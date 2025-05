Chardonnay und Pinot Noir in ihrer edelsten Form: Burgund bleibt die Wiege grosser Weine – aber auch ein Ort, an dem sich für Neugierige echte Entdeckungen machen lassen. Gerade jetzt zur Subskriptionszeit lohnt sich der Blick hinter die Kulissen.

Burgund. Schon das Wort klingt wie ein Versprechen. Eine Region, in der Wein nicht einfach ein Getränk ist, sondern Kultur, Religion und manchmal fast Wahnsinn. Wer einmal einen grossen Chardonnay aus Meursault oder einen Pinot Noir aus Vosne-Romanée im Glas hatte, weiss: Hier geht es nicht um pure Kraft, sondern um Tiefe, Eleganz und eine fast schon geheimnisvolle Energie, die den Gaumen streichelt. Das Burgund ist auch ein Mysterium. Kleinparzellige Rebberge, jahrhundertealte Winzerfamilien und ein Terroir-Verständnis, das eher an Philosophie erinnert als an Landwirtschaft. Kein Wunder, dass manche Flaschen astronomische Preise erzielen – und Sammler wie Investoren längst ihre Augen auf die schmalen Hügel und kalkhaltigen Böden zwischen Dijon und Mâcon gerichtet haben.

Das Burgunder-Bingo

Wer heute einen Top-Burgunder kaufen will, steht oft vor verschlossenen Türen. Denn das meiste, was Rang und Namen hat, ist bereits vergeben, lange bevor die Weine überhaupt abgefüllt sind. Willkommen in der Welt der Subskription: Hier kauft man im Vorverkauf, oft ein Jahr oder mehr vor der eigentlichen Auslieferung. Ein bisschen wie Futures an der Börse, nur dass am Ende eine Flasche Wein statt ein Aktienpaket im Keller liegt. Aber warum dieses System? Ganz einfach, die Mengen sind gering, die Nachfrage dafür gigantisch. Subskription ist der Deal zwischen den Weingütern, den Negociants (Händler) und den Weinliebhabern, eine Vertrauensangelegenheit. Wer heute zugreift, sichert sich nicht nur Wein, sondern ein Stück Burgund, das morgen vielleicht unbezahlbar sein wird. Und ja: Für viele ist das längst mehr als Genuss – es ist Investment. Top-Weine wie «Romanée-Conti», «La Tâche» oder «Montrachet» steigen Jahr für Jahr an Wert, und selbst im Mittelklasse-Bereich lassen sich mit der richtigen Nase gute Renditen erzielen.

Wer sucht, der findet

Doch das Burgund ist nicht nur etwas für Millionäre. Der Mythos lebt auch in den kleinen Crus, den aufstrebenden Winzern, den weniger bekannten Lagen – und genau dort versteckt sich manchmal die Magie. Weine, die unter dem Radar fliegen, aber das Potenzial haben, Grosses zu leisten.

Ich möchte Ihnen fünf verschiedene Burgunder vorstellen, die ein hervorragendes Preis-Genuss-Verhältnis aufweisen und von denen der 2024er-Jahrgang heute schon als Subskription bezogen werden kann. Es handelt sich um Weine, die unter 100 Franken kosten, aber deutlich über ihrem Preisniveau spielen – Charakterweine mit Lagerpotenzial, die in einigen Jahren zu echten Trouvaillen heranreifen können. Geliefert kriegen Sie die Weine im Herbst 2026.

Lassen Sie sich inspirieren!

5 burgundische Geheimtipps

Der Klassische Pernand-Vergelesses 1er Cru Clos Berthet Monopole, für 51.95 Franken

Subskriptions-Preis: 44.95 Franken In der Nase begeistert dieser Weisswein mit einer subtilen Aromatik von weissem Pfirsich, Zitronenzeste und gerösteten Mandeln, unterlegt von einem Hauch nassem Kieselstein – ein Ausdruck seines kalkhaltigen Terroirs. Am Gaumen zeigt er sich präzise und fokussiert, mit einer lebendigen Säure, feiner Textur und einem langen, mineralischen Abgang. Die Exklusivität der Monopollage verleiht dem Wein eine ganz eigene Handschrift. Ideal zu Forelle mit Mandeln oder gebratenen Jakobsmuscheln auf Pastinakenpüree. Pernand-Vergelesses 1er Cru Clos Berthet Monopole, für 51.95 Franken

Der Feine Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette, für 24.50 Franken

Subskriptions-Preis: 21.50 Franken In der Nase zeigt dieser Pinot Noir eine lebendige Aromatik von frischen Himbeeren, Walderdbeeren und roten Kirschen, begleitet von floralen Noten wie Veilchen und einem Hauch Waldboden. Am Gaumen präsentiert er sich saftig und geradlinig, mit einer präzisen, animierenden Säure und feinkörnigen Tanninen, die ihm Struktur und Trinkfluss verleihen. Der Abgang ist überraschend lang und mineralisch, mit einem Nachklang von roten Beeren und zarter Würze. Ein charaktervoller Vertreter des Untergebiets Hautes-Côtes-de-Nuits, der sowohl jung Freude macht als auch mindestens 5 Jahre Reife verträgt. Passt wunderbar zu einem klassischen Boeuf bourguignon, einem Kalbsrücken mit Wurzelgemüse oder einer Pilz-Tarte mit Thymian. Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette, für 24.50 Franken

Der Sensible Volnay Vielles Vignes, für 51.95 Franken

Subskriptions-Preis: 44.95 Franken Die Nase offenbart feine Noten von Roten Johannisbeeren, Sauerkirsche, Veilchen und einem Hauch Gewürznelke. Am Gaumen wirkt der Wein ausgesprochen elegant, mit seidigen Tanninen, einer harmonischen Säure und einem feinwürzigen Abgang, der lange nachhallt. Die alten Reben bringen eine schöne Tiefe und Reife ins Spiel, ohne an Finesse einzubüssen. Ein idealer Begleiter zu Taubenbrust mit Linsen oder einem zart geschmorten Coq au vin. Volnay Vielles Vignes, für 51.95 Franken

Der Unterschätzte Hautes-Côtes de Beaune Le Clou, für 24.50 Franken

Subskriptions-Preis: 21.50 Franken Ein frischer, jugendlicher Pinot Noir, der in der Nase mit Aromen von reifen Kirschen, Himbeeren und einem Hauch von Pfeffer und Waldboden spielt. Am Gaumen saftig und klar strukturiert, mit mittlerem Körper, lebendiger Säure und angenehm weichen Tanninen. Der Wein wirkt ungekünstelt und ehrlich – perfekt für früheren Genuss, aber mit Entwicklungspotenzial. Wunderbar zu Œufs en meurette, Entenbrust oder einer Galette mit Pilzen und Gruyère. Hautes-Côtes de Beaune Le Clou, für 24.50 Franken

Der Ehrliche Santenay Françoise et Denis Clair, für 28.95 Franken

Subskriptions-Preis: 24.95 Franken In der Nase verbinden sich Aromen reifer Birnen, gelber Äpfel und ein Hauch von Vanille mit feinen Rauch- und Haselnussnoten. Am Gaumen zeigt sich der Wein geschmeidig, mit einem ausgewogenen Spiel von Frucht und Säure, begleitet von einer subtilen Holzwürze und einem cremigen, aber nicht schweren Abgang. Ein zurückhaltender, aber sehr stilvoller Chardonnay mit klarer Herkunft. Hervorragend zu Jambon persillé, gebratenem Poulet mit Estragon oder Lauchquiche mit Comté. Santenay Françoise et Denis Clair, für 28.95 Franken

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.