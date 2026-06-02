Die Schweizer Nati ist unterwegs in Richtung Los Angeles – allerdings mit einem Mann weniger an Bord: Breel Embolo (29). Der Nati-Stürmer darf wegen eines Problems mit dem Visum nicht mit in die USA fliegen. Mehr erfährst du hier.
Die Stimmung im Team trübt das aber nicht. Der Schweizerische Fussballverband postet auf der Social-Media-Plattform X ein Foto bester Laune direkt aus dem Flugzeug – inklusive Grüsse an den Torjäger: «Ein Platz ist noch frei, aber nicht mehr lange. Wir sehen uns bald, Breel Embolo».
Wie Blick berichtete, rechnen die Verantwortlichen mit einer raschen Behebung des bürokratischen Problems: «Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.»
Die Schweizer Nationalmannschaft fliegt am Dienstag via Los Angeles ins WM-Camp in San Diego. Am kommenden Samstag steht noch ein letzter Test-Match gegen Australien an, ehe es dann am 13. Juni so richtig losgeht mit dem ersten Gruppenspiel der Nati in San Francisco gegen Katar.
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis!
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0