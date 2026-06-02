Die Nati ist auf dem Weg nach Los Angeles – jedoch ohne Breel Embolo. Auf den sozialen Medien schickt der SFV einen Gruss an den Stürmer.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Schweizer Nati ist unterwegs in Richtung Los Angeles – allerdings mit einem Mann weniger an Bord: Breel Embolo (29). Der Nati-Stürmer darf wegen eines Problems mit dem Visum nicht mit in die USA fliegen. Mehr erfährst du hier.

Die Stimmung im Team trübt das aber nicht. Der Schweizerische Fussballverband postet auf der Social-Media-Plattform X ein Foto bester Laune direkt aus dem Flugzeug – inklusive Grüsse an den Torjäger: «Ein Platz ist noch frei, aber nicht mehr lange. Wir sehen uns bald, Breel Embolo».

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Wie Blick berichtete, rechnen die Verantwortlichen mit einer raschen Behebung des bürokratischen Problems: «Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.»

Die Schweizer Nationalmannschaft fliegt am Dienstag via Los Angeles ins WM-Camp in San Diego. Am kommenden Samstag steht noch ein letzter Test-Match gegen Australien an, ehe es dann am 13. Juni so richtig losgeht mit dem ersten Gruppenspiel der Nati in San Francisco gegen Katar.

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