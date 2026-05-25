«Baga» ist das portugiesische Wort für Beere. Die rote Traube war bislang nicht sonderlich berühmt, doch seit sie immer öfter sortenrein auf die Flasche kommt und portugiesischem Schaumwein ihren Stempel aufdrückt, sorgt sie international für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baga ist eine autochthone portugiesische Rebsorte, die vielseitig verwendet wird.

Die rote Sorte dominiert das südlich von Porto gelegene Herkunftsgebiet Bairrada

Sortenrein ausgebaut ergibt Baga Schaumweine und elegante Rotweine

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Baga ist eine rote Traube, deren Wein schon viele Kehlen heruntergelaufen ist. Seit der Markteinführung 1942 ist sie fester Bestandteil in der Cuvée des weltberühmten Mateus Rosé, von dem bislang mehr als eine Milliarde Flaschen verkauft wurden.

Verbreitet ist Baga in der DOC Bairrada, die südlich Porto und nahe der Universitätsstadt Coimbra liegt. Dort stellt sie 70 Prozent der rund 15'000 Hektar Rebfläche. Das ist aussergewöhnlich für Portugal, wo Rotweine aus vielen verschiedenen Rebsorten als Cuvées ausgebaut werden.

Tannin und Säure

Die kleinen Beeren der Sorte haben eine dicke Haut. Das ist ideal für kraftvolle Rotweine mit viel Tannin und saftiger Säure, sofern die Trauben voll ausreifen können und der Ertrag eingeschränkt wird.

Baga hat aber auch andere Qualitäten: Aus ihr werden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nach der traditionellen Flaschengärmethode Schaumweine (Espumante) produziert. Die Schaumweinproduktion in Bairrada legte mit der steigenden Nachfrage in den letzten Jahren ordentlich zu.

«In Portugal bleibt die Bairrada das historische Herzstück des nach traditioneller Methode hergestellten Schaumweins, mit einer starken lokalen Kultur rund um Gastronomie und Festlichkeiten. International sehen wir ein wachsendes Interesse an terroirgeprägten Schaumweinen mit Frische und Authentizität, und die Bairrada hat dank ihres atlantischen Klimas, ihrer Kalksteinböden und ihrer autochthonen Rebsorten die einzigartige Chance, sich unter den grossen Schaumweinregionen der Welt zu positionieren», sagt Sommelier William Wouters.

Baga liebt Kalkstein

Wouters stammt aus Antwerpen. Sein Herz verlor er erst an die portugiesischen Weine und dann an Winzerin Filipa Pato, mit der er verheiratet ist. Filipas Vater, Luís Pato, rückte ab den 1980ern die DOC Bairrada samt Baga unermüdlich ins Rampenlicht.

Er überraschte mit sortenreinen, eleganten Weinen, die über ein enormes Reifepotenzial verfügen. Aus der international unbekannten Baga wurde ein Gegenentwurf zu den schweren Qualitäten der trockenen Rotweine vom Douro.

Kühle Stilistik

Filipa Pato und William Wouters perfektionieren den Baga-Stil: «Der Nossa Calcário Tinto wird aus den Trauben von drei je hundertjährigen Rebbergen gekeltert, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit und Tiefe einbringt und die Eleganz, Spannung und Langlebigkeit zeigt, die die Baga erreichen kann, wenn sie in diesen historischen Terroirs verwurzelt ist. Wir bewirtschaften die alten Weinberge biodynamisch, mit einem enormen Aufwand an Handarbeit das ganze Jahr über, wobei wir die Individualität und Ausgewogenheit jedes einzelnen Standorts respektieren», beschreibt Filipa Pato ihren Baga, der nach reifen Beeren und Gewürzen duftet, dessen reifes Tannin perfekt mit der straffen Säure harmoniert und der mit 12,5 Volumenprozent Alkohol einen grossartigen Wein für die Sommerküche abgibt.