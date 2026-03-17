Hochsaison für Hasensujets Zehn frische Bastelideen rund um Ostern mit Kindern

Ostern steht bevor – und damit auch ganz viel freie Zeit zum kreativen Werkeln mit Kindern. Eier färben ist klar auf dem Plan, aber wir zeigen euch noch ganz andere Ideen rund um das fröhliche Frühlingsfest mit Kindern: