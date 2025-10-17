Knusprig in Öl gebraten, grösser als der Teller und mit Salat oder Pommes frites garniert: Das Wiener Schnitzel gehört im Restaurant zu den beliebtesten Speisen der Schweizerinnen und Schweizer. Hier findest du die besten der Schweiz.

Hier gibt es das beste Wiener Schnitzel der Schweiz

Life-Team

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wo es das beste Wiener Schnitzel der Schweiz gibt. Welches Restaurant serviert das feinste, grösste oder knusprigste Exemplar? Hier sind die zehn Favoriten.

1 Linde in Baden AG

«Für mich gibt es das beste Wiener Schnitzel im Hotel Linde in Baden. Es ist nicht nur sehr fein, es ist auch grösser als der Teller, und man darf bei der Beilage zwischen Salat, Kartoffelsalat oder Pommes wählen. Einfach spitze!», schreibt Leser Christian Häfeli. «So gut, dass man es nicht in Worte fassen kann», schwärmt auch Marco Gamma.

Adresse: Mellingerstrasse 22, 5400 Baden

2 Old Swiss House in Luzern

«Das beste Wiener Schnitzel der Welt gibt es im Restaurant Old Swiss House in Luzern. Das Kalbspaillard wird am Tisch im speziellen Paniermehl geschwenkt und vor deinen Augen in der Kupferpfanne in frischer Butter gebraten. Dazu gibt es feine Nüdeli, die mit Brösmeli übergossen werden. Eine Köstlichkeit, die seinesgleichen sucht», schreibt Leser Ivo Scala.

Adresse: Löwenpl. 4, 6004 Luzern

3 Kaiser Franz in Zug

«Das Wiener Schnitzel im Restaurant Kaiser Franz in Zug ist das beste, weil es zart, knusprig und nach Butter schmeckend auf der Zunge zergeht. Einmalig mit Kartoffel- und Gurkensalat serviert, und dazu ein gut gelaunter Kellner», beschreibt Alexander Jetzer. «Das perfekte Wiener Schnitzel, herrlich angebraten mit köstlicher Panade und in vorzüglichem Ambiente», so ein anderer Leser.

Adresse: Vorstadt 8, 6300 Zug

4 Spisegg in Abtwil SG

«Das Restaurant Spisegg in Abtwil wird bereits seit über 20 Jahren erfolgreich von der Familie Brändle geführt. Man bekommt dort jegliche Schnitzelgrösse, von Mäuse- bis Elefantenohr, auf Bestellung gar ein Mammut-Ohr. Die leckeren Schnitzel gibt es auch als Knoblischnitzel, Chilischnitzel oder als Cordon-bleu-Variante. Besonders gut schmeckt das Schnitzel in der gemütlichen Atmosphäre der Gaststube. Jeder Gast ist ein Freund, und man merkt, dass mit viel Liebe gekocht wird», schwärmt Leser Lorenz Fit.

Adresse: St. Gallerstrasse 128, 9030 Abtwil SG

5 Jack’s Brasserie im Hotel Schweizerhof in Bern

«Das Wiener Schnitzel hat in der Jack’s Brasserie eine lange Tradition und schmeckt vorzüglich», sagt Peter Weber. «Das Signature-Dish des Hotels Schweizerhof in Bern – und das absolut zurecht», schwärmt Leser Christoph Högger.

Adresse: Bahnhofpl. 11, 3001 Bern

6 Quellenhof in Rapperswil SG

«Das wirklich beste Wiener Schnitzel der Schweiz gibt es im Restaurant Quellenhof in Rapperswil-Jona. Das Erfolgsrezept ist – neben erstklassigem Fleisch – die importierte Panade aus der Steiermark. Ein Hochgenuss!», schreibt René Reimann.

Adresse: Halsgasse, Engelpl. 34, 8640 Rapperswil-Jona

7 Aarhof in Olten SO

«Das Schnitzel im Restaurant Aarhof in Olten SO ist dünn, tellergross und knusprig. Früher musste man für ein leckeres Schnitzel nach Wien fahren – der Aarhof macht die Reise überflüssig», schreibt Ursi Näf. Auch Leserin Stefanie Fischer meint: «Der Teller ist zu klein für das feine Schnitzel. Toller Service!»

Adresse: Frohburgstrasse 2, 4600 Olten

8 Brunnentor in Uster ZH

«Das Schnitzel im Restaurant Brunnentor in Uster ZH toppt niemand – denn besser geht es einfach nicht! Alles perfekt, auch die Beilagen. Ich gebe zehn Sterne mit Krone, auch für das unglaublich liebe und charmante Personal», schreibt Leserin Daniela. «Seit Jahren überzeugt die konstante Qualität», schreibt Leser Martin Keller.

Adresse: Brunnenstrasse 21, 8610 Uster

9 Sonnmatten in Zermatt VS

«Restaurant Sonnmatten in Winkelmatten, Zermatt VS: Simply the Best! Luftig, dünn und trotzdem saftig – und so gross wie der Teller. So, wie es sein sollte», schreibt Leserin Julia Norris.

Adresse: Winkelmattenweg 96, 3920 Zermatt

10 Walliser Kanne in Basel

«Das beste Wiener Schnitzel gibt es meiner Meinung nach in der Walliser Kanne in Basel. Was es ausmacht? Zum einen die liebevolle Zubereitung am Tisch, bei der an nichts gespart wird. Viel Butter, dünnes, sensationelles Fleisch sowie als Beilage die Bandnudeln, die am Schluss im Butter und Paniermehl geschwenkt werden. Einfach ein Traum!», schreibt Leser Matthias Köppel.

Adresse: Gerbergasse 50, 4001 Basel

Diese Umfrage wurde 2020 gemacht.