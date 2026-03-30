Eier auf natürliche Weise färben? Das geht! Mit Zutaten, die fast jeder daheim hat, lassen sich Farben selbst herstellen. Das macht nicht nur Spass, sondern ist auch umweltfreundlich.

So färbst du Ostereier mit natürlichen Farben

So färbst du Ostereier mit natürlichen Farben

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ostereier färben mit Hausmitteln: Einfache Anleitung

Verwende Kräuter und Blätter für schöne Muster auf Eiern

Die Eier sollten mindestens vier Stunden im Sud ziehen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Büchel

Kochzeit: 20 Minuten / Ruhezeit: 4 Stunden / Schwierigkeitsgrad: Einfach

Zutaten

Farbe Lebensmittel Menge/1 l Wasser Weisser Essig Pink Randen 2 Stück 2 TL Grün Spinat 250 g 2 TL Rot Randensaft

250 ml 2 TL Rosa Cranberrysaft 250 ml 1 TL Braun Zwiebelschalen 100 g 2 TL Lila Blaubeersaft 250 ml 2 TL Gelb Kurkuma 4 TL 2 TL

Zubereitung

Gefärbt werden können entweder ausgeblasene oder hart gekochte Eier.



Zutaten für die jeweilige Farbe in einen Topf geben (Grösse vom Topf und Menge von den Zutaten je nach Eieranzahl anpassen, die man in der jeweiligen Farbe färben will).

Weisse Eier zugeben und Topfinhalt mit Wasser bedecken.

Zum Kochen bringen und 20 Minuten köcheln.

Eier nach 20 Minuten vorsichtig herausnehmen und in ein hitzebeständiges Gefäss legen.

Flüssigkeit aus dem Topf über die Eier giessen, sodass sie komplett bedeckt sind.

Einen grosszügigen Schuss Essig hinzugeben.

Abkühlen lassen und Eier bei Zimmertemperatur mindestens vier Stunden (am besten über Nacht) im Sud ziehen lassen. Je länger die Eier im Sud ziehen, desto intensiver wird die Farbe.

Eier aus der Färbflüssigkeit nehmen und trocknen lassen.

Sobald die Eier komplett trocken sind, Eier mit etwas Öl einreiben, um die Farbe zu intensivieren.

2:46 Für bunte Ostern: So färbt man Eier – mit Hausmittelchen

Ostereier mit Muster

Um ein schönes Muster zu bekommen, brauchst du noch ein oder zwei Paar alte Strumpfhosen, eine Schere, Schnur und Kräuter oder Blätter aus dem Garten. Weisse Eier kann man einfacher färben.

Schneide die Strumpfhosen in etwa 30 Zentimeter lange Stücke, lege das Blatt oder die Blüte auf das Ei und stülpe den Strumpf um das Ei. Dann den Strumpf so fest wie möglich zuziehen und das Ende festzwirbeln.

Anschliessend die Eier nach der oben erwähnten Anleitung färben.