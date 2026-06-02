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Stürmer musste am Boden bleiben
Nati-Stars mit herzigem Gruss an Teamkollege Embolo

Die Nati ist auf dem Weg nach Los Angeles – jedoch ohne Breel Embolo. Auf den sozialen Medien schickt der SFV einen Gruss an den Stürmer.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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Die Nati schickt aus dem Flugzeug Grüsse an Stürmer Embolo.
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die Schweizer Nati ist unterwegs in Richtung Los Angeles – allerdings mit einem Mann weniger an Bord: Breel Embolo (29). Der Nati-Stürmer darf wegen eines Problems mit dem Visum nicht mit in die USA fliegen. Mehr erfährst du hier.

Die Stimmung im Team trübt das aber nicht. Der Schweizerische Fussballverband postet auf der Social-Media-Plattform X ein Foto bester Laune direkt aus dem Flugzeug – inklusive Grüsse an den Torjäger: «Ein Platz ist noch frei, aber nicht mehr lange. Wir sehen uns bald, Breel Embolo».

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Wie Blick berichtete, rechnen die Verantwortlichen mit einer raschen Behebung des bürokratischen Problems: «Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.»

Die Schweizer Nationalmannschaft fliegt am Dienstag via Los Angeles ins WM-Camp in San Diego. Am kommenden Samstag steht noch ein letzter Test-Match gegen Australien an, ehe es dann am 13. Juni so richtig losgeht mit dem ersten Gruppenspiel der Nati in San Francisco gegen Katar.

Blick schickt dich an die WM in den USA!
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Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis!

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
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1
Mexiko
Mexiko
0
0
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2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
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0
0
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Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
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3
Katar
Katar
0
0
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Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
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1
Brasilien
Brasilien
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0
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2
Marokko
Marokko
0
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0
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Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
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Paraguay
Paraguay
0
0
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3
Australien
Australien
0
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Türkei
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Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
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1
Deutschland
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2
Curacao
Curacao
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Elfenbeinküste
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Ecuador
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Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
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1
Niederlande
Niederlande
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0
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2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
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0
0
0
4
Tunesien
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Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
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1
Belgien
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2
Ägypten
Ägypten
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3
Iran
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4
Neuseeland
Neuseeland
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Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
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Spanien
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0
0
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2
Kap Verde
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3
Saudi Arabien
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Uruguay
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Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
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Frankreich
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0
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Senegal
Senegal
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0
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Irak
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Norwegen
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Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
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Argentinien
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Algerien
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0
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Österreich
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0
0
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4
Jordanien
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Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
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1
Portugal
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2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
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Usbekistan
Usbekistan
0
0
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4
Kolumbien
Kolumbien
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Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
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1
England
England
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2
Kroatien
Kroatien
0
0
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Ghana
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4
Panama
Panama
0
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0
Playoffs
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