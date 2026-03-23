Welcher Grill ist der richtige für dich?

Grillieren ist in der Schweiz mehr als nur Würstebraten. Doch die Auswahl an Grills ist riesig. Welches Modell passt zu deinen Kochkünsten und in deinen Garten oder auf deinen Balkon? Finde es mit unserem 10-Fragen-Test heraus.

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Im Freien zu kochen, wird in der Schweiz immer beliebter: Längst ist das Grillieren mehr als nur ein Steak oder eine Wurst über heisser Holzkohle zu bräteln. Moderne Systeme erobern die Gärten und Terrassen zunehmend als vollwertige Aussenküchen. Der perfekte Grill macht das Outdoor-Kochen zudem so einfach wie nie zuvor.

Wie aber findest du heraus, welches Modell am besten zu dir passt? Um zu bestimmen, welcher Grill bald auf deiner Terrasse stehen sollte, spielen verschiedene Fragen eine Rolle. Zum Beispiel: Welche Gerichte möchtest du im Alltag zubereiten? Bist du eher der Typ für das schnelle Steak mit perfektem Branding oder zieht es dich am Wochenende an Fleischstücke, die über Stunden bei Niedrigtemperatur garen? Legst du Wert auf die kompakte Bauweise und die perfekte Umluft eines Gaskugelgrills oder benötigst du primär die volle Ausstattung einer Outdoorküche mit Spülbecken und Stauraum, die zudem den Komfort einer Profiküche bietet?

Wir haben all diese Faktoren in einen einfachen und praktischen Test einfliessen lassen, der dir Aufschluss darüber gibt, welches Modell deinen Bedürfnissen am besten entspricht.

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Die perfekte Lösung für jeden

Eine erstklassige Adresse, um den perfekten Grill zu finden, ist die Schweizer Marke Outdoorchef, da das Unternehmen für jeden Einsatzzweck die passende Lösung bietet. Dominique Müller von Outdoorchef sagt: «Der Gaskugelgrill beispielsweise ist der ideale Allrounder: Sein patentiertes Trichtersystem verhindert Fettbrand, während die Umlufthitze das Grillgut schonend gart, ohne dass man es wenden muss.» Wer einen Allrounder mit viel Power suche, dem empfehle er eine Gas-Grillstation. Diese Kraftpakete erreichen Temperaturen bis 400 Grad und erzielen dank der Gusseisenroste ein hervorragendes Branding auf dem Grillgut. Das zusätzliche Blazinglas mit bis zu 900 Grad maximaler Hitze ist das perfekte Tool für scharf angebratene Steaks.

Maximaler Genuss, minimaler Aufwand Outdoorchef ist ein international agierendes Schweizer Unternehmen – führend im Bereich innovativer BBQ-Systeme, Outdoorküchen und hochwertigem Grillzubehör. Bei den Produkten trifft präzise Technik auf durchdachtes Design und höchste Benutzerfreundlichkeit. Outdoorchef ist ein international agierendes Schweizer Unternehmen – führend im Bereich innovativer BBQ-Systeme, Outdoorküchen und hochwertigem Grillzubehör. Bei den Produkten trifft präzise Technik auf durchdachtes Design und höchste Benutzerfreundlichkeit. Jetzt mehr erfahren

Für den traditionellen Geniesser sei der Keramikgrill erste Wahl, spezialisiert auf Räuchern und «Low & Slow»-Gerichte, sagt Dominique Müller. «Die Keramik speichert Hitze effizient und hält das Fleisch besonders saftig.» Wer keine Kompromisse bei Platz und Ausstattung machen will, entscheidet sich für eine modulare Outdoorküche. «Dieses System lässt sich flexibel nach eigenen Ansprüchen um Spülbecken oder Kühlschrank erweitern und garantiert durch Edelstahl sowie Granit höchste Langlebigkeit.»