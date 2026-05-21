Rührei gelingt schnell – und trotzdem wird es oft trocken, fad oder einfach langweilig. Dabei kann eine ungewöhnliche Zubereitungsart alles verändern: Statt klassischem Bratfett sorgt eine überraschende Zutat für extra Cremigkeit und neuen Geschmack.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rührei wird durch die Wahl des Fetts und der Technik verfeinert

Rahm statt Butter oder Öl sorgt für cremige, weiche Konsistenz

1–2 EL Sauerrahm bei niedriger Hitze langsam mit Eiern verrühren

Blick Lifestyle

Rührei klingt simpel – und ist doch eine kleine Wissenschaft für sich. Schon die Wahl des Fetts entscheidet über Geschmack, Konsistenz und Genuss. Butter, Öl oder Schmalz sind die Klassiker. Doch es gibt eine überraschende Alternative, die dein Frühstück auf ein neues Level hebt.

Butter, Öl oder Schmalz: die Klassiker

Traditionell wird Rührei in verschiedenen Fetten zubereitet:

Butter sorgt für den typischen, milden Geschmack und eine cremige Note. Besonders beliebt ist geklärte Butter, da sie höher erhitzbar ist.

Rapsöl punktet mit neutralem Geschmack und einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren.

Schweineschmalz bringt eine kräftige, herzhafte Note, wird in unserer klassischen Küche jedoch eher seltener verwendet.

Alle Varianten haben ihre Berechtigung – je nach Vorliebe und gewünschtem Geschmack.

Die überraschende Alternative: Sauerrahm statt Fett

Noch ungewöhnlicher wird es mit einem Trick, den viele nicht kennen: Rührei mit Sauerrahm statt Öl oder Butter. Dabei wird nicht klassisch gebraten, sondern eher sanft gegart. Das Ergebnis ist ein besonders cremiges, fast schon dessertartig weiches Rührei.

So gelingt das cremigste Rührei

So funktioniert die Methode:

1–2 Esslöffel Sauerrahm in einer Pfanne langsam erhitzen.

Bei kleinen Bläschen die verquirlten Eier dazugeben.

Bei niedriger Hitze ständig rühren, bis die Masse stockt.

Wichtig ist Geduld, denn hohe Temperaturen sind hier fehl am Platz. Für ein optimales Ergebnis eignet sich eine beschichtete Pfanne, damit nichts anbrennt.

Geschmacklich ein ganz neues Erlebnis

Das Ergebnis ist ein Rührei mit besonders feiner, weicher Konsistenz und mildem, leicht säuerlichem Aroma. Es passt hervorragend zu frischem Gemüse, Brot oder als Teil eines leichten Frühstücks.

Ob Butter, Öl, Schmalz oder Rahm – entscheidend ist nicht nur das Fett, sondern die Technik. Wer bereit ist zu experimentieren, entdeckt schnell: Schon kleine Änderungen können aus einem einfachen Rührei ein echtes Highlight machen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.