1/14 «Frühlingsluft in Stangen» wird das zarte Gemüse auch genannt. Die Kombination mit Wein ist nicht ganz einfach. Eher neutralere Weine aus Rebsorten wie Weissburgunder oder Sylvaner eigenen sich besser, weil sie die delikate Bitterkeit des Spargels nicht übertönen. Foto: Shutterstock

Spargelzeit ist keine Zeit für Kompromisse. Vor allem nicht im Glas. Die «Frühlingsluft in Stangen», wie das zarte Gemüse oft genannt wird, ist mehr als nur ein kulinarisches Ereignis; sie ist ein Fest für die Sinne. Doch trotz all seiner köstlichen Pracht ist die Kombination von Spargeln und Wein nicht immer ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Doch wer den richtigen Wein findet, erlebt eine harmonische Liaison, die den Frühling in seiner vollen Pracht widerspiegelt.

Ein anspruchsvolles Paar

Spargel ist delikat und genau das macht ihn weintechnisch zur Herausforderung. Seine feine Bitterkeit, die viele Geniesser so schätzen, verträgt sich nicht mit jedem Tropfen. Die Herausforderung liegt darin, einen Wein zu finden, der die feinen Aromen des Spargels unterstreicht, ohne diese zu überdecken. Doch wenn man erst einmal den richtigen Partner gefunden hat, kann die Kombination zu einer wahren Geschmacksexplosion führen.

Weisswein? Ja. Aber bitte mit Fingerspitzengefühl. Fruchtige, laute, wuchtige Weine lassen die feinen Aromen des Spargels verblassen. Stattdessen eignen sich eher neutrale und weniger aromatische Rebsorten, die die Spargeln in den Vordergrund rücken lassen. Weissburgunder und Grauburgunder sind hier ideale Begleiter. Ihre zurückhaltende Art lässt dem Spargel Raum und bringt seine feine Textur zur Geltung.

Aromatisch? Nein danke!

Neben dem Weissburgunder bieten sich auch der Silvaner und der Müller-Thurgau als Spargelbegleiter an. Beide Rebsorten sind aromatisch zurückhaltend und lassen dem feinen Gemüse den Vortritt. Der Silvaner etwa bringt sanfte Noten von Apfel und Birne mit, während der Müller-Thurgau für seine blumigen, frühlingshaften Aromen bekannt ist. Beide Weine bieten eine angenehme Frische und Balance, die mit der zarten Bitterkeit des Spargels wunderbar im Einklang stehen.

Kräftigere Weine für herzhafte Spargelgerichte

Spargeln können auch anders. Werden sie herzhafter zubereitet – etwa in Kombination mit einer reichhaltigen Sauce hollandaise oder in Verbindung mit einem knusprigen Schnitzel – darf auch der Wein etwas kräftiger ausfallen. In solchen Fällen ist ein Chardonnay eine ausgezeichnete Wahl. Mit seiner feinen Struktur und etwas mehr Körper passt er hervorragend zu intensiveren Spargelgerichten und balanciert die reichhaltigen Aromen perfekt aus.

Für grüne Spargeln, die oft etwas intensiver im Geschmack sind, können auch ein Sauvignon Blanc oder ein Grüner Veltliner spannende Akzente setzen. Beide Weine bieten frische Säure und ein wenig mehr Fruchtigkeit, was die lebendige Note der grünen Spargeln wunderbar unterstreicht.

Um Ihnen die Spargelsaison noch schmackhafter zu machen, habe ich unterschiedlichste Weissweine verkostet. Und ich möchte Ihnen meine Favoriten vorstellen.

Diese Spargelweine gehören in Ihren Weinkeller

Der Videowein Pfalz QbA Weissburgunder vom Landschneckenkalk Katrin Wind, für 19.95 Franken



Ein hervorragendes Beispiel für diese feine Balance ist unser Videowein, der Weissburgunder «vom Landschneckenkalk» des Weinguts Katrin Wind aus der Pfalz. Dieser Wein ist ein wahres Meisterwerk, das sich nicht nur durch seine komplexe Nase auszeichnet – mit Aromen von feinem Rauch, Aprikose, Zitrusfrucht und Kräutergarten –, sondern auch durch seine Eleganz und Mineralität am Gaumen. Der Weissburgunder startet zart und elegant, mit einem feinen Säurespiel, das perfekt mit der leichten Bitterkeit der Spargeln harmoniert. Seine kraftvolle Struktur wirkt nie zu robust, sondern bleibt stets elegant und balanciert. Ein solcher Wein macht das Spargelgericht zu einem wahren kulinarischen Kunstwerk. Oder wie ich im Video sage: «Dieser Wein ist jeden Rappen wert.» Pfalz QbA Weissburgunder vom Landschneckenkalk Katrin Wind, für 19.95 Franken



