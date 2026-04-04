DE
FR
Abonnieren

Auf die Gewürze kommt es an
Weine zum Osterlamm

Lamm zu Ostern ist ein Klassiker. Längst ist die Rezeptvielfalt über die obligatorische Lammkeule hinausgewachsen. Wer mit Zubereitungsarten und Gewürzen mehr wagt, kann sich auch bei der Weinauswahl über spannende Möglichkeiten freuen.
Publiziert: 04.04.2026 um 14:07 Uhr
Kommentieren
1/6
Zur geschmorten Lammhaxe passen kräftige Rotweine wie Lagrein, Cornalin oder Blaufränkisch.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lamm ist das klassische Ostergericht
  • Es muss aber nicht immer Lammkeule sein, die Rezeptvielfalt ist gross
  • Zu orientalischen Lammgerichten passen kräftige Weissweine mit ein wenig Restsüsse
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_707.JPG
Ursula GeigerRedaktorin Wein

Geschmorte Lammhaxe

Die Lammhaxe oder -stelze ist der Unterschenkel. Mehr Bindegewebe und Sehnen ergeben einen kräftigeren Geschmack als die zarte Keule (Oberschenkel), erfordern aber auch eine längere Garzeit.

Hier ist mindestens eine Stunde Schmoren angesagt, am besten in viel Rotwein und mit Wurzelgemüse und Lorbeerblatt. Weil die gehaltvolle Sauce unbedingt aufgesogen werden muss, passen zur Haxe Knödel, Spätzli oder Kartoffelstock.

Zum Kochen und im Glas braucht es einen kräftigen Rotwein, der nicht unbedingt aus dem tiefen Süden stammen muss: Südtiroler Lagrein ist eine gute Wahl. Oder würziger Cornalin aus dem Wallis sowie kirschfruchtiger Zweigelt vom Neusiedlersee im österreichischen Burgenland.

Mehr zum Thema Wein
Rätselraten um Primitivo
Blick Weinwelt mit
Rätselraten um Primitivo
Rebsorte mit Vergangenheit
Rätselraten um Primitivo
Familiengüter sind das Rückgrat von Bordeaux
Blick Weinwelt mit
Familiengüter sind das Rückgrat von Bordeaux
Nicht nur Luxus-Konzerne
Familiengüter sind das Rückgrat von Bordeaux
Die feinsten Weinkombinationen mit Blauschimmelkäse
Blick Weinwelt mit
Die feinsten Weinkombinationen mit Blauschimmelkäse
Kulinarische Amour fou
Die feinsten Weinkombinationen mit Blauschimmelkäse
So kochst du den unvergleichlichen Brasato al Barolo
Blick Weinwelt mit
So kochst du den unvergleichlichen Brasato al Barolo
Italienischer Hochgenuss
So kochst du den unvergleichlichen Brasato al Barolo

Brunch-Koteletts

Lammkoteletts sind auch zum Brunch eine feine Sache, denn ein Fleischtiger sitzt immer mit am Tisch und kann mit Zopf, Konfi, Käse und Rauchlachs auf Toast nicht so viel anfangen.

Werden die Brunch-Koteletts mit Gremolata (einer Sauce aus gehackter glatter Petersilie, Zitronenschale, Knoblauch und Olivenöl) serviert, passen dazu Weissweine und die müssen nicht schwer, üppig und holzbeladen sein. Ein unkomplizierter Pinot grigio aus dem Friaul sorgt für Frische, während Sauvignon blanc aus der Steiermark mehr Würze bietet. 

Persisches Lamm

Für persisches Lamm brauchst du Fleischwürfel aus Schulter oder Keule. Geschmort wird das Fleisch mit Zwiebeln, Berberitzen, Salzzitrone, Safran und Gemüsebrühe. Auch ein Gutsch Noilly Prat ist erlaubt. Dazu wird persischer Reis serviert. Auch der wird mit Safran zubereitet. Granatapfelkerne und gehackte Pistazien sorgen für Frucht, Crunch und Farbtupfer. 

Bei diesem Gericht kommen viele Texturen und Aromen zusammen. Berberitzen haben einen säuerlich-herben Geschmack, während Granatapfelkerne sehr süss sein können. Gehaltvolle Rosés aus den südfranzösischen Herkunftsgebieten Tavel oder Bandol sind hier eine gute Wahl.

Lammcurry

Ein Curry lebt von den Gewürzen. Und die sollten für ein Festessen an Ostern nicht von einer Fertigmischung stammen und sie müssen auch nicht höllisch scharf sein. Lieber Koriander- und Bockshornkleesamen, grünen und schwarzen Kardamom sowie Kreuzkümmel in der Pfanne rösten und danach mörsern. Zimtstange und Lorbeerblatt kommen mit dem Schmorfleisch in den Topf und vielleicht noch eine Handvoll getrocknete Kokosschnitze. Abgelöscht wird mit Fleischbrühe oder Lammfond.

Dazu wird Naan, das indische Fladenbrot aus der Pfanne, serviert. Zu diesem Curry braucht es opulente Weine mit deutlicher, aber gut integrierter Restsüsse, die nicht zu aromatisch sind, also keinen Gewürztraminer, wie immer empfohlen wird. Besser passen Walliser Malvoisie, Pinot gris Spätlese aus dem Elsass oder Condrieu aus dem nördlichen Rhônetal.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen