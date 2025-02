Nicht nur Luxus-Konzerne Familiengüter sind das Rückgrat von Bordeaux

Wer an Bordeaux denkt, hat oft die prächtigen Châteaus vor Augen. Doch Bordeaux ist so viel mehr. In den kleineren Appellationen des riesigen Gebiets produzieren Familienbetriebe Weine, die eine Entdeckung wert sind.

Publiziert: 14:06 Uhr