Paniermehl gehört für viele zum klassischen Schnitzel. Doch es geht auch anders: Cornflakes sorgen für eine besonders knusprige Kruste und bleiben oft länger knackig. Ein weiterer Trick hilft dabei, dass die Panade besser am Fleisch haftet.

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Ob Schnitzel, Poulet oder andere panierte Fleischstücke: Eine knusprige Panade macht das Gericht erst richtig gut. Klassischerweise kommen dafür Mehl, Ei und Paniermehl zum Einsatz. Doch wer einmal Cornflakes ausprobiert hat, möchte vielleicht nicht mehr zurück.

Cornflakes statt Paniermehl

Für die alternative Panade eignen sich ungesüsste Cornflakes. Sie werden grob zerdrückt, so dass unterschiedlich grosse Stückchen entstehen. Genau diese Struktur sorgt später für besonders viel Biss. Die Cornflakes werden beim Braten oder Backen schön goldbraun und verleihen dem Fleisch eine kräftige, knusprige Kruste. Gleichzeitig sorgen die grösseren Stücke für eine gröbere Struktur als herkömmliches Paniermehl.

Wichtig: Verwende möglichst naturbelassene Cornflakes ohne Zucker oder zusätzliche Aromen.

Ein Trick sorgt für besseren Halt

Damit die Panade nicht schon beim Wenden oder Braten vom Fleisch fällt, kommt ein weiterer Schritt ins Spiel: Maisstärke. Das Fleisch zunächst trocken tupfen und würzen. Anschliessend dünn mit Maisstärke bestäuben. Sie nimmt überschüssige Feuchtigkeit an der Oberfläche auf und hilft dabei, dass das Ei besser am Fleisch haftet.

Danach geht es wie gewohnt weiter:

Fleisch trocken tupfen und würzen.

Dünn mit Maisstärke bestäuben.

Durch verquirltes Ei ziehen.

In den grob zerdrückten Cornflakes wenden.

Die Panade leicht andrücken.

So entsteht eine dickere, unregelmässige Kruste, die beim Garen schön knusprig wird.

Warum bleiben Cornflakes so knusprig?

Cornflakes sind bereits geröstet und enthalten vergleichsweise wenig Feuchtigkeit. Dadurch können sie beim Garen eine besonders trockene und knackige Kruste entwickeln. Trotzdem gilt: Auch eine Cornflakes-Panade wird mit der Zeit weicher, wenn sie viel Dampf vom heissen Fleisch aufnimmt. Deshalb sollte man die fertigen Schnitzel nicht direkt übereinanderstapeln.

Im Ofen oder im Airfryer zubereiten

Die knusprigen Schnitzel müssen nicht zwingend in reichlich Öl ausgebacken werden. Sie lassen sich auch im Backofen oder Airfryer zubereiten. Dafür die panierten Stücke auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder in den Airfryer legen und bei hoher Temperatur garen, bis die Panade goldbraun und knusprig ist. Je nach Dicke des Fleisches und Gerät variiert die genaue Garzeit.

Wer die Schnitzel in der Pfanne brät, sollte das Fett zunächst gut erhitzen. Nach dem Braten die Stücke am besten auf ein Gitter legen. So kann die heisse Luft rundherum zirkulieren und die Unterseite wird nicht durch aufsteigenden Dampf weich.

Funktioniert auch mit Tofu, Chicken, Fisch oder Gemüse

Der Cornflakes-Trick funktioniert übrigens nicht nur mit Schnitzel: Auch Poulet, Fisch oder Gemüse lassen sich damit knusprig panieren.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.