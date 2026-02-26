Wer serviert das beste Cordon bleu der Deutschschweiz?

Sein letztes Cordon bleu bringt Reto gar keinen Genuss – das erzählt er Blick. Kennst du eine bessere Cordon-bleu-Beiz? Nominiere sie jetzt für den «Blick Check».

«Es war nach einem langen Drehtag», erinnert sich Reto Scherrer. Zusammen mit der ausgehungerten Crew landet er in einem mittelgrossen Gasthof zum Znacht. Er bestellt das Cordon bleu. Mit dem Kellner wird noch ein kurzer Schwank ausgetauscht – langer Tag … alle seien hungrig. Dann wird aufgetischt. Statt eines schönen Stücks Fleisch mit Käse und Schinken liegt da vor allem eines: Käse. «Das war leider absolut ungeniessbar. Wahrscheinlich meinte es der Wirt gut mit mir», meint Scherrer, «aber am Ende schwamm das ganze Cordon bleu im Käse.»

Das würde in deiner Stammbeiz nie passieren? Dann nominiere dein Lieblingsrestaurant jetzt für den «Blick Check»! Neben Ruhm und Ehre warten auch attraktive Preise auf dich!

So funktionierts

Bis zum 5. März hast du Zeit, das Cordon bleu deines Lieblingsrestaurants über das Formular unten für die Teilnahme zu nominieren.

Aus den Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Restaurants pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Schweiz» gewinnt.

Bereit? Dann nominiere jetzt deinen Favoriten!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8 × 2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

Mach mit beim «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

