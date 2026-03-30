Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ostereier färben mit Hausmitteln: Einfache Anleitung
- Verwende Kräuter und Blätter für schöne Muster auf Eiern
- Die Eier sollten mindestens vier Stunden im Sud ziehen
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Vanessa Büchel
Kochzeit: 20 Minuten / Ruhezeit: 4 Stunden / Schwierigkeitsgrad: Einfach
Zutaten
|Farbe
|Lebensmittel
|Menge/1 l Wasser
|Weisser Essig
|Pink
Randen
|2 Stück
|2 TL
|Grün
|Spinat
|250 g
|2 TL
|Rot
|Randensaft
|250 ml
|2 TL
|Rosa
Cranberrysaft
|250 ml
|1 TL
|Braun
|Zwiebelschalen
|100 g
|2 TL
|Lila
|Blaubeersaft
|250 ml
|2 TL
|Gelb
|Kurkuma
|4 TL
|2 TL
Zubereitung
Gefärbt werden können entweder ausgeblasene oder hart gekochte Eier.
- Zutaten für die jeweilige Farbe in einen Topf geben (Grösse vom Topf und Menge von den Zutaten je nach Eieranzahl anpassen, die man in der jeweiligen Farbe färben will).
- Weisse Eier zugeben und Topfinhalt mit Wasser bedecken.
- Zum Kochen bringen und 20 Minuten köcheln.
- Eier nach 20 Minuten vorsichtig herausnehmen und in ein hitzebeständiges Gefäss legen.
- Flüssigkeit aus dem Topf über die Eier giessen, sodass sie komplett bedeckt sind.
- Einen grosszügigen Schuss Essig hinzugeben.
- Abkühlen lassen und Eier bei Zimmertemperatur mindestens vier Stunden (am besten über Nacht) im Sud ziehen lassen. Je länger die Eier im Sud ziehen, desto intensiver wird die Farbe.
- Eier aus der Färbflüssigkeit nehmen und trocknen lassen.
- Sobald die Eier komplett trocken sind, Eier mit etwas Öl einreiben, um die Farbe zu intensivieren.
2:46
Für bunte Ostern:So färbt man Eier – mit Hausmittelchen
Ostereier mit Muster
Um ein schönes Muster zu bekommen, brauchst du noch ein oder zwei Paar alte Strumpfhosen, eine Schere, Schnur und Kräuter oder Blätter aus dem Garten. Weisse Eier kann man einfacher färben.
Schneide die Strumpfhosen in etwa 30 Zentimeter lange Stücke, lege das Blatt oder die Blüte auf das Ei und stülpe den Strumpf um das Ei. Dann den Strumpf so fest wie möglich zuziehen und das Ende festzwirbeln.
Anschliessend die Eier nach der oben erwähnten Anleitung färben.