funktioniert aber genauso gut mit einem leichten Fischgericht. Chablais AOC Yvorne L'Ovaille Grand Cru, für 26.50 Franken



Ein klassischer Vertreter seiner Rebsorte, der in der Nase mit betörenden, blumigen Aromen begeistert. Feine Nuancen von Holunderblüte und weissem Pfirsich wecken die Vorfreude auf den ersten Schluck. Seine ausgewogene Säure, dezente Salzigkeit und das zarte Prickeln im Abgang sorgen am Gaumen für eine harmonische Struktur. Die elegante Fruchtigkeit und sanften Holunderaromen harmonieren perfekt mit der würzigen Schärfe eines Chili-Fondues. Valais AOC Fendant Les Murettes Maison Gilliard, für 17.95 Franken



Mit diesem Dézaley entfaltet die Chasselas-Traube ihr volles Potenzial. Frische Aromen von Grapefruit, Zitronenschale, grünem Apfel und Birne treffen auf feine Blütennoten, die dem Bouquet Eleganz verleihen. Am Gaumen geschmeidig mit sanfter Säure, leichtem Körper und langem, salzigem Abgang. Ein perfekter Begleiter zu Edelfischen, Sommersalaten oder Quiche. Lavaux AOC Grand Cru Dézaley, für 17.95 Franken



Feine Blütenaromen, frische Zitronenschale und ein Hauch Marzipan verleihen diesem ehrlichen Fendant seinen besonderen Charme. Am Gaumen zeigt er sich mit zurückhaltender Säure und einer dezenten, prickelnden Textur. Der mittellange Abgang wird von einer angenehmen Salzigkeit begleitet. Ob zur herzhaften Walliser Platte oder einem klassischen Raclette – dieser Wein ist stets ein harmonischer Begleiter. Valais AOC Fendant Pierrafeu Provins, für 12.50 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.