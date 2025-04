O'Bros landen mit christlichem Rap an der Spitze der Charts

1/5 O'Bros landeten mit christlichem Rap an der Spitze der deutschen Albumcharts. Foto: Instagram/@obros_official

Darum gehts O'Bros erobern mit christlichem Rap die deutsche Musikszene

Neues Album «To Be Honest» erreicht Platz 1 der deutschen Charts

Evelyne Rollason Redaktorin People

O'Bros, das sind Alexander (29) und Maximilian (27) Oberschelp, die mit Rapmusik christlich-religiöse Texte verbreiten und damit bei einem jungen Publikum zur Gottesfurcht aufrufen. Mit ihrem neuen Album «To Be Honest» schafften es die beiden Brüder aus München Anfang Monat auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. «Jesus auf die 1», freuten sich die religiösen Rapper auf Instagram über den Erfolg.

Zu Ostern erklären O'Bros auf Instagram ihren knapp 120'000 Followern via Rapvideo in der Kirche, «warum Gott für dich sterben musste». Religiöse Botschaften an der Spitze der Charts – harmloses Predigen über Jesus, Glaube und Liebe oder doch bedenkliches Missionieren? Immerhin haben die Deutschrapper auch umstrittene Verbindungen zur religiösen Rechten.

Nähe zu radikalen Predigern?

So spielten O'Bros vergangenes Jahr an der Unum-Konferenz in München ein Konzert – einer Messe, die als harmlose Glaubenskonferenz bezeichnet wird. Dort trat aber auch der umstrittene US-Pastor Bill Johnson (73) als Redner auf die Bühne. Der Führer der kalifornischen Bethel-Church vertritt öffentlich konservative Werte, ist gegen gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und offene Grenzen. Seine Kirche befürwortet Konversionstherapien, die Homosexualität «heilen wollen».

Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl (44) bezeichnete die Unum-Konferenz im Vorfeld als Treffen «verschiedener fundamental-christlicher LGBTIQ+-feindlicher Akteure», und die evangelische Jugend München distanzierte sich ausdrücklich von der Messe, berichtete der Bayerische Rundfunk.

Laut dem Bericht waren O'Bros im gleichen Jahr auch an der ARC anwesend, der Konferenz der Alliance for Responsible Citizenship, die laut eigener Aussage konservative Stimmen vereint. Die Konferenz bietet auch rechtspopulistischen Politikern, Antifeministen oder christlichen Fundamentalisten eine Plattform.

Befremdliche Liedtexte

Die Liedtexte von O'Bros gehen nicht so weit in die Extreme. Trotzdem enthalten sie teilweise befremdliche Passagen: «Jugendliche Christen mit Extremismus-Potenzial, die Polizei ermittelt wegen Fundamentalismus, ist uns doch scheissegal», rappen O'Bros. Oder: «Transformation für die ganze Nation. Kommen voller Dominanz vor den Thron. Für jeden Dämon ist hier Haltestation.» Auch wenn Überspitzung im Rap-Kontext als Stilmittel dient, könnten solche Passagen durchaus als Missionieren interpretiert werden.

Die Organisation Fundiwatch sammelt Hinweise auf christlich-fundamentalistische Weltbilder und beobachtet Netzwerkaktivitäten. Bezüglich Charts-Spitzenplatzierung des O'Bros-Albums zeigt sich die Organisation alarmiert: «Wohl das erste Mal in der Geschichte steht mit O'Bros eine rechts-christliche Lobpreisband auf Platz 1 der Albumcharts. Dass es hier um viel mehr als ‹Hip-Hop mit christlichen Botschaften› geht, wird von den Medien bisher nicht wahrgenommen, in christlichen Kreisen oft verharmlost.»

Theologin Maria Hinsenkamp bezeichnet die Brüder im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk als eine Art christliche Influencer einer Szene, die «einen klaren Auftrag zu missionieren hat, und zwar nicht nur Individuen, sondern auch gesellschaftliche Einflussbereiche wie Politik, Bildung und Medien». Hinsenkamp über die Szene: «Sie bewegen sich in Netzwerken, in denen rechte Narrative nicht selten sind, in denen es Verfolgungserzählungen gibt, Anti-Genderismus wichtig ist, die Dämonisierung von liberalen Werten präsent. Eine Feindbildstruktur, die sich mit Rechtsextremen überlappt.»

In einem früheren Interview mit dem «Stern» betonten O'Bros: «Das Herz unseres christlichen Glaubens ist: Annahme und Nächstenliebe – unabhängig davon, wer und wie du bist.»