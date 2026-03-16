Nur jede fünfte Person in der Schweiz besucht gemäss einer Umfrage von 2025 an Ostern einen Gottesdienst. Rund ein Viertel der Befragten stellt sich Ostern vor allem als Familienfest vor. Wir wollen wissen: wie ist das bei euch?

Geht wirklich nur jeder Fünfte an Ostern in die Kirche?

Geht wirklich nur jeder Fünfte an Ostern in die Kirche?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs von zehn Menschen in der Schweiz feiern Ostern, gemäss Umfrage 2025

Blick.ch möchte wissen: ist das wirklich so, was denkt unsere Leserschaft?

Viele Menschen nutzen die Ostertage auch einfach als Ferienbrücke und verreisen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rund sechs von zehn Menschen in der Schweiz feiern Ostern, teilte uns das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent Schweiz im Jahr 2025 mit, welches über 1000 Menschen in der Schweiz befragt hat. Doch nur jede fünfte Person in der Schweiz besucht an Ostern einen Gottesdienst oder verzichtet an zumindest einem traditionellen Fastentag auf Fleisch oder Alkohol.

Der beliebteste Osterbrauch in der Schweiz sei der Schoko-Hase, aber auch Schoko-Eier und bunte Ostereier seien populär, hiess es weiter. Und auch zu Ostern gibt es Geschenke. Dafür werden pro Kopf im Durchschnitt 20 Franken ausgegeben.

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Etwas mehr als ein Viertel nutzt die Osterfeiertage, um Ferien zu machen. Bei den Reisezielen gehe der Trend mit 84 Prozent klar in Richtung Sonne und Wärme. Nur 16 Prozent haben zu Ostern Lust auf Skifahren.

Im Rahmen der Umfrage von 2025 wurden 1020 Personen zwischen 14 und 75 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz befragt.

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