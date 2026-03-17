Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Basteltipps für Ostern: Kreative Ideen mit Kindern ohne echte Eier
- Hasenpopos-Eier: Einfache Deko mit Wattebällchen und Papierohren
- Eier-Regenbogen: Fertig gefärbte Eier in Regenbogenfarben anordnen
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Schweizer Illustrierte
1. Eier «färben» ohne Eier
- Sonnenfänger-Eier
Ihr wollt eure Familie schon vor dem Osterfest in Stimmung bringen? Dann bastelt doch mit den Kindern Fensterbilder aus Transparentpapier in Ei-Form.
- Riesenei-Ausmalbild
Ihr erwartet viel Besuch über die Festtage und müsst die Kinder irgendwie bei Laune halten? Dann malt ihnen doch auf eine Rolle Packpapier oder einen grossen Bogen Papier ein riesiges Osterei mit verschiedenen Mustern, das sie ausmalen können.
- Kartoffelstempel-Eier
Die beliebte Bastelarbeit mit Kindern eignet sich natürlich auch für Bastelmotive. Kartoffeln halbieren, ein Ei schnitzen, in Farbe tunken – und los geht der Spass! Geht natürlich auch mit anderen Sujets rund um Ostern, die Kartoffeln lassen sich zum Beispiel mit hasen- oder blumenförmigen Guezli-Ausstechern zum Stempeln herrichten.
2. Dekoratives für die Feier
- Ostereier-Ballons
Ostern und Ballons – zwei ganz grosse Stars aller Kinder. Wir kombinieren sie, und lassen die Kinder Ballons mit Farbe oder Stickern zu luftigen Mega-Eiern dekorieren. Und schon habt ihr die Deko für den Brunch mit Gästen.
- Küken-Käppi oder Hasenohren-Haarreif
Verkleiden macht Kindern immer Spass! Das geht an Ostern ganz einfach: Hasenohren aus Papier oder Stoff an einem Haarreif oder an einer Papierkrone befestigen oder auf eine gelbe Mütze Wackelaugen kleben und ein oranges Stoffdreieck für den Schnabel annähen.
3. Kleine Mitbringsel oder Gästegeschenke
- Buchzeichen-Hase
Die Kinder wollen dem Gotti oder Opa ein Oster-Geschenk basteln? Wie wärs mit einem Häschen-Buchzeichen? Einfach ein Schleifchen (für die Hasenohren) durch eine Holzperle ziehen, um eine Büroklammer wickeln und zurück durch die Perle stecken. Zum Schluss ein Hasengesicht auf die Perle zeichnen. Siehe Bild unten.
- Draht-Hase
Oder formt mit grösseren Kindern aus Draht einen Hasen oder ein anderes Ostersujet, wickelt es dekorativ um einen Stein oder hübscht ein Blumentöpfchen oder Sträusschen damit auf.
4. Besonders schnell gemachte Eier
- Hasenpopos
Spät dran und keine Farben daheim zum Eierfärben? Oder einfach keine Lust auf Farbkleckse in der Wohnung? Dann schneidet doch Hasenpfötchen aus und zupft kleine Wattebällchen zurecht, steckt die Eier mit dem runden Ende nach oben in die Eierschachtel – und verwandelt sie in kleine Hasenpopos. Wer den Hasen lieber in die Augen schaut, zeichnet den Eiern ein Hasengesicht auf und schneidet Ohren aus Papier aus.
- Eier-Rollen
Macht Kindern einen Riesenspass: Kleckert grosszügig zwei oder mehr verschiedene Farben in eine Schachtel, lasst die Kinder die Eier darin hin- und herrollen und staunt mit ihnen, was für Muster entstehen.
- Eier-Regenbogen
Oder kauft fertig gefärbte Eier und ordnet sie auf einer Eierlage einem Regenbogen entsprechend an. So kann jeder Gast in seiner Lieblingsfarbe tütschen.
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