Der Spritzige Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, für 13.95 Franken



Dieser einfache, aber ehrliche Riesling-Sylvaner vom Zürichsee besticht durch seine lebendige Frische und eine angenehme Fruchtigkeit. Er verführt mit Aromen von Zitrusfrüchten und einer zarten Note von Holunderblüte. Ein Hauch Frühlingswiese und lebendige Frische machen ihn zu einem süffigen Genuss. Seine frische Säure und leichte Mineralität passen perfekt zu weissen Spargeln mit Zitronen-Buttersauce und Kartoffeln. Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, für 13.95 Franken



Der Exquisite Zürichsee AOC Riesling Sylvaner Gold Schwarzenbach Weinbau, für 24.95 Franken



Riesling-Sylvaner kann aber auch anspruchsvollere Weine ins Glas zaubern. Mit einer Aromatik aus reifen Pfirsichen, zarten Honignoten und einem Hauch von mineralischer Salzigkeit überzeugt dieses Exemplar aus dem Haus Schwarzenbach. Am Gaumen entfaltet sich eine feine, gut eingebundene Säure, die den Wein zugleich erfrischend und vielschichtig macht. Die sanfte Textur und die Aromen von getrockneten Blumen und Kräutern verleihen ihm eine elegante Tiefe. Ideal passt dieser Wein zu einem exquisiten Spargelgericht wie Spargeln mit Beurre blanc und gebratenem Zanderfilet. Die Komplexität des Weins ergänzt perfekt die zarten Aromen des Spargels und die reichen, butterigen Noten der Sauce. Zürichsee AOC Riesling Sylvaner Gold Schwarzenbach Weinbau, für 24.95 Franken



Der Frische Heideboden Cuvée Weiss Burgenland Hannes Reeh, für 14.95 Franken



Diese elegante weisse Cuvée aus dem Burgenland in Österreich vereint die subtile Frische des Weissburgunders mit der kräuterwürzigen Note des Sauvignon Blanc. Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und frischen Kräutern verbinden sich harmonisch zu einem komplexen, aber ausgewogenen Wein. Der Wein zeichnet sich durch eine feine Säure und ein frisches Finale aus, das ihn zu einem perfekten Begleiter für Spargeln mit einer frischen Kräutersauce oder grilliertem grünen Spargel machen. Heideboden Cuvée Weiss Burgenland Hannes Reeh, für 14.95 Franken



Der Vielseitige Naturaplan Bio Château Barillet vin suisse de pays blanc, für 14.95 Franken



Die sehr gelungene Cuvée aus Chasselas, Pinot Blanc, Chenin Blanc und Pinot Gris aus Genf vereint die Feinheit und Frische der vier Rebsorten zu einem harmonischen Ganzen. Die Aromen von weissen Blumen, reifen Birnen und einem Hauch von Zitrusfrüchten werden von einer dezenten Mineralität begleitet, die dem Wein eine subtile Tiefe verleiht. Am Gaumen präsentiert er sich lebendig, mit einer feinen Säure und zugleich weich in der Textur, was ihn zu einem vielseitigen und dennoch raffinierten Begleiter macht. Ideal zu Spargeln auf flämische Art (à la flamande) – eine Zubereitung, bei der der Spargel in einer reichhaltigen, buttrigen Sauce aus Ei, Senf und Estragon serviert wird. Naturaplan Bio Château Barillet vin suisse de pays blanc, für 14.95 Franken



Der Cremige Südtirol DOC Chardonnay Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, für 24.50 Franken



Dieser hervorragende Chardonnay aus dem Südtirol beeindruckt mit seiner eleganten Komplexität und dezenter Holzfassaromatik. Aromen von reifen Äpfeln, Honigmelone und einem Hauch von Vanille vermischen sich mit sanften Röstaromen, die dem Wein eine subtile Wärme und Tiefe verleihen. Am Gaumen präsentiert er sich vollmundig und geschmeidig, mit gut eingebundener Säure und langem Abgang. Ein idealer Begleiter für Spargeln à la crème, bei dem das himmlische Gemüse in einer zarten Rahmsauce mit feinen Kräutern und etwas Parmesan serviert wird. Südtirol DOC Chardonnay Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, für 24.50 Franken



Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.