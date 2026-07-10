Essen bestellen gilt heute als typisches Phänomen von Apps und Lieferdiensten. Doch in Korea gab es bereits im 18. Jahrhundert frühe Formen der Essenslieferung. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie ähnlich diese Praktiken unseren Lieferdiensten waren.

Wie man in Korea schon im 18. Jahrhundert Essen bestellte

Wie man in Korea schon im 18. Jahrhundert Essen bestellte

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Essenslieferung in Korea begann im 18. Jahrhundert mit Naengmyeon-Bestellungen

1768 dokumentierte Hwang Yun-seok eine Essenslieferung nach einer Prüfung

Naengmyeon bleibt beliebt: Kalte Buchweizennudeln in Rinderbrühe für Sommer

Blick Lifestyle

Heute ist Essen bestellen Alltag: Ein paar Klicks auf dem Smartphone, kurze Zeit später steht das Gericht vor der Tür. Was wie ein Produkt der digitalen Welt wirkt, hat jedoch überraschend tiefe historische Wurzeln. In Korea lassen sich frühe Formen der Essenslieferung bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen.

Essen bestellen war schon damals Luxus

In der Joseon-Dynastie war das Bestellen von Mahlzeiten kein Massenphänomen, sondern ein Privileg der wohlhabenden Schichten. Wer Zugang dazu hatte, verfügte über Personal, das Wege übernahm, Bestellungen organisierte und das Essen von A nach B brachte.

Die Logistik war dabei alles andere als einfach: Boten mussten zu Küchen oder Gasthäusern gehen, Wünsche übermitteln und das fertige Essen oft über weite Strecken zurücktragen oder transportieren lassen. Von schnellen Lieferzeiten wie heute konnte keine Rede sein.

Der erste dokumentierte «Liefermoment»

Einer der frühesten bekannten Hinweise stammt aus dem Jahr 1768. Der Gelehrte Hwang Yun-seok notierte in seinem Tagebuch, dass er nach einer staatlichen Prüfung gemeinsam mit Kollegen ein Gericht bestellt hatte: kalte Buchweizennudeln in Rindsbouillon, bekannt als Naengmyeon.

Das Gericht existiert bis heute und ist besonders im Sommer beliebt. Interessant ist weniger das Essen selbst als die Tatsache, dass es nicht vor Ort zubereitet, sondern bewusst bestellt wurde – ein früher dokumentierter Moment von Essenslieferung im Alltag.

Von Adelsküchen bis Nachtlieferung

Mit der Zeit wurde das Prinzip auch in höheren Gesellschaftsschichten etabliert. Bestimmte Gerichte wurden sogar zwischen Städten transportiert, etwa Suppen, die nachts zubereitet und frühmorgens geliefert wurden.

Damit das Essen warm blieb, wurden Gefässe sorgfältig verpackt und isoliert. Die Lieferung dauerte Stunden und war aufwendig organisiert – ein klarer Unterschied zu heutigen Lieferdiensten, bei denen Geschwindigkeit im Vordergrund steht.

Organisation statt App

Ohne Telefon, Internet oder Bestellsysteme war jeder Auftrag ein manueller Prozess. Eine Person musste den Auftrag überbringen, eine andere das Essen zubereiten und weitere sorgten für den Transport.

Das machte jede Bestellung zu einem kleinen logistischen Projekt. Gleichzeitig zeigt es, dass der Wunsch nach Komfort und fertigem Essen kein modernes Bedürfnis ist, sondern tief in der Geschichte verwurzelt liegt.

Erstaunlich modern trotz alter Zeit

So unterschiedlich die Bedingungen auch waren: Die Grundidee ist identisch geblieben. Menschen wollten schon damals nicht immer selbst kochen, sondern sich Essen bequem bringen lassen.

Der Unterschied liegt heute nur in der Geschwindigkeit und Zugänglichkeit. Was einst ein Privileg der Elite war, ist heute für fast alle verfügbar – und oft nur wenige Minuten entfernt.

Die Geschichte aus Korea zeigt damit eindrücklich: Essen bestellen ist kein Trend der Gegenwart, sondern eine jahrhundertealte Idee in neuer Form.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.