Die Feiertage sind vorüber und die Wohnung steht voller Schoggihäschen? Diese Rezepte bringen köstliche Abwechslung zum Standard-Öhrchen-Abknabbern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schoggihasen nach Ostern kreativ nutzen: Drei Rezepte für Cupcakes, Glace, Crossies

Überraschend einfach: Schoggihasen werden in wenigen Schritten zu Desserts

Pro Rezept mindestens 100 g Schokolade; Backzeit Cupcakes: 20 Minuten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Nach Ostern noch viel Schoggi übrig? Der Schokoladenhase gehört zu den beliebtesten Mitbringseln der Feiertage. Ob verschenkt oder selbst erhalten – nach Ostern sammeln sich oft mehrere Exemplare im Schrank. Dabei sind die süssen Figuren zwar ein echter Genuss, doch irgendwann ist selbst bei den grössten Schoggi-Fans genug.

Damit die übrig gebliebenen Hasen nicht im Abfall landen, zeigen wir drei einfache und köstliche Rezepte, bei denen die Schokolade noch einmal kreativ verarbeitet wird – und den Osterhasen ein zweites, wenn auch kurzes, Leben verleiht.

1 Cupcakes

Zutaten:

2 grosse Schoggihasen à 250 g

120 g Butter

50 g Puderzucker

1 Ei

80 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Milch

30 g Zucker

Zubereitung:

Für den Teig zuerst 30 g der Butter, den Puderzucker und das Ei mit einem Handmixer schaumig schlagen und die Schoggihasen im Wasserbad schmelzen. Anschliessend das Mehl, die Hälfte der geschmolzenen Schokolade, das Backpulver und die Milch hinzugeben und alles zu einem glatten Teig mischen. Cupcakeförmchen circa zur Hälfte mit dem fertigen Teig befüllen und diese bei Ober- und Unterhitze und 180 Grad etwa 20 Minuten backen. Für die Creme die restliche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen und anschliessend die restliche Schokolade dazugeben, bis eine fluffige, braune Creme entsteht. Nachdem die Creme für etwa eine Stunde im Kühlschrank abgekühlt ist, kann sie mit einem Spritzbeutel auf die ausgekühlten Muffins aufgetragen werden.

2 Glace

Zutaten:

150 ml Milch

100 ml Rahm

2 EL Vanillezucker

1 kleiner Schoggihase (100 g)

Zubereitung:

Milch, Rahm und Vanillezucker unter ständigem Rühren in einem Kochtopf erhitzen. Sobald die Mischung leicht schäumt, den zerbröckelten Hasen nach und nach hinzugeben und warten, bis er vollständig geschmolzen ist. Die braune Masse anschliessend auskühlen lassen. Die kalte Creme zusammen mit einem Stil in Glace-Formen füllen und ins Gefrierfach stellen. Circa vier Stunden später ist das Glace bereit für den Verzehr.

3 Schokoladen Crossies

Zutaten:

1 grosser Schoggihase (250 g)

60 g Cornflakes

10 g Butter

50 g gehackte Mandeln

1 EL Vanillezucker

Zubereitung:

Die Cornflakes mit der Hand etwas zerbröseln. Den Hasen im Wasserbad schmelzen, bis er komplett flüssig ist. Die Butter, die Mandeln und den Vanillezucker in einem Topf erhitzen und karamellisieren lassen. Anschliessend die Masse zu den Flakes geben und gut mischen. Danach die geschmolzene Schoggi darüber geben und alles nochmals gut vermengen. Mit einem Löffel kleine Häufchen formen und auf ein Blech mit Backpapier legen. Die Crossies auskühlen lassen, bis die Schokolade wieder fest ist.



