Das Fleisch zergeht auf der Zunge, die Vegi-Spiesschen sind so verlockend, dass selbst Fleischtiger sie probieren wollen. Und die Pizza Prosciutto vom Stein ist der Knaller: Es gibt Menschen, die am Grill einfach Magisches bewirken. Ihre Kreationen sind so fein, dass man am Schluss am liebsten noch den Teller ablecken würde.
Gehörst du zu dieser Gattung? Dann melde dich mit deinem Spitzenrezept bei uns. Gemeinsam mit Grillhersteller-Outdoorchef suchen wir die kreativsten, schmackhaftesten und überraschendsten Grillrezepte der Schweiz. Egal ob ein saftiges Steak mit dem gewissen Etwas, die ultimative vegane Innovation oder ein abgefahrenes Dessert von der Glut: Wir wollen wissen, was bei dir auf den Rost kommt und deine Gäste so richtig zum Schwärmen bringt.
So machst du mit
Schick uns dein Rezept inklusive Fotos deines Gerichts über das untenstehende Formular. Wir bewerten die Einsendungen nach diesen Kriterien:
- Geling-Garantie
Ist dein Rezept für andere einfach nachkochbar?
- Easy-BBQ-Faktor
Liegt der Fokus auf Genuss statt auf komplizierter Wissenschaft?
- Überraschungseffekt
Hat deine Kreation das gewisse Etwas, das wir so noch nicht kennen?
- Optik & Geschmack
Ist dein Menü auch ein Augenschmaus?
Das gibt es zu gewinnen
- Hauptpreis
Eine Grillstation Heat X-345 RB von Outdoorchef im Wert von 1499 Franken. Das Kraftpaket für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.
- Zweiter Preis
Ein Gaskugelgrill Ambri 480 G EVO PLUS von Outdoorchef im Wert von 499 Franken. Der Klassiker für perfektes, indirektes Grillieren.
- Dritter Preis
Ein Easy Check Wireless Grillthermometer Quadro von Outdoorchef im Wert von 179 Franken. Damit triffst du den Garpunkt künftig immer haargenau.
Profitiere von Profi-Tipps
Du brauchst noch Anregungen, um deine Grilltechnik zu verfeinern? Oder du bist neugierig, welche Tricks Grillexperten auf Lager haben? Dann lies die Tipps der Outdoorchef-Profis Philipp Probst und Dominique Müller. Dort erfährst du auch, warum Schwarz kein Röstaroma und der Grilldeckel nicht nur Dekoration ist.
Finde in unserem Test zudem heraus, welcher Grill für dich der richtige ist. Oder erfahre, welche Elemente zu einer Outdoorküche gehören und warum gerade modulare Systeme viele Vorteile haben.
Rezept einreichen
Bitte angeben, für wie viele Personen das Rezept gedacht ist, welche Zutaten in welcher Menge benötigt werden und wie man Schritt für Schritt vorgehen muss, um erfolgreich ans Ziel zu kommen.
Teilnahmeschluss ist der 30. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio
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