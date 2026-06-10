Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bringt für Schweizer Fans ungewohnte Anpfiffzeiten. Viele Spiele laufen erst spätabends oder mitten in der Nacht. Damit stellt sich neben der Frage nach dem Resultat auch eine andere: Welcher Snack passt zu welcher Matchzeit?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM 2026 bringt Spiele zu allen Tageszeiten für Schweizer Fans

Passende Snacks: Pizza abends, Nüsse nachts, Gipfeli morgens

Nordamerikanisches Flair: Buffalo Wings, Tacos, Poutine als WM-Kulinarik

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die WM naht mit Zeitverschiebung. Je nach Anspielzeit verändern sich nicht nur die Sehgewohnheiten, sondern auch die Lust auf bestimmte Snacks. Während die Schweiz ihre Gruppenspiele bequem um 21 Uhr verfolgen kann, müssen Fans bei vielen anderen WM-Krachern auf Mitternachtssnacks, Kaffee oder sogar Frühstück setzen.

Wer sich also für die WM-Wochen kulinarisch rüsten will, sollte deshalb nicht nur den Spielplan, sondern auch den Kühlschrank stets im Blick behalten und den Inhalt entsprechend den Spielzeiten füllen:

Feierabend-Fussball verlangt nach Herzhaftem

Partien, die in der Schweiz zwischen 18 und 20 Uhr beginnen, fallen genau in die klassische Znacht-Zeit. Für viele Fans wird das die angenehmste Variante sein. Statt eines schnellen Snacks darf es hier ruhig etwas Substanzielleres sein.

Besonders gut eignen sich Gerichte, die sich teilen lassen und wenig Aufwand während des Spiels verursachen. Eine Pizza in der Mitte des Tisches, ein Blech Nachos mit Guacamole oder selbst gemachte Mini-Burger sorgen für echtes Stadiongefühl im Wohnzimmer. Auch Hotdogs passen perfekt zum WM-Gastgeberland und bringen ein Stück US-Sportkultur direkt nach Hause.

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Wenn der Match bis Mitternacht dauert

Anpfiffe zwischen 21 und 23 Uhr dürften für Schweizer Fans am häufigsten vorkommen. Viele Spiele in Ostküsten-Städten wie New York, Boston, Philadelphia, Miami oder Toronto landen genau in diesem Zeitfenster. Zu dieser Zeit haben die meisten bereits gegessen, dennoch gehört etwas zum Knabbern einfach dazu

Jetzt sind Snacks gefragt, die nicht zu schwer im Magen liegen. Popcorn, Tortilla-Chips oder Gemüsesticks mit verschiedenen Dips bieten genügend Nervennahrung für einen spannenden Fussballabend. Wer es etwas raffinierter mag, kann eine Käseplatte oder kleine Flammkuchenstücke servieren. Das Ziel: satt genug für 90 Minuten Fussball, aber nicht so voll, dass die Augen vor dem Schlusspfiff zufallen.

Die Mitternachts-Partie

Für manche Begegnungen wird der Wecker nicht gestellt – man bleibt einfach wach. Beginnt ein Spiel erst gegen Mitternacht, wird es häufig in Städten der zentralen Zeitzone wie Dallas, Houston oder Kansas City ausgetragen. Diese Austragungsorte liegen weiter westlich und sorgen deshalb für spätere Anpfiffzeiten in Europa. Daran angepasst verändert sich auch unsere Snackstrategie:

Zu dieser Uhrzeit sind kleinere Portionen oft die bessere Wahl. Eine Handvoll Nüsse, etwas dunkle Schokolade oder ein paar Salzbrezeln liefern Energie, ohne zu beschweren. Wer sich kurz vor Spielbeginn noch eine Familienpizza gönnt, könnte spätestens in der zweiten Halbzeit gegen die Müdigkeit verlieren.

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Für die ganz Harten: Fussball um zwei Uhr morgens

Einige Spiele an der amerikanischen Westküste dürften in der Schweiz erst tief in der Nacht angepfiffen werden, besonders häufig betrifft das Partien in Los Angeles, San Francisco Bay Area (Santa Clara), Seattle und Vancouver. Ein Abendspiel um 18 Uhr dort beginnt um 3 Uhr morgens Schweizer Zeit, ein Spiel um 21 Uhr sogar bei uns erst um 6 Uhr morgens. Dann sitzen wohl nur noch die sehr eingefleischten Fans dem Fernseher.

Damit die Konzentration bis zum Schlusspfiff reicht, helfen nun Snacks, die schnell Energie liefern. Bananen, geröstete Nüsse oder kleine Haferflocken-Bällchen sind dafür besser geeignet als fettige Fast-Food-Menüs. Viele werden den Match wohl auch mit einer Tasse Kaffee begleiten. Die Kombination aus Koffein und Fussballfieber könnte in diesen Nächten wichtiger sein als jede taktische Analyse.

Frühstück statt Mitternachtssnack

Die echten Frühstücks-Spiele der WM werden ebenfalls vor allem an der Westküste ausgetragen. Wenn eine Partie dort am späten Abend beginnt, kann der Anpfiff in der Schweiz auf vier, fünf oder sogar sechs Uhr morgens fallen.

Ein frisches Gipfeli, Birchermüesli oder ein Fruchtsalat passen deutlich besser zur ersten Halbzeit als Bier, Chips und Cola. Wer den nordamerikanischen Gastgebern treu bleiben möchte, kann sich auch Pancakes mit Ahornsirup gönnen. Schliesslich findet diese WM auf einem Kontinent statt, auf dem Frühstück fast schon als Nationalsport gilt.

Ein Hauch von Nordamerika auf dem Sofa

Die WM bietet ausserdem die Gelegenheit, sich kulinarisch durch die Gastgeberländer zu probieren. Buffalo Wings und Hotdogs stehen für die USA, Tacos und Guacamole für Mexiko. Aus Kanada stammen Spezialitäten wie Poutine (knusprige Pommes mit Käse und Bratensauce) oder süsse Pfannkuchen mit Ahornsirup.

So wird aus einem gewöhnlichen Fernsehabend schnell eine kleine kulinarische Weltreise – ganz ohne Langstreckenflug, Visaprobleme oder Jetlag.

Zu allen Tageszeiten Fussball

Die Zeitverschiebung wird Schweizer Fussballfans bei der WM 2026 einiges abverlangen. Gleichzeitig sorgt sie aber dafür, dass Fussball plötzlich zu allen Tageszeiten stattfindet. Ob Feierabendspiel mit Pizza, Mitternachtskrimi mit Nüssen oder Frühstücksmatch mit Gipfeli: Für jede Anpfiffzeit gibt es den passenden Snack. Denn manchmal ist das Drumherum fast genauso wichtig wie das Spiel selbst.

Diese gesunden Snacks eignen sich für den Abend Für das Gewicht ist es besonders schädlich, wenn man am Abend zu süssen und salzigen Snacks greift. Der deutsche Ernährungsspezialist Matthias Riedl empfiehlt als Alternative sechs Snacks, die wenige Kalorien haben und die Gesundheit nicht negativ beeinflussen. Kale, auch bekannt als Federkohl oder Grünkohl, eignet sich super, um Chips zuzubereiten. Thinkstock Images Für das Gewicht ist es besonders schädlich, wenn man am Abend zu süssen und salzigen Snacks greift. Der deutsche Ernährungsspezialist Matthias Riedl empfiehlt als Alternative sechs Snacks, die wenige Kalorien haben und die Gesundheit nicht negativ beeinflussen. Zum Artikel Mehr