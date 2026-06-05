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Ferien in Spanien
Nicht Sangria: Dieses Sommergetränk trinken die Spanier

Wer in Spanien Ferien macht, bestellt häufig als Erstes eine Sangria. Doch wer es wie die Einheimischen machen will, sollte stattdessen nach einem «Tinto de Verano» fragen. Das erfrischende Sommergetränk gilt in vielen Regionen als echter Klassiker.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: 04.06.2026 um 16:47 Uhr
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Erfrischend und beliebt: Spaniens Sommergeheimtipp im Glas.
Foto: Getty Images/500px Plus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tinto de Verano: Rotwein mit Limonade, beliebt an heissen Sommertagen
  • Entstanden um 1900 in Andalusien, ursprünglich als «Un Vargas» bekannt
  • In Spanien überall erhältlich, sogar fertig gemischt in Supermärkten
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Blick Lifestyle

Tinto de Verano: Der Name bedeutet übersetzt «Sommerrotwein». Das Getränk besteht aus nur zwei Zutaten: Rotwein und Zitronenlimonade oder einem anderen kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränk. Serviert wird es mit reichlich Eiswürfeln.

Gerade an heissen Sommertagen ist die Mischung beliebt, weil sie leichter und weniger süss wirkt als Sangria. Zudem enthält sie keine Fruchtstücke und wird direkt im Glas gemischt.

Warum Spanier lieber dazu greifen

Während Sangria in vielen Ferienorten vor allem auf Touristen ausgerichtet ist, gehört Tinto de Verano für viele Spanier zum Alltag. Ob beim Mittagessen, in der Strandbar oder beim Apéro mit Freunden – das Getränk ist in zahlreichen Restaurants und Bars fester Bestandteil der Karte.

Seine Beliebtheit verdankt es vor allem seiner Einfachheit. Statt aufwendiger Rezepturen steht hier der unkomplizierte Genuss im Vordergrund.

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Die Geschichte hinter dem Sommerdrink

Entstanden sein soll das Getränk Anfang des 20. Jahrhunderts. Ursprünglich war es unter dem Namen «Un Vargas» bekannt – benannt nach seinem Erfinder Federico Vargas. Von Andalusien aus verbreitete sich das Getränk über das ganze Land und gehört heute zu den bekanntesten Sommerklassikern Spaniens.

Wo du Tinto de Verano probieren kannst

Ob in Barcelona, Madrid, Valencia oder Sevilla: Tinto de Verano gibt es praktisch überall. In vielen Supermärkten wird das Getränk sogar fertig gemischt verkauft.

Besonders gut passt es zu Tapas, Oliven, Käse oder geröstetem Brot mit Tomaten. Wer Spanien möglichst authentisch erleben möchte, sollte deshalb nicht automatisch zur Sangria greifen.

Denn manchmal sind es gerade die einfachen Dinge, die den Geschmack eines Landes am besten widerspiegeln.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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