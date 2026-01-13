Immer wieder kursiert diese Variante von Kaffee im Internet. Sie besteht aus einer ziemlich kuriosen Kombination: Espresso mit Orangensaft. Was steckt dahinter?

Sarah Riberzani

Das Internet überrascht uns immer wieder mit neuen Trends. Und schon wieder erfreut sich Espresso mit Orangensaft grosser Beliebtheit. Kaffeeliebhaber verziehen jetzt wohl das Gesicht, denn die Kombination klingt wenig appetitlich. Überraschenderweise ist man aber auf der ganzen Welt von der Combo begeistert.

So gesund ist das Getränk

Tatsächlich ist das Kaffeegetränk ziemlich gesund. Es eignet sich hervorragend für den Winter und ist im Handumdrehen zubereitet. Orangensaft enthält Kalium, Folsäure und eine grosse Portion Vitamin C. Der Espresso sorgt mit dem Koffein dafür, dass man fit in den Tag starten kann. Ein weiterer Vorteil: Man muss keinen Zucker dazugeben, weil der Orangensaft an sich schon süss genug ist.

Wie schmeckt die Combo?

Der Orangensaft-Kaffee-Trend wurde auf Tiktok gefeiert. Daraufhin haben zahlreiche User das Rezept ausprobiert und ihre Reaktion gefilmt. In den meisten Fällen war die Geschmacksüberraschung positiv. Viele finden, dass die Aromen ziemlich gut harmonieren. Manche Menschen können sich jedoch gar nicht mit dem Geschmack anfreunden.

So bereitest du das Getränk zu

Alles, was du für die Zubereitung brauchst, ist Orangensaft, Espresso und Eiswürfel. Man füllt ein Glas zu drei Viertel mit kaltem Orangensaft und mischt dann einen Espresso-Shot darunter. Nach dem Umrühren gibt man noch Eiswürfel dazu. Wichtig ist, dass man guten Kaffee verwendet, damit das kulinarische Experiment auch überzeugen kann. Je nach Belieben kann man auch etwas mehr Espresso dazugeben.

