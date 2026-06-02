Wenn das Flugzeug mit der Nati am frühen Dienstagnachmittag in Richtung USA abhebt, ist ein Spieler nicht mit dabei: Stürmer Breel Embolo wird wegen Problemen mit dem Visum im letzten Moment gestoppt. Der Grund: Seine elektronische Reisegenehmigung Esta, die für die Einreise in die USA vonnöten ist, muss noch einmal in Abklärung. Dies schreibt der Schweizerische Fussballverband.
Demnach ist das Esta am Morgen noch bewilligt gewesen. Um 10.30 Uhr, also wenige Stunden vor dem Abflug, sei dann die Schock-Nachricht gekommen: Embolo darf nicht mitfliegen. So ist er auch nicht dabei, als die Nati kurz vor Abflug am Flughafen Zürich noch für ein Teamfoto posiert.
Wie der SFV angibt, befindet sich der Verband nun in Kontakt mit den Behörden. Und zeigt sich dabei optimistisch: «Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.» Weitere Details gibt der Verband nicht bekannt